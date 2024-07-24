Соковита варена кукурудза із секретним інгредієнтом — покроковий опис приготування.

Кукурудза на тарілку. Фото: Freepik

Кукурудза — це улюблена закуска багатьох, особливо в літній сезон. Однак іноді варена кукурудза може вийти занадто жорсткою або недостатньо соковитою. Існує один простий секрет, який допоможе вам зварити ідеальну кукурудзу — молоко.

Новини.LIVE розкажуть, як правильно використати цей секретний інгредієнт.

Читайте також:

Саме молоко може перетворити звичайну кукурудзу на ніжну та соковиту страву, від якої важко відірватися.

Чому молоко?

Молоко не тільки надає кукурудзі ніжного смаку, але й робить її зерна м'якшими і соковитішими. Білки та жири, що містяться в молоці, допомагають утримувати вологу всередині зерен кукурудзи, що робить її особливо смачною. Крім того, молоко пом'якшує кукурудзяне лушпиння, роблячи його приємнішим на смак.

Кукурудза та сіль. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

4-6 качанів свіжої кукурудзи;

2-3 склянки молока;

4 склянки води;

1/4 склянки вершкового масла|мастила|;

1 ст. ложка солі;

1 ст. ложка цукру (за бажанням).

Спосіб приготування

Очистіть кукурудзу від лушпиння та волокон. Промийте качани під холодною водою, щоб видалити залишки лушпиння. У великій каструлі змішайте молоко та воду у пропорції 1:2. Тобто, якщо ви використовуєте 2 склянки молока, додайте 4 склянки води.

Додайте сіль та вершкове масло. Вершкове масло додатково покращить смак та текстуру кукурудзи. Поставте каструлю на середній вогонь та доведіть суміш до кипіння.

Акуратно покладіть качани кукурудзи в киплячу рідину. Переконайтеся, що кукурудза повністю вкрита рідиною. Якщо необхідно, додайте ще трохи води та молока у тій самій пропорції.

Зменшіть вогонь до середнього та варіть кукурудзу близько 20-25 хвилин. Для більш соковитих і солодких качанів можна додати 1 ст. ложку цукру.

Періодично перевіряйте готовність, проколюючи зерна вилкою. Кукурудза має бути м'якою і легко проколюватися.

Качани кукурудзи. Фото: Freepik

Коли кукурудза буде готова, вийміть качани з щипців або шумівки. Дайте надлишкам рідини стекти, потім подавайте кукурудзу гарячою, додатково полив розтопленим вершковим маслом за бажанням.

Кукурудзу можна посипати свіжою зеленню, як-от петрушка або кріп, щоб додати свіжості. Спробуйте різні спеції: паприка, чилі чи часниковий порошок можуть надати кукурудзі пікантного смаку. Для гурманів можна запропонувати подачу кукурудзи з тертим сиром, наприклад пармезаном або чеддером.

Тепер ви знаєте, як лише один секретний інгредієнт — молоко, може зробити вашу кукурудзу неймовірно соковитою та смачною. Цей простий трюк дозволяє перетворити звичайне літнє частування на справжнє кулінарне задоволення. Не бійтеся експериментувати з різними добавками та спеціями, щоб знайти свій ідеальний рецепт вареної кукурудзи.

Раніше ми писали про унікальні властивості квашеної капусти взимку — користь та шкода.

Також ми розповідали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.

Ще ми писали, чим корисні квашені яблука.