Йогуртовый торт с лимоном и маком – муссовый десерт в домашних условиях.

Удивительный рецепт вкусного муссового торта — пошаговое описание с фото и видео
Рецепт вкусного муссового торта. Он получается нежный и пропитанный. Готовится очень легко и не нуждается в кондитерских навыках.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 200 г яиц (4 шт.);
- 150 г сахара (6 ст. л. с горкой);
- 200 г белого густого йогурта;
- 150 г муки (5 ст. л. с горкой);
- 8 г разрыхлителя (2 ч.л.);
- 5 г пищевой соды (1 ч.л.);
- цедра одного лимона;
- 200 г маковой начинки или 100 г мака.
Лимонно-йогуртовый мусс:
- 100 мл лимонного фреша;
- 50 мл воды;
- цедра двух лимонов;
- 150 г сахара (6 ст. л. с горкой);
- 150 г яиц (3 шт.);
- 15 г желатина (3 ч.л.);
- 70 мл воды (до желатина);
- 50 г сливочного масла (жирностью 82%);
- 100 г сгущенки;
- 350 г белого густого йогурта (жирностью 3%);
- 200 мл сливок (жирностью 30-35%).
Способ приготовления
Смешиваем муку, разрыхлитель и пищевую соду. В большой миске смешиваем яйца, сахар, лимонную цедру. Перемешиваем венчиком.
Добавляем маковую начинку и активно перемешиваем венчиком. Можно использовать готовую маковую начинку.
Если вы хотите ее заменить маком, нужно мак промыть, варить 30 минут, воду слить, мак просушить и добавить к яичной массе. Будьте внимательны, готовая маковая начинка содержит сахар, поэтому, если вы используете мак, то добавьте к нему еще 50 г сахара.
Добавляем белый густой йогурт жирностью 3% и перемешиваем. Добавляем муку с разрыхлителем и пищевой содой. Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто готово. Используем металлическое кольцо диаметром 22 см, высотой 6 см. Дно формы производим с помощью фольги. Выливаем тесто в форму. Отправляем бисквит выпекаться в разогретую духовку до 165 ºС с конвекцией на 30-35 минут. Готовность будем проверять деревянной шпажкой или зубочисткой.
Достаем бисквит и оставляем до охлаждения. Снимаем фольгу. Вставляем нож между бисквитом и формой, прокручиваем и убираем форму. Берем нож-пилу и срезаем верхнюю загорелую часть. Ставим презентационную тарелку с формой, в которой мы выпекали бисквит, укладываем в форму ацетатную пленку и кладем на дно бисквит.
Приготовим лимонно-йогуртовый мусс. Подготовим желатин, заливаем прохладной водой, перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на 10-15 минут.
В сотейник выливаем фреш и воду. Добавляем лимонную цедру, яйца и сахар. Все тщательно перемешиваем. Ставим сотейник на плиту, постоянно перемешивая, доводим до кипения, масса должна прокипеть 10-15 секунд.
Снимаем с плиты и переливаем основание с помощью сита в миску. Добавляем желатиновую массу и перемешиваем. Добавляем сливочное масло и снова перемешиваем. Добавляем сгущенку и перемешиваем.
Добавляем белый густой йогурт. Перемешиваем. Добавляем взбитые сливки и перемешиваем. Наш идеальный лимонно-йогуртовый мусс готов. Выливаем мусс на бисквит и ставим торт в холодильник на 4-5 часов для стабилизации мусса. Достаем торт из холодильника, снимаем форму и убираем ацетатную пленку.
Взбиваем сливки и добавляем мак. Переводим в кондитерский мешок с насадкой "закрытая звезда" диаметром 8 мм. Декорируем торт. Выкладываем цукаты на взбитые сливки.
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