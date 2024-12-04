Цей інгредієнт змінить усе — новий рецепт салату "Олів’є" без картоплі

Додайте це і приберіть картоплю — новий варіант салату "Олів’є"
Традиційний "Олів’є" на святковому столі вже нікого не здивує. Але цей рецепт без картоплі переверне ваші уявлення про улюблений салат! Додайте лише один незвичний інгредієнт — і ваші гості будуть у захваті.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — 5 шт.;
- морква — 1 велика;
- огірки свіжі — 3 шт.;
- огірки мариновані — 3 шт.;
- ковбаса варена —300 г;
- сир твердий — 150 г;
- свіжий кріп — 1 пучок;
- зелений горошок консервований — 1 банка (330 г);
- майонез — 5 ст. ложок;
- сіль;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування
Яйця помийте і відваріть до готовності. Відразу після варіння опустіть їх у крижану воду та очистіть. Моркву помийте, відваріть до готовності. Остудіть, очистіть.
Наріжте маленьким кубиком усі інгредієнти: сир, ковбасу, варені моркву та яйця, свіжі та мариновані огірки.
Відкрийте баночку з консервованим горошком і злийте рідину. Кріп помийте, обсушіть і наріжте дрібно.
Змішайте в мисці всі інгредієнти, заправте майонезом, приправте сіллю та перцем. Все добре перемішайте.
Салат "Олів’є" із сиром готовий. Так, це не зовсім звичайний варіант новорічного салату, але мені сподобалося.
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