Добавьте это в борщ — неожиданный ингредиент, который сделает блюдо еще вкуснее

Добавьте это к борщу — удивит новым вкусом, проверенный рецепт
Хотите приготовить борщ, который запомнится надолго? Попробуйте добавить один необычный ингредиент, который раскроет вкус блюда по-новому! Проверенный рецепт с ярким ароматом — вы точно захотите повторить.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится (на 6-ти литровую кастрюлю):
- свекла свежая — 7-8 средних корнеплодов;
- морковь свежая — 3 средних корнеплода;
- картофель свежий — 4 средние корнеплоды;
- лук репчатый — 2 средние головки;
- капуста свежая — 300 г;
- капуста квашеная — 300 г;
- перец сладкий свежий — 2 шт.
- корень сельдерея — 50 г;
- томатная паста — 50 г;
- масло для жарки;
- лавровый лист — 2 шт.
- свинские копченые ребрышки — 1,5 кг;
- вода — 6 л;
- сахар — 1 ч. л.;
- уксус 6%;— 1 ст. л.;
- соль;
- черный молотый перец;
- зеленый лук;
- свежий укроп;
- сметана;
Способ приготовления
Помыть и очистить свеклу, картофель, лук, морковь, корень сельдерея. В большую кастрюлю выложить свеклу и помытые свиные копченые ребрышки. Залить водой, довести до кипения, уменьшить огонь и варить бульон 45-50 минут. Пока варится бульон, подготовить остальные овощи. Нарезать соломкой картофель, морковь, сладкий перец. Лук нарезать полукольцами, капусту нашинковать, корень сельдерея натереть на крупной терке.
Приготовить зажарку: разогреть на сковороде растительное масло, добавить морковь, жарить 5 минут. Затем добавить лук, обжаривать еще 5 минут, помешивая. Добавить томатную пасту, перемешать и тушить еще 5 минут. Когда бульон будет готов, достать свеклу и ребрышки, отложить в сторону.
Увеличить огонь и начать добавлять овощи. Первой добавить свежую капусту, через 5 минут — картофель, еще через 5 минут — сладкий перец. Варить на слабом огне 10 минут, не доводя борщ до кипения. Добавить квашеную капусту и натертый корень сельдерея. Через 5 минут добавить зажарку, лавровый лист, перемешать, варить еще 5 минут. Натереть свеклу на крупной терке, нарезать ребрышки порционными кусками.
На сковороде разогреть растительное масло, добавить тертую свеклу, обжарить 5 минут, помешивая. Добавить сахар и уксус, перемешать. Переложить свеклу в кастрюлю с борщом, добавить нарезанные ребрышки. Перемешать, накрыть крышкой, снять с огня и дать настояться 30 минут.
Измельчить зелень и чеснок, добавить в тарелку перед подачей. Подавать борщ с пампушками, черным хлебом, салом и сметаной.
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