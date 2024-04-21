Что положить в Пасхальную корзину – рецепт запеченного мяса

В Пасхальную корзину праздничная "печеня" — запеченное домашнее мясо
Советуем приготовить домашнее запеченное мясо в Пасхальную корзину. Простой рецепт вкусной закуски, которая вкуснее колбас.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- свинина (передняя ветчина) 1,5 кг;
- масло 50 мл;
- соль 1 ст.л;
- смесь перцев (молотая) 1 ст.л;
- мускатный орех 1 ч.л;
- кориандр (горошком) 1 ст.л.
Способ приготовления
Необходимо смешать специи, соль и растительное масло.
Кусочек мяса следует высушить и натереть маринадом.
Затем нужно нарезать чеснок на пластинки и нашпиговать им мясо.
Мясо нужно положить в фольгу и форму для выпечки. Сверху нужно накрыть фольгой.
Запекать мясо при 210 ºС в течение 40 минут. Затем снять верхний слой фольги и поставить в духовку 190 ºС выпекать еще примерно 30 минут.
Дать мясу остыть в фольге и можно нарезать.
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