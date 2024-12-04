Этот ингредиент изменит все — новый рецепт салата "Оливье" без картофеля

Добавьте это и уберите картофель — новый вариант салата "Оливье"
Традиционный "Оливье" на праздничном столе уже никого не удивит. Но этот рецепт без картофеля перевернет ваши представления о любимом салате! Добавьте только один необычный ингредиент — и ваши гости будут в восторге.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 5 шт.;
- морковь — 1 большая;
- огурцы свежие — 3 шт.;
- огурцы маринованные — 3 шт.;
- колбаса вареная — 300 г;
- сыр твердый — 150 г;
- свежий укроп — 1 пучок;
- зеленый горошек консервированный — 1 банка (330 г);
- майонез — 5 ст. ложек;
- соль;
- черный молотый перец.
Способ приготовления
Яйца промойте и отварите до готовности. Сразу после варки опустите в ледяную воду и очистите. Морковь помойте, отварите до готовности. Остудите, очистите.
Нарежьте маленьким кубиком все ингредиенты: сыр, колбасу, вареную морковь и яйца, свежие и маринованные огурцы.
Откройте баночку с консервированным горошком и слейте жидкость. Укроп помойте, обсушите и нарежьте мелко.
Смешайте в миске все ингредиенты, заправьте майонезом, приправьте солью и перцем. Всё хорошо перемешайте.
Салат "Оливье" с творогом готов. Да, это не совсем обычный вариант новогоднего салата, но мне понравилось.
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