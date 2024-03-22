Кому нельзя пить чай с мятой и почему

Чай с мятой. Фото: Freepik

Чай с мятой – это популярный напиток, который обожают миллионы людей по всему миру. Мята обладает не только приятным ароматом, но и целым букетом полезных свойств, что делает ее идеальным дополнением к чаю и другим напиткам. Однако, несмотря на все ее преимущества, есть определенные категории людей, которым стоит ограничить или вовсе избегать употребления мяты.

Новини.LIVE разобрались, почему чай с мятой можно пить не всем.

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Чем полезна мята

Мята богата эфирными маслами, витаминами и минералами, включая витамины C, B1, B2, РР, а также каротин и микроэлементы. Ее настои и отвары обладают спазмолитическим, обезболивающим и антисептическим действием, а также могут помочь при различных неврологических и пищеварительных проблемах.

Польза мяты заключается в ее способности улучшать пищеварение, снимать воспаление и боли, а также повышать иммунитет и общее состояние организма. Она также помогает справиться с головной болью, стрессом и даже может улучшить работу дыхательной системы.

Чай с мятой. Фото: Freepik

Интересно, что мята может быть не только вкусным и полезным напитком, но и прекрасным природным ароматизатором для кулинарных блюд и даже косметических средств. Ее освежающий аромат и вкус добавляют яркости многим блюдам и напиткам, а также делают процедуры ухода за кожей более приятными и эффективными.

Даже несмотря на все преимущества мяты, существуют определенные категории людей, для которых ее употребление может быть нежелательным или даже противопоказанным.

Кому не желательно пить чай с мятой

1. Беременные женщины сталкиваются с риском, так как мята может спровоцировать сокращение матки. Поэтому в последние месяцы беременности стоит воздерживаться от употребления мятных продуктов.

2. У людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) мята может усилить симптомы, такие как изжога и кислотный рефлюкс, из-за ее способности расслаблять нижний пищеводный сфинктер.

3. Также стоит быть осторожным с мятой людям с эпилепсией, так как некоторые компоненты мяты могут спровоцировать эпилептические приступы.

4. У некоторых людей с кожными заболеваниями, такими как атопический дерматит, употребление мяты может вызвать аллергические реакции, такие как зуд и сыпь.

5. Те, кто страдает желчнокаменной болезнью, также должны быть осторожны: ментол в мяте может спровоцировать сокращение желчного пузыря, что может вызвать болезненные приступы желчных колик.

Чай с мятой. Фото: Freepik

Также важно помнить о возможных взаимодействиях мяты с определенными лекарствами. Перед употреблением мяты в виде чая или других продуктов важно проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете какие-либо лекарства.

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