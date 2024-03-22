Чай з м'ятою. Фото: Freepik

Чай з м'ятою — це популярний напій, який люблять мільйони людей по всьому світу. М'ята має не тільки приємний аромат, але й цілий букет корисних властивостей, що робить її ідеальним доповненням до чаю та інших напоїв. Однак, незважаючи на всі її переваги, є певні категорії людей, яким варто обмежити або зовсім уникати вживання м'яти.

Новини.LIVE розібралися, чому чай із м'ятою можна пити не всім.

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Чим корисна м'ята

М'ята багата ефірними оліями, вітамінами та мінералами, включаючи вітаміни C, B1, B2, РР, а також каротин та мікроелементи. Її настої та відвари мають спазмолітичну, знеболювальну та антисептичну дію, а також можуть допомогти при різних неврологічних та травних проблемах.

Користь м'яти полягає в її здатності покращувати травлення, знімати запалення та біль, а також підвищувати імунітет та загальний стан організму. Вона також допомагає впоратися із головним болем, стресом і навіть може покращити роботу дихальної системи.

Чай з м'ятою. Фото: Freepik

Цікаво, що м'ята може бути не тільки смачним та корисним напоєм, а й чудовим природним ароматизатором для кулінарних страв та навіть косметичних засобів. Її освіжаючий аромат і смак додають яскравості багатьом стравам та напоям, а також роблять процедури догляду за шкірою приємнішими та ефективнішими.

Навіть попри всі переваги м'яти, існують певні категорії людей, котрим її вживання може бути небажаним чи навіть протипоказаним.

Кому не бажано пити чай із м'ятою

1. Вагітні жінки стикаються з ризиком, оскільки м'ята може спровокувати скорочення матки. Тому в останні місяці вагітності варто утримуватись від вживання м'ятних продуктів.

2. У людей з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ) м'ята може посилити симптоми, такі як печія та кислотний рефлюкс, через її здатність розслаблювати нижній стравохідний сфінктер.

3. Також варто бути обережним із м'ятою людям з епілепсією, оскільки деякі компоненти м'яти можуть спровокувати епілептичні напади.

4. У деяких людей зі шкірними захворюваннями, такими як атопічний дерматит, вживання м'яти може викликати алергічні реакції, такі як свербіж та висипання.

5. Ті, хто страждає на жовчнокам'яну хворобу, також повинні бути обережні: ментол у м'яті може спровокувати скорочення жовчного міхура, що може викликати хворобливі напади жовчних кольк.

Чай з м'ятою. Фото: Freepik

Також важливо пам'ятати про можливі взаємодії м'яти з певними ліками. Перед вживанням м'яти у вигляді чаю або інших продуктів важливо проконсультуватися з лікарем, особливо якщо у вас є хронічні захворювання або ви приймаєте якісь ліки.

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