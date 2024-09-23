Що станеться, якщо щодня пити гарбузовий фреш перед сніданком

Гарбуз та сік. Фото: Freepik

Фреш із гарбуза — це справжня вітамінна знахідка, особливо корисна в осінній період. Якщо щодня вживати гарбузовий сік перед сніданком, можна помітити значні поліпшення в загальному стані здоров'я.

Новини.LIVE розкажуть про позитивні зміни, які очікують організм при регулярному споживанні гарбузового фрешу.

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Зміцнення імунної системи

Гарбуз багатий на вітамін С, який є потужним антиоксидантом. Регулярне вживання гарбузового соку допоможе зміцнити імунітет і підвищити захист організму від вірусних та бактеріальних інфекцій, що особливо актуально восени, коли починається сезон застуд. Вітамін С сприяє активному виробленню лейкоцитів, які борються з інфекціями.

Покращення роботи шлунково-кишкового тракту

Гарбузовий фреш містить велику кількість клітковини, що позитивно впливає на травлення. Якщо пити сік натщесерце, він м'яко стимулює перистальтику кишечника, допомагає боротися з запорами та покращує засвоєння їжі протягом дня. Крім того, гарбузовий сік допомагає очищати печінку, виводячи токсини і шлаки.

Сік з гарбуза. Фото: Freepik

Покращення стану шкіри

Гарбуз багатий на вітаміни групи B, А і Е, які важливі для підтримки здоров'я шкіри. Щоденне вживання гарбузового фрешу сприяє зволоженню та відновленню шкіри, допомагає боротися з сухістю і лущенням, які часто виникають в осінній період. Вітамін А також стимулює оновлення клітин, що покращує загальний стан шкіри, робить її більш гладкою та свіжою.

Підтримка здоров'я зору

Каротиноїди, які містяться в гарбузі, особливо бета-каротин, відіграють важливу роль у підтримці здоров'я очей. В організмі бета-каротин перетворюється на вітамін А, який допомагає підтримувати чіткий зір та захищає очі від негативного впливу ультрафіолетового випромінювання та вікових змін.

Регулювання рівня холестерину

Гарбузовий фреш містить калій і магній, які сприяють нормалізації артеріального тиску та допомагають контролювати рівень холестерину в крові. Регулярне вживання цього соку сприяє зменшенню ризику розвитку серцево-судинних захворювань, зокрема атеросклерозу, який може виникати через підвищений рівень "поганого" холестерину.

Гарбузовий сік. Фото: Freepik

Поліпшення обміну речовин

Гарбузовий сік сприяє покращенню метаболізму. Він містить багато вітамінів групи B, які відповідають за обмін речовин, регулюючи енергетичні процеси в організмі. Це допоможе організму ефективніше засвоювати поживні речовини та зберігати енергію протягом усього дня.

Зниження рівня стресу та покращення настрою

Гарбузовий фреш багатий на магній і вітаміни групи B, які сприяють нормалізації нервової системи. Магній допомагає знизити рівень стресу та напруги, а вітаміни B6 і B12 позитивно впливають на настрій, допомагаючи боротися з депресивними станами, які часто загострюються восени через скорочення світлового дня.

Сприяння схудненню

Якщо пити гарбузовий фреш натщесерце, це допоможе запустити обмін речовин і знизити апетит протягом дня. Низька калорійність гарбуза робить цей напій ідеальним для тих, хто прагне контролювати свою вагу або схуднути. Крім того, клітковина в складі соку допомагає довше зберігати відчуття ситості.

Захист від запалень

Гарбузовий фреш має протизапальні властивості, що допомагає організму боротися із запальними процесами. Це особливо важливо для людей, які страждають на хронічні захворювання або мають схильність до запалень у суглобах і тканинах.

Підтримка здоров'я нирок

Завдяки сечогінним властивостям гарбузовий сік сприяє виведенню зайвої рідини з організму та допомагає нормалізувати функцію нирок. Це корисно для профілактики набряків і поліпшення загального стану сечовидільної системи.

Щоденне вживання гарбузового фрешу восени не тільки зміцнює імунітет і допомагає протистояти інфекціям, але й поліпшує загальний стан організму. Це простий і доступний спосіб підтримувати здоров'я в осінній період, насолоджуючись при цьому смачним та поживним напоєм.

Раніше ми розповідали, чим снідати на початку осені, щоб зміцнити імунітет.