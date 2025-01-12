Додайте це до борщу — несподіваний інгредієнт, який зробить страву ще смачнішою

Борщ в тарілці. Фото: Freepik

Хочете приготувати борщ, який запам'ятається надовго? Спробуйте додати один незвичний інгредієнт, який розкриє смак страви по-новому! Перевірений рецепт з яскравим ароматом — ви точно захочете повторити.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться (на 6-ти літрову кастрюлю):

буряк свіжий — 7-8 середніх коренеплодів;

морква свіжа — 3 середні коренеплоди;

картопля свіжа — 4 середні коренеплоди;

цибуля ріпчаста — 2 середні головки;

капуста свіжа — 300 г;

капуста квашена — 300 г;

перець солодкий свіжий — 2 шт.;

корінь селери — 50 г;

томатна паста — 50 г;

олія ​​для смаження;

лавровий лист — 2 шт.:

свинячі копчені реберця — 1,5 кг.;

вода — 6 л;

цукор — 1 ч. л.;

оцет 6% — 1 ст. л.;

сіль;

чорний мелений перець;;

зелена цибуля;

свіжий кріп;

сметана.

Спосіб приготування

Помити та очистити буряк, картоплю, цибулю, моркву, корінь селери. У велику каструлю викласти буряк і помиті свинячі копчені реберця. Залити водою, довести до кипіння, зменшити вогонь і варити бульйон 45-50 хвилин. Поки вариться бульйон, підготувати інші овочі. Нарізати соломкою картоплю, моркву, солодкий перець. Цибулю нарізати півкільцями, капусту нашаткувати, корінь селери натерти на великій тертці.

Приготувати засмажку: розігріти на сковороді олію, додати моркву, смажити 5 хвилин. Потім додати цибулю, обсмажувати ще 5 хвилин, помішуючи. Ввести томатну пасту, перемішати й тушкувати ще 5 хвилин. Коли бульйон буде готовий, дістати буряк і реберця, відкласти убік.

Червоний борщ. Фото: Freepik

Збільшити вогонь і почати додавати овочі. Першою додати свіжу капусту, через 5 хвилин — картоплю, Ще через 5 хвилин — солодкий перець. Варити на слабкому вогні 10 хвилин, не доводячи борщ до кипіння. Додати квашену капусту й натертий корінь селери. Через 5 хвилин додати засмажку, лавровий лист, перемішати, варити ще 5 хвилин. Натерти буряк на великій тертці, нарізати реберця порційними шматками.

На сковороді розігріти олію, додати тертий буряк, обсмажити 5 хвилин, помішуючи. Додати цукор і оцет, перемішати. Перекласти буряк у каструлю з борщем, додати нарізані реберця. Перемішати, накрити кришкою, зняти з вогню й дати настоятися 30 хвилин.

Борщ з цибулею. Фото: Freepik

Подрібнити зелень і часник, додати до тарілки перед подачею. Подавати борщ із пампушками, чорним хлібом, салом та сметаною.

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