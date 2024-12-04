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Додайте це і приберіть картоплю — новий варіант салату "Олів’є"

4 грудня 2024 12:38
Марина Євтягіна - Редактор
Цей інгредієнт змінить усе — новий рецепт салату "Олів’є" без картоплі
Салат "Олів’є". Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Традиційний "Олів’є" на святковому столі вже нікого не здивує. Але цей рецепт без картоплі переверне ваші уявлення про улюблений салат! Додайте лише один незвичний інгредієнт — і ваші гості будуть у захваті.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • яйця — 5 шт.;
  • морква — 1 велика;
  • огірки свіжі — 3 шт.;
  • огірки мариновані — 3 шт.;
  • ковбаса варена —300 г;
  • сир твердий — 150 г;
  • свіжий кріп — 1 пучок;
  • зелений горошок консервований — 1 банка (330 г);
  • майонез — 5 ст. ложок;
  • сіль;
  • чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Яйця помийте і відваріть до готовності. Відразу після варіння опустіть їх у крижану воду та очистіть. Моркву помийте, відваріть до готовності. Остудіть, очистіть.

Наріжте маленьким кубиком усі інгредієнти: сир, ковбасу, варені моркву та яйця, свіжі та мариновані огірки.

Відкрийте баночку з консервованим горошком і злийте рідину. Кріп помийте, обсушіть і наріжте дрібно.

Змішайте в мисці всі інгредієнти, заправте майонезом, приправте сіллю та перцем. Все добре перемішайте.

як приготувати "Олів’є" по новому
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Олів’є" із сиром готовий. Так, це не зовсім звичайний варіант новорічного салату, але мені сподобалося.

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