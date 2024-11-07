Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Додайте в чай замість лимона апельсин — ось чому це корисніше arrow

Додайте в чай замість лимона апельсин — ось чому це корисніше

7 листопада 2024 20:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Чай з апельсином замість лимона — дізнайтеся, чому це корисніше.
Чай з апельсином. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Чай з лимоном — класика, що підкорила не одне покоління. Але чи знали ви, що апельсин у чаї може бути не лише цікавою альтернативою, а й кориснішою? Відомо, що апельсини містять особливий склад вітамінів та мікроелементів, здатних значно підвищити корисні властивості чаю, даруючи приємний аромат та незвичайний смак.

Новини.LIVE розкажуть про корисні властивості апельсина у чаї.

Читайте також:

Вітаміну C вдвічі більше

Апельсин, як і лимон, є чудовим джерелом вітаміну C. Але апельсин має унікальний склад — він також містить вітаміни групи B, які сприяють підтримці енергії та знижують втому.

чи можна додавати апельсин у чай
Шматок апельсина. Фото: Freepik

Додавши в чай ​​апельсин, ви отримаєте не тільки підвищений вміст вітаміну C, але й додаткові корисні елементи для підтримки імунітету, особливо в холодну пору року.

М'який смак та відсутність надмірної кислотності

На відміну від лимона, апельсин не надає чаю такої різкої кислоти, яка може дратувати шлунок. Для тих, хто має підвищену кислотність, апельсин може стати приємною заміною, зберігаючи користь без надлишку кислоти. Чай з апельсином має ніжний, солодкуватий смак, що сподобається навіть дітям.

Додаткові антиоксиданти

Цедра апельсина містить антиоксиданти та ефірні олії, які допомагають боротися зі стресом, знижують запалення та зміцнюють судини. Додавши в чай ​​кілька скибочок апельсина або його шкірку, ви збагачуєте напій корисними речовинами, що підтримують організм у тонусі і допомагають боротися з вільними радикалами.

Поліпшення настрою та зниження втоми

Аромат апельсина має виражену властивість покращувати настрій і знімати втому. Саме ефірні олії, що виділяються з апельсинової цедри при нагріванні, мають антистресовий ефект. Чай з апельсином не тільки наситить організм корисними речовинами, а й допоможе зняти напругу після важкого дня.

Вміст клітковини та природних цукрів

Скибочка апельсина в чаї дарує натуральну насолоду завдяки природним цукрам. Це чудова альтернатива доданому цукру або підсолоджувачам, і до того ж ви отримуєте трохи клітковини, що добре для травлення.

що буде, якщо покласти апельсин у чай замість лимона
Апельсини та чай. Фото: Freepik

Якщо дати апельсину настоятися в гарячій воді, він надасть чаю приємного смаку і трохи густоти, роблячи напій більш насиченим.

Як додати апельсин у чай

Все дуже просто! Потрібно тільки порізати апельсин тонкими скибочками і додати чашку з гарячим чаєм. Якщо любите більш насичений смак, додайте кілька скибочок і дайте їм настоятися. Можна використовувати як чорний, так і зелений чай.

Раніше ми розповідали, чим снідати на початку осені, щоб зміцнити імунітет.

Ще ми писали про рецепт густого вишневого варення з вишні, яке не темніє.

Радимо ознайомитися із заготівлею на зиму — консервований полуничний компот з лимоном.

рецепти чай апельсиновий сік імунітет здоров'я

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:40 Спільний божевільний сусід — у Львова з'явилося місто-побратим

Text

20:35 Коваленко повідомив про важкі наслідки удару ворога по Запоріжжю

20:24 Угоди з Угорщиною без пункту про НАТО не буде, — Зеленський

20:24 Українські виробники зброї виїжджають за кордон — причини

20:20 Обережно на дорогах — прогноз погоди в Україні на завтра

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

20:19 Циганков пропустить матчі збірної України в листопаді

Ексклюзив

20:06 Розголошення інформації про роботу ТЦК — як можуть покарати

20:00 Зниклий безвісти теж герой — інтерв'ю з дружиною нацгвардійця

20:00 Служба на контракті — кого можуть перевести без згоди

19:54 Савченко отримала поранення на фронті та служить у ЗСУ

20:40 Спільний божевільний сусід — у Львова з'явилося місто-побратим

20:24 Угоди з Угорщиною без пункту про НАТО не буде, — Зеленський

20:24 Українські виробники зброї виїжджають за кордон — причини

20:20 Обережно на дорогах — прогноз погоди в Україні на завтра

20:19 Циганков пропустить матчі збірної України в листопаді

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Ексклюзив

20:06 Розголошення інформації про роботу ТЦК — як можуть покарати

20:00 Зниклий безвісти теж герой — інтерв'ю з дружиною нацгвардійця

20:00 Служба на контракті — кого можуть перевести без згоди

19:54 Савченко отримала поранення на фронті та служить у ЗСУ

19:38 Шмигаль пояснив призначення 50 млрд дол. заморожених активів РФ

Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

Text

20:35 Коваленко повідомив про важкі наслідки удару ворога по Запоріжжю

Text

17:50 Термінова заява Польщі щодо допомоги Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 План Україні від Трампа та нічна атака окупантів — ефір День.LIVE

Text

10:13 У КМВА назвали кількість збитих БпЛА над Києвом — які наслідки

Text

08:00 Перемога Трампа та бойові дії на Курщині — ефір Ранок.LIVE

6 листопада 2024
Text

22:01 Нардеп попередив про зростанні тарифів на електрику

Text

21:09 Політолог пояснив, чому варто замінити посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак пояснив модель влади Трампа

Text

18:58 Тисяча від Зеленського — нардеп Железняк розкритикував ініціативу

Text

18:20 Никорак заявила про зменшення витрат на сектор безпеки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова