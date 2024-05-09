Йогуртовый торт с лимоном и маком – муссовый десерт в домашних условиях.

Мусовый торт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Рецепт вкусного муссового торта. Он получается нежный и пропитанный. Готовится очень легко и не нуждается в кондитерских навыках.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

200 г яиц (4 шт.);

150 г сахара (6 ст. л. с горкой);

200 г белого густого йогурта;

150 г муки (5 ст. л. с горкой);

8 г разрыхлителя (2 ч.л.);

5 г пищевой соды (1 ч.л.);

цедра одного лимона;

200 г маковой начинки или 100 г мака.

Лимонно-йогуртовый мусс:

100 мл лимонного фреша;

50 мл воды;

цедра двух лимонов;

150 г сахара (6 ст. л. с горкой);

150 г яиц (3 шт.);

15 г желатина (3 ч.л.);

70 мл воды (до желатина);

50 г сливочного масла (жирностью 82%);

100 г сгущенки;

350 г белого густого йогурта (жирностью 3%);

200 мл сливок (жирностью 30-35%).

Способ приготовления

Смешиваем муку, разрыхлитель и пищевую соду. В большой миске смешиваем яйца, сахар, лимонную цедру. Перемешиваем венчиком.

Яйца и лимонная цедра. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем маковую начинку и активно перемешиваем венчиком. Можно использовать готовую маковую начинку.

Яичная смесь и маковая начинка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Если вы хотите ее заменить маком, нужно мак промыть, варить 30 минут, воду слить, мак просушить и добавить к яичной массе. Будьте внимательны, готовая маковая начинка содержит сахар, поэтому, если вы используете мак, то добавьте к нему еще 50 г сахара.

Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем белый густой йогурт жирностью 3% и перемешиваем. Добавляем муку с разрыхлителем и пищевой содой. Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто готово. Используем металлическое кольцо диаметром 22 см, высотой 6 см. Дно формы производим с помощью фольги. Выливаем тесто в форму. Отправляем бисквит выпекаться в разогретую духовку до 165 ºС с конвекцией на 30-35 минут. Готовность будем проверять деревянной шпажкой или зубочисткой.

Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Достаем бисквит и оставляем до охлаждения. Снимаем фольгу. Вставляем нож между бисквитом и формой, прокручиваем и убираем форму. Берем нож-пилу и срезаем верхнюю загорелую часть. Ставим презентационную тарелку с формой, в которой мы выпекали бисквит, укладываем в форму ацетатную пленку и кладем на дно бисквит.

Куриные яйца. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим лимонно-йогуртовый мусс. Подготовим желатин, заливаем прохладной водой, перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на 10-15 минут.

Приготовление мусса. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

В сотейник выливаем фреш и воду. Добавляем лимонную цедру, яйца и сахар. Все тщательно перемешиваем. Ставим сотейник на плиту, постоянно перемешивая, доводим до кипения, масса должна прокипеть 10-15 секунд.

Приготовление мусса. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Снимаем с плиты и переливаем основание с помощью сита в миску. Добавляем желатиновую массу и перемешиваем. Добавляем сливочное масло и снова перемешиваем. Добавляем сгущенку и перемешиваем.

Приготовление торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем белый густой йогурт. Перемешиваем. Добавляем взбитые сливки и перемешиваем. Наш идеальный лимонно-йогуртовый мусс готов. Выливаем мусс на бисквит и ставим торт в холодильник на 4-5 часов для стабилизации мусса. Достаем торт из холодильника, снимаем форму и убираем ацетатную пленку.

Готовый пирог. Приготовление торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Взбиваем сливки и добавляем мак. Переводим в кондитерский мешок с насадкой "закрытая звезда" диаметром 8 мм. Декорируем торт. Выкладываем цукаты на взбитые сливки.

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