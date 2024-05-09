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Удивительный рецепт вкусного муссового торта — пошаговое описание с фото и видео

9 мая 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Йогуртовый торт с лимоном и маком – муссовый десерт в домашних условиях.
Мусовый торт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт вкусного муссового торта. Он получается нежный и пропитанный. Готовится очень легко и не нуждается в кондитерских навыках.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 200 г яиц (4 шт.);
  • 150 г сахара (6 ст. л. с горкой);
  • 200 г белого густого йогурта;
  • 150 г муки (5 ст. л. с горкой);
  • 8 г разрыхлителя (2 ч.л.);
  • 5 г пищевой соды (1 ч.л.);
  • цедра одного лимона;
  • 200 г маковой начинки или 100 г мака.

Лимонно-йогуртовый мусс:

  • 100 мл лимонного фреша;
  • 50 мл воды;
  • цедра двух лимонов;
  • 150 г сахара (6 ст. л. с горкой);
  • 150 г яиц (3 шт.);
  • 15 г желатина (3 ч.л.);
  • 70 мл воды (до желатина);
  • 50 г сливочного масла (жирностью 82%);
  • 100 г сгущенки;
  • 350 г белого густого йогурта (жирностью 3%);
  • 200 мл сливок (жирностью 30-35%).

Способ приготовления

Смешиваем муку, разрыхлитель и пищевую соду. В большой миске смешиваем яйца, сахар, лимонную цедру. Перемешиваем венчиком.

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Яйца и лимонная цедра. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем маковую начинку и активно перемешиваем венчиком. Можно использовать готовую маковую начинку. 

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Яичная смесь и маковая начинка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Если вы хотите ее заменить маком, нужно мак промыть, варить 30 минут, воду слить, мак просушить и добавить к яичной массе. Будьте внимательны, готовая маковая начинка содержит сахар, поэтому, если вы используете мак, то добавьте к нему еще 50 г сахара.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем белый густой йогурт жирностью 3% и перемешиваем. Добавляем муку с разрыхлителем и пищевой содой. Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто готово. Используем металлическое кольцо диаметром 22 см, высотой 6 см. Дно формы производим с помощью фольги. Выливаем тесто в форму. Отправляем бисквит выпекаться в разогретую духовку до 165 ºС с конвекцией на 30-35 минут. Готовность будем проверять деревянной шпажкой или зубочисткой.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Достаем бисквит и оставляем до охлаждения. Снимаем фольгу. Вставляем нож между бисквитом и формой, прокручиваем и убираем форму. Берем нож-пилу и срезаем верхнюю загорелую часть. Ставим презентационную тарелку с формой, в которой мы выпекали бисквит, укладываем в форму ацетатную пленку и кладем на дно бисквит.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим лимонно-йогуртовый мусс. Подготовим желатин, заливаем прохладной водой, перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на 10-15 минут.

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Приготовление мусса. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

В сотейник выливаем фреш и воду. Добавляем лимонную цедру, яйца и сахар. Все тщательно перемешиваем. Ставим сотейник на плиту, постоянно перемешивая, доводим до кипения, масса должна прокипеть 10-15 секунд.

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Приготовление мусса. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Снимаем с плиты и переливаем основание с помощью сита в миску. Добавляем желатиновую массу и перемешиваем. Добавляем сливочное масло и снова перемешиваем. Добавляем сгущенку и перемешиваем.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем белый густой йогурт. Перемешиваем. Добавляем взбитые сливки и перемешиваем. Наш идеальный лимонно-йогуртовый мусс готов. Выливаем мусс на бисквит и ставим торт в холодильник на 4-5 часов для стабилизации мусса. Достаем торт из холодильника, снимаем форму и убираем ацетатную пленку.

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Готовый пирог. Приготовление торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Взбиваем сливки и добавляем мак. Переводим в кондитерский мешок с насадкой "закрытая звезда" диаметром 8 мм. Декорируем торт. Выкладываем цукаты на взбитые сливки.

Раньше мы писали о рецепте вкусного пирога Фитир по-египетски с заварным кремом.

Еще мы рассказывали о рецепте ароматного пирога с ягодами и способе приготовления венгерской королевской ватрушки.

Также мы писали о рецепте итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный.

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