Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Добавьте всего один секретный ингредиент, чтобы сварить самую сочную кукурузу arrow

Добавьте всего один секретный ингредиент, чтобы сварить самую сочную кукурузу

24 июля 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сочная вареная кукуруза с секретнім ингредиентом — пошаговое описание приготовления
Кукуруза на тарелке. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Кукуруза — это любимая закуска многих, особенно в летний сезон. Однако, иногда вареная кукуруза может получиться слишком жёсткой или недостаточно сочной. Существует один простой секрет, который поможет вам сварить кукурузу идеальной — молоко.

Новини.LIVE расскажут, как правильно использовать этот секретный ингредиент.

Читайте также:

Именно молоко может превратить обычную кукурузу в нежное и сочное блюдо, от которого трудно оторваться. 

Почему молоко?

Молоко не только придаёт кукурузе нежный вкус, но и делает её зерна более мягкими и сочными. Белки и жиры, содержащиеся в молоке, помогают удерживать влагу внутри зерен кукурузы, что делает её особенно вкусной. Кроме того, молоко смягчает кукурузную шелуху, делая её более приятной на вкус.

как варить кукурузу с молоком
Кукуруза и соль. Фото: Freepik

Вам понадобится: 

  • 4-6 початков свежей кукурузы;
  • 2-3 стакана молока;
  • 4 стакана воды;
  • 1/4 стакана сливочного масла;
  • 1 ст. ложка соли;
  • 1 ст. ложка сахара (по желанию).

Способ приготовления 

Очистите кукурузу от шелухи и волокон. Промойте початки под холодной водой, чтобы удалить остатки шелухи.  В большой кастрюле смешайте молоко и воду в пропорции 1:2. То есть, если вы используете 2 стакана молока, добавьте 4 стакана воды.

Добавьте соль и сливочное масло. Сливочное масло дополнительно улучшит вкус и текстуру кукурузы. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения.

Аккуратно положите початки кукурузы в кипящую жидкость. Убедитесь, что кукуруза полностью покрыта жидкостью. Если необходимо, добавьте ещё немного воды и молока в той же пропорции.

Уменьшите огонь до среднего и варите кукурузу около 20-25 минут. Для более сочных и сладких початков можно добавить 1 ст. ложку сахара.

Периодически проверяйте готовность, прокалывая зерна вилкой. Кукуруза должна быть мягкой и легко прокалываться.

как правильно сварить кукурузу рецепт
Кочаны кукурузы. Фото: Freepik

Когда кукуруза будет готова, выньте початки из кастрюли с помощью щипцов или шумовки. Дайте излишкам жидкости стечь, затем подавайте кукурузу горячей, дополнительно полив растопленным сливочным маслом по желанию.

Кукурузу можно посыпать свежей зеленью, такой как петрушка или укроп, чтобы добавить свежести. Попробуйте различные специи: паприка, чили или чесночный порошок могут придать кукурузе пикантный вкус. Для гурманов можно предложить подачу кукурузы с тертым сыром, например, пармезаном или чеддером.

Теперь вы знаете, как всего один секретный ингредиент — молоко, может сделать вашу кукурузу невероятно сочной и вкусной. Этот простой трюк позволяет превратить обычное летнее угощение в настоящее кулинарное удовольствие. Не бойтесь экспериментировать с различными добавками и специями, чтобы найти свой идеальный рецепт вареной кукурузы. 

Ранее мы писали про уникальные свойства квашеной капусты зимой – польза и вред. 

Также мы рассказывали про особенности пекинской капусты, о ее пользе и вреде. 

Еще мы писали, чем полезны квашеные яблоки.

рецепты овощи лайфхаки летний рецепт кукуруза

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом