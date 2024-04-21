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В Пасхальную корзину праздничная "печеня" — запеченное домашнее мясо

21 апреля 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что положить в Пасхальную корзину – рецепт запеченного мяса
Запеченное домашнее мясо. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Советуем приготовить домашнее запеченное мясо в Пасхальную корзину. Простой рецепт вкусной закуски, которая вкуснее колбас.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • свинина (передняя ветчина) 1,5 кг;
  • масло 50 мл;
  • соль 1 ст.л;
  • смесь перцев (молотая) 1 ст.л;
  • мускатный орех 1 ч.л;
  • кориандр (горошком) 1 ст.л.

Способ приготовления

Необходимо смешать специи, соль и растительное масло.

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Специи и масло. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Кусочек мяса следует высушить и натереть маринадом.

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Специи для свинины. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем нужно нарезать чеснок на пластинки и нашпиговать им мясо.

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Чеснок и специи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Мясо нужно положить в фольгу и форму для выпечки. Сверху нужно накрыть фольгой.

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Форма для выпекания. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Запекать мясо при 210 ºС в течение 40 минут. Затем снять верхний слой фольги и поставить в духовку 190 ºС выпекать еще примерно 30 минут.

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Запеченное домашнее мясо. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Дать мясу остыть в фольге и можно нарезать.

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Запеченное домашнее мясо. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раньше мы писали о рецепте идеальной закуски к пиву — жареные свиные уши.

Еще мы рассказывали о том, как приготовить генеральское сало в аджике — лучший карпатский рецепт.

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лайфхаки
мясо
Пасха
рецепты
закуска
буженина
пасхальная корзина

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