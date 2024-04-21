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До Великоднього кошика святкова печеня — запечене домашнє м'ясо

21 квітня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що покласти у Великодній кошик — рецепт запеченого м'яса
Запечене домашнє м'ясо. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Радимо приготувати домашнє печене м'ясо до Великоднього кошика. Простий рецепт смачної закуски, яка смачніше за ковбаси.  

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • свинина (передня шинка) 1,5 кг;
  • олія 50 мл;
  • сіль 1 ст.л;
  • суміш перців (мелена) 1 ст.л;
  • мускатний горіх 1 ч.л;
  • коріандр (горошком) 1 ст.л. 

Спосіб приготування 

Потрібно змішати спеції, сіль та рослинну олію. 

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Спеції та олія. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Шматочок м'яса потрібно висушити та натерти маринадом. 

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Спеції для свинини. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім потрібно нарізати часник на пластинки та нашпигувати ним м'ясо.

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Часник та спеції. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

М'ясо потрібно покласти у фольгу та у форму для випікання. Зверху також потрібно накрити фольгою. 

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Форма для випікання. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Запікати м'ясо при 210 ºС протягом 40 хвилин. Потім зняти верхній шар фольги та поставити в духовку 190 ºС випікати ще приблизно 30 хвилин. 

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Запечене домашнє м'ясо. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Дати м'ясу охолонути у фользі та можна нарізати. 

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Запечене домашнє м'ясо. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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