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Добавьте это и уберите картофель — новый вариант салата "Оливье"

4 декабря 2024 12:38
Марина Евтягина - Редактор
Этот ингредиент изменит все — новый рецепт салата "Оливье" без картофеля
Салат "Оливье". Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Традиционный "Оливье" на праздничном столе уже никого не удивит. Но этот рецепт без картофеля перевернет ваши представления о любимом салате! Добавьте только один необычный ингредиент — и ваши гости будут в восторге.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца — 5 шт.;
  • морковь — 1 большая;
  • огурцы свежие — 3 шт.;
  • огурцы маринованные — 3 шт.;
  • колбаса вареная — 300 г;
  • сыр твердый — 150 г;
  • свежий укроп — 1 пучок;
  • зеленый горошек консервированный — 1 банка (330 г);
  • майонез — 5 ст. ложек;
  • соль;
  • черный молотый перец.

Способ приготовления

Яйца промойте и отварите до готовности. Сразу после варки опустите в ледяную воду и очистите. Морковь помойте, отварите до готовности. Остудите, очистите.

Нарежьте маленьким кубиком все ингредиенты: сыр, колбасу, вареную морковь и яйца, свежие и маринованные огурцы.

Откройте баночку с консервированным горошком и слейте жидкость. Укроп помойте, обсушите и нарежьте мелко.

Смешайте в миске все ингредиенты, заправьте майонезом, приправьте солью и перцем. Всё хорошо перемешайте.

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Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

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