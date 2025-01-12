Добавьте это в борщ — неожиданный ингредиент, который сделает блюдо еще вкуснее

Борщ в тарелке. Фото: Freepik

Хотите приготовить борщ, который запомнится надолго? Попробуйте добавить один необычный ингредиент, который раскроет вкус блюда по-новому! Проверенный рецепт с ярким ароматом — вы точно захотите повторить.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится (на 6-ти литровую кастрюлю):

свекла свежая — 7-8 средних корнеплодов;

морковь свежая — 3 средних корнеплода;

картофель свежий — 4 средние корнеплоды;

лук репчатый — 2 средние головки;

капуста свежая — 300 г;

капуста квашеная — 300 г;

перец сладкий свежий — 2 шт.

корень сельдерея — 50 г;

томатная паста — 50 г;

масло для жарки;

лавровый лист — 2 шт.

свинские копченые ребрышки — 1,5 кг;

вода — 6 л;

сахар — 1 ч. л.;

уксус 6%;— 1 ст. л.;

соль;

черный молотый перец;

зеленый лук;

свежий укроп;

сметана;

Способ приготовления

Помыть и очистить свеклу, картофель, лук, морковь, корень сельдерея. В большую кастрюлю выложить свеклу и помытые свиные копченые ребрышки. Залить водой, довести до кипения, уменьшить огонь и варить бульон 45-50 минут. Пока варится бульон, подготовить остальные овощи. Нарезать соломкой картофель, морковь, сладкий перец. Лук нарезать полукольцами, капусту нашинковать, корень сельдерея натереть на крупной терке.

Приготовить зажарку: разогреть на сковороде растительное масло, добавить морковь, жарить 5 минут. Затем добавить лук, обжаривать еще 5 минут, помешивая. Добавить томатную пасту, перемешать и тушить еще 5 минут. Когда бульон будет готов, достать свеклу и ребрышки, отложить в сторону.

Красный борщ. Фото: Freepik

Увеличить огонь и начать добавлять овощи. Первой добавить свежую капусту, через 5 минут — картофель, еще через 5 минут — сладкий перец. Варить на слабом огне 10 минут, не доводя борщ до кипения. Добавить квашеную капусту и натертый корень сельдерея. Через 5 минут добавить зажарку, лавровый лист, перемешать, варить еще 5 минут. Натереть свеклу на крупной терке, нарезать ребрышки порционными кусками.

На сковороде разогреть растительное масло, добавить тертую свеклу, обжарить 5 минут, помешивая. Добавить сахар и уксус, перемешать. Переложить свеклу в кастрюлю с борщом, добавить нарезанные ребрышки. Перемешать, накрыть крышкой, снять с огня и дать настояться 30 минут.

Борщ с луком. Фото: Freepik

Измельчить зелень и чеснок, добавить в тарелку перед подачей. Подавать борщ с пампушками, черным хлебом, салом и сметаной.

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