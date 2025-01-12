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Добавьте это к борщу — удивит новым вкусом, проверенный рецепт

12 января 2025 00:28
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Добавьте это в борщ — неожиданный ингредиент, который сделает блюдо еще вкуснее
Борщ в тарелке. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите приготовить борщ, который запомнится надолго? Попробуйте добавить один необычный ингредиент, который раскроет вкус блюда по-новому! Проверенный рецепт с ярким ароматом — вы точно захотите повторить.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится (на 6-ти литровую кастрюлю):

  • свекла свежая — 7-8 средних корнеплодов;
  • морковь свежая — 3 средних корнеплода;
  • картофель свежий — 4 средние корнеплоды;
  • лук репчатый — 2 средние головки;
  • капуста свежая — 300 г;
  • капуста квашеная — 300 г;
  • перец сладкий свежий — 2 шт.
  • корень сельдерея — 50 г;
  • томатная паста — 50 г;
  • масло для жарки;
  • лавровый лист — 2 шт.
  • свинские копченые ребрышки — 1,5 кг;
  • вода — 6 л;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • уксус 6%;— 1 ст. л.;
  • соль;
  • черный молотый перец;
  • зеленый лук;
  • свежий укроп;
  • сметана;

Способ приготовления

Помыть и очистить свеклу, картофель, лук, морковь, корень сельдерея. В большую кастрюлю выложить свеклу и помытые свиные копченые ребрышки. Залить водой, довести до кипения, уменьшить огонь и варить бульон 45-50 минут. Пока варится бульон, подготовить остальные овощи. Нарезать соломкой картофель, морковь, сладкий перец. Лук нарезать полукольцами, капусту нашинковать, корень сельдерея натереть на крупной терке.

Приготовить зажарку: разогреть на сковороде растительное масло, добавить морковь, жарить 5 минут. Затем добавить лук, обжаривать еще 5 минут, помешивая. Добавить томатную пасту, перемешать и тушить еще 5 минут. Когда бульон будет готов, достать свеклу и ребрышки, отложить в сторону.

как приготовить вкусный борщ
Красный борщ. Фото: Freepik

Увеличить огонь и начать добавлять овощи. Первой добавить свежую капусту, через 5 минут — картофель, еще через 5 минут — сладкий перец. Варить на слабом огне 10 минут, не доводя борщ до кипения. Добавить квашеную капусту и натертый корень сельдерея. Через 5 минут добавить зажарку, лавровый лист, перемешать, варить еще 5 минут. Натереть свеклу на крупной терке, нарезать ребрышки порционными кусками.

На сковороде разогреть растительное масло, добавить тертую свеклу, обжарить 5 минут, помешивая. Добавить сахар и уксус, перемешать. Переложить свеклу в кастрюлю с борщом, добавить нарезанные ребрышки. Перемешать, накрыть крышкой, снять с огня и дать настояться 30 минут.

секреты вкусного борща
Борщ с луком. Фото: Freepik

Измельчить зелень и чеснок, добавить в тарелку перед подачей. Подавать борщ с пампушками, черным хлебом, салом и сметаной.

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