Що покласти у Великодній кошик — рецепт запеченого м'яса

До Великоднього кошика святкова печеня — запечене домашнє м'ясо
Радимо приготувати домашнє печене м'ясо до Великоднього кошика. Простий рецепт смачної закуски, яка смачніше за ковбаси.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- свинина (передня шинка) 1,5 кг;
- олія 50 мл;
- сіль 1 ст.л;
- суміш перців (мелена) 1 ст.л;
- мускатний горіх 1 ч.л;
- коріандр (горошком) 1 ст.л.
Спосіб приготування
Потрібно змішати спеції, сіль та рослинну олію.
Шматочок м'яса потрібно висушити та натерти маринадом.
Потім потрібно нарізати часник на пластинки та нашпигувати ним м'ясо.
М'ясо потрібно покласти у фольгу та у форму для випікання. Зверху також потрібно накрити фольгою.
Запікати м'ясо при 210 ºС протягом 40 хвилин. Потім зняти верхній шар фольги та поставити в духовку 190 ºС випікати ще приблизно 30 хвилин.
Дати м'ясу охолонути у фользі та можна нарізати.
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