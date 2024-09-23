Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Узнайте, какие полезные изменения принесет регулярное употребление тыквенного фреша перед завтраком arrow

Узнайте, какие полезные изменения принесет регулярное употребление тыквенного фреша перед завтраком

23 сентября 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Что произойдет, если ежедневно пить тыквенный фреш перед завтраком
Тыква и сок. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Фреш из тыквы — это настоящая витаминная находка, особенно полезна в осенний период. Если ежедневно принимать тыквенный сок перед завтраком, можно заметить значительные улучшения в общем состоянии здоровья.

Новини.LIVE расскажут про положительные изменения, которые ожидают организм при регулярном потреблении тыквенного фреша.

Читайте также:

Укрепление иммунной системы

Тыква богата витамином С, который является мощным антиоксидантом. Регулярное употребление тыквенного сока поможет укрепить иммунитет и повысить защиту организма от вирусных и бактериальных инфекций, что особенно актуально осенью, когда начинается сезон простуд. Витамин С способствует активной выработке лейкоцитов, борющихся с инфекциями.

Улучшение работы желудочно-кишечного тракта

Тыквенный фреш содержит большое количество клетчатки, что положительно влияет на пищеварение. Если пить сок натощак, он мягко стимулирует перистальтику кишечника, помогает бороться с запорами и улучшает усвоение пищи в течение дня. Кроме того, тыквенный сок помогает очищать печень, выводя токсины и шлаки.

чем полезен тыквенный сок перед завтраком
Сок из тыквы. Фото: Freepik

Улучшение состояния кожи

Тыква богата витаминами группы B, А и Е, которые важны для поддержания здоровья кожи. Ежедневное употребление тыквенного фреша способствует увлажнению и восстановлению кожи, помогает бороться с сухостью и шелушением, которые часто возникают в осенний период. Витамин А также стимулирует обновление клеток, что улучшает общее состояние кожи, делает ее более гладкой и свежей.

Поддержка здоровья зрения

Каротиноиды, содержащиеся в тыкве, особенно бета-каротин, играют важную роль в поддержании здоровья глаз. В организме бета-каротин превращается в витамин А, который помогает поддерживать ясное зрение и защищает глаза от негативного воздействия ультрафиолетового излучения и возрастных изменений.

Регулировка уровня холестерина

Тыквенный фреш содержит калий и магний, которые способствуют нормализации АД и помогают контролировать уровень холестерина в крови. Регулярное употребление этого сока способствует уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности атеросклероза, который может возникать из-за повышенного уровня "плохого" холестерина.

чем полезен тыквенный сок
Тыквенный сок. Фото: Freepik

Улучшение обмена веществ

Тыквенный сок способствует улучшению метаболизма. Он содержит много витаминов группы B, отвечающих за обмен веществ, регулируя энергетические процессы в организме. Это поможет организму более эффективно усваивать питательные вещества и сохранять энергию в течение всего дня.

Снижение уровня стресса и улучшение настроения

Тыквенный фреш богат магнием и витаминами группы B, способствующими нормализации нервной системы. Магний помогает снизить уровень стресса и напряжения, а витамины B6 и B12 положительно влияют на настроение, помогая бороться с депрессивными состояниями, часто обостряющимися осенью из-за сокращения светового дня.

Содействие похудению

Если пить тыквенный фреш натощак, это поможет запустить обмен веществ и снизить аппетит в течение дня. Низкая калорийность тыквы делает этот напиток идеальным для тех, кто стремится контролировать свой вес или похудеть. Кроме того, клетчатка в составе сока помогает дольше сохранять чувство сытости.

Защита от воспалений

Тыквенный фреш обладает противовоспалительными свойствами, что помогает организму бороться с воспалительными процессами. Это особенно важно для людей, страдающих хроническими заболеваниями или имеющих склонность к воспалениям в суставах и тканях.

Поддержка здоровья почек

Благодаря мочегонным свойствам тыквенный сок способствует выведению излишней жидкости из организма и помогает нормализовать функцию почек. Это полезно для профилактики отеков и улучшения общего состояния мочевыделительной системы.

Ежедневное употребление тыквенного фреша осенью не только укрепляет иммунитет и помогает противостоять инфекциям, но и улучшает общее состояние организма. Это простой и доступный способ поддерживать здоровье в осенний период, наслаждаясь вкусным и питательным напитком.

Ранее мы рассказывали, чем завтракать в начале осени, чтобы укрепить иммунитет.

здоровье рецепты тыква идея для завтрака сок

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Цены на золото продолжают стремительно расти — сколько стоят драгоценные металлы в сентябре

06:30 Цены на пшеницу в Украине продолжают расти — сколько стоит зерно в конце сентября

06:15 Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин на АЗС

Эксклюзив

06:13 Когда ТЦК имеют право задерживать людей на улицах — объяснение юриста

06:10 Выход на пенсию — какие документы нужно собрать в 2024 году

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

06:03 Как на украинском правильно сказать "принять участие" — объяснение от языковедов

06:01 Ощадбанк не выдает валюту с виртуальных карт — какая причина

05:50 Доллар, евро и злотый дешевеют — какой курс иностранных валют сегодня

05:08 Травмировано 9 человек, один из них ребенок — последствия ударов РФ по Запорожью

05:05 Демограф назвала цифру украинцев, выехавших в Россию из-за войны

06:40 Цены на золото продолжают стремительно расти — сколько стоят драгоценные металлы в сентябре

06:30 Цены на пшеницу в Украине продолжают расти — сколько стоит зерно в конце сентября

06:15 Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин на АЗС

Эксклюзив

06:13 Когда ТЦК имеют право задерживать людей на улицах — объяснение юриста

06:10 Выход на пенсию — какие документы нужно собрать в 2024 году

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

06:03 Как на украинском правильно сказать "принять участие" — объяснение от языковедов

06:01 Ощадбанк не выдает валюту с виртуальных карт — какая причина

05:50 Доллар, евро и злотый дешевеют — какой курс иностранных валют сегодня

05:08 Травмировано 9 человек, один из них ребенок — последствия ударов РФ по Запорожью

05:05 Демограф назвала цифру украинцев, выехавших в Россию из-за войны

Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Text

19:42 Политолог Андрей Бузаров объяснил, почему Telegram не намерены запрещать в Украине

Text

19:11 Умеров заявил, что Украина разработала ракетную программу

Text

14:21 Уже идут переговоры — Умеров назвал типы истребителей, которые нужны Украине

20 сентября 2024
Text

23:19 Нардеп заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии

Text

22:44 Нардеп Волынец заявил, что силовые структуры требуют от мобильных операторов информацию о людях

Text

21:16 Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

Text

19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

Text

18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук отреагировал на информацию о том, что Россия знала об операции на Курщине заранее

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать