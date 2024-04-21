Що покласти у Великодній кошик — рецепт запеченого м'яса

Запечене домашнє м'ясо. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Радимо приготувати домашнє печене м'ясо до Великоднього кошика. Простий рецепт смачної закуски, яка смачніше за ковбаси.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

свинина (передня шинка) 1,5 кг;

олія 50 мл;

сіль 1 ст.л;

суміш перців (мелена) 1 ст.л;

мускатний горіх 1 ч.л;

коріандр (горошком) 1 ст.л.

Спосіб приготування

Потрібно змішати спеції, сіль та рослинну олію.

Спеції та олія. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Шматочок м'яса потрібно висушити та натерти маринадом.

Спеції для свинини. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім потрібно нарізати часник на пластинки та нашпигувати ним м'ясо.

Часник та спеції. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

М'ясо потрібно покласти у фольгу та у форму для випікання. Зверху також потрібно накрити фольгою.

Форма для випікання. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Запікати м'ясо при 210 ºС протягом 40 хвилин. Потім зняти верхній шар фольги та поставити в духовку 190 ºС випікати ще приблизно 30 хвилин.

Запечене домашнє м'ясо. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Дати м'ясу охолонути у фользі та можна нарізати.

Запечене домашнє м'ясо. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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