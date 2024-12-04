Этот ингредиент изменит все — новый рецепт салата "Оливье" без картофеля

Салат "Оливье". Фото: smachnenke.com.ua

Традиционный "Оливье" на праздничном столе уже никого не удивит. Но этот рецепт без картофеля перевернет ваши представления о любимом салате! Добавьте только один необычный ингредиент — и ваши гости будут в восторге.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца — 5 шт.;

морковь — 1 большая;

огурцы свежие — 3 шт.;

огурцы маринованные — 3 шт.;

колбаса вареная — 300 г;

сыр твердый — 150 г;

свежий укроп — 1 пучок;

зеленый горошек консервированный — 1 банка (330 г);

майонез — 5 ст. ложек;

соль;

черный молотый перец.

Способ приготовления

Яйца промойте и отварите до готовности. Сразу после варки опустите в ледяную воду и очистите. Морковь помойте, отварите до готовности. Остудите, очистите.

Нарежьте маленьким кубиком все ингредиенты: сыр, колбасу, вареную морковь и яйца, свежие и маринованные огурцы.

Откройте баночку с консервированным горошком и слейте жидкость. Укроп помойте, обсушите и нарежьте мелко.

Смешайте в миске все ингредиенты, заправьте майонезом, приправьте солью и перцем. Всё хорошо перемешайте.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Оливье" с творогом готов. Да, это не совсем обычный вариант новогоднего салата, но мне понравилось.

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