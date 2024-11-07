Чай з апельсином замість лимона — дізнайтеся, чому це корисніше.

Чай з апельсином. Фото: Freepik

Чай з лимоном — класика, що підкорила не одне покоління. Але чи знали ви, що апельсин у чаї може бути не лише цікавою альтернативою, а й кориснішою? Відомо, що апельсини містять особливий склад вітамінів та мікроелементів, здатних значно підвищити корисні властивості чаю, даруючи приємний аромат та незвичайний смак.

Новини.LIVE розкажуть про корисні властивості апельсина у чаї.

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Вітаміну C вдвічі більше

Апельсин, як і лимон, є чудовим джерелом вітаміну C. Але апельсин має унікальний склад — він також містить вітаміни групи B, які сприяють підтримці енергії та знижують втому.

Шматок апельсина. Фото: Freepik

Додавши в чай ​​апельсин, ви отримаєте не тільки підвищений вміст вітаміну C, але й додаткові корисні елементи для підтримки імунітету, особливо в холодну пору року.

М'який смак та відсутність надмірної кислотності

На відміну від лимона, апельсин не надає чаю такої різкої кислоти, яка може дратувати шлунок. Для тих, хто має підвищену кислотність, апельсин може стати приємною заміною, зберігаючи користь без надлишку кислоти. Чай з апельсином має ніжний, солодкуватий смак, що сподобається навіть дітям.

Додаткові антиоксиданти

Цедра апельсина містить антиоксиданти та ефірні олії, які допомагають боротися зі стресом, знижують запалення та зміцнюють судини. Додавши в чай ​​кілька скибочок апельсина або його шкірку, ви збагачуєте напій корисними речовинами, що підтримують організм у тонусі і допомагають боротися з вільними радикалами.

Поліпшення настрою та зниження втоми

Аромат апельсина має виражену властивість покращувати настрій і знімати втому. Саме ефірні олії, що виділяються з апельсинової цедри при нагріванні, мають антистресовий ефект. Чай з апельсином не тільки наситить організм корисними речовинами, а й допоможе зняти напругу після важкого дня.

Вміст клітковини та природних цукрів

Скибочка апельсина в чаї дарує натуральну насолоду завдяки природним цукрам. Це чудова альтернатива доданому цукру або підсолоджувачам, і до того ж ви отримуєте трохи клітковини, що добре для травлення.

Апельсини та чай. Фото: Freepik

Якщо дати апельсину настоятися в гарячій воді, він надасть чаю приємного смаку і трохи густоти, роблячи напій більш насиченим.

Як додати апельсин у чай

Все дуже просто! Потрібно тільки порізати апельсин тонкими скибочками і додати чашку з гарячим чаєм. Якщо любите більш насичений смак, додайте кілька скибочок і дайте їм настоятися. Можна використовувати як чорний, так і зелений чай.

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