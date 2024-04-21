Что положить в Пасхальную корзину – рецепт запеченного мяса

Запеченное домашнее мясо. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Советуем приготовить домашнее запеченное мясо в Пасхальную корзину. Простой рецепт вкусной закуски, которая вкуснее колбас.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

свинина (передняя ветчина) 1,5 кг;

масло 50 мл;

соль 1 ст.л;

смесь перцев (молотая) 1 ст.л;

мускатный орех 1 ч.л;

кориандр (горошком) 1 ст.л.

Способ приготовления

Необходимо смешать специи, соль и растительное масло.

Специи и масло. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Кусочек мяса следует высушить и натереть маринадом.

Специи для свинины. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем нужно нарезать чеснок на пластинки и нашпиговать им мясо.

Чеснок и специи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Мясо нужно положить в фольгу и форму для выпечки. Сверху нужно накрыть фольгой.

Форма для выпекания. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Запекать мясо при 210 ºС в течение 40 минут. Затем снять верхний слой фольги и поставить в духовку 190 ºС выпекать еще примерно 30 минут.

Запеченное домашнее мясо. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Дать мясу остыть в фольге и можно нарезать.

Запеченное домашнее мясо. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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