Чай с апельсином вместо лимона — узнайте, почему это полезнее.

Добавьте в чай вместо лимона апельсин — вот почему это полезнее
Чай с лимоном — классика, покорившая не одно поколение. Но знали ли вы, что апельсин в чае может быть не только интересной альтернативой, но и более полезной? Известно, что апельсины содержат особый состав витаминов и микроэлементов, способных значительно повысить полезные свойства чая, даря приятный аромат и необычный вкус.
Новини.LIVE расскажут о полезных свойствах апельсина в чае.
Витамин C в двойном объеме
Апельсин, как и лимон, является отличным источником витамина C. Но апельсин имеет уникальный состав — он также содержит витамины группы B, которые способствуют поддержанию энергии и снижают усталость.
Добавив в чай апельсин, вы получите не только повышенное содержание витамина C, но и дополнительные полезные элементы для поддержания иммунитета, особенно в холодное время года.
Мягкий вкус и отсутствие чрезмерной кислотности
В отличие от лимона апельсин не придает чаю такой резкой кислоты, которая может раздражать желудок. Для тех, у кого повышена кислотность, апельсин может стать приятной заменой, сохраняя пользу без избытка кислоты. Чай с апельсином обладает нежным, сладковатым вкусом, что понравится даже детям.
Дополнительные антиоксиданты
Цедра апельсина содержит антиоксиданты и эфирные масла, которые помогают бороться со стрессом, снижают воспаление и укрепляют сосуды. Добавив в чай несколько ломтиков апельсина или его кожуру, вы обогащаете напиток полезными веществами, поддерживающими организм в тонусе и помогающими бороться со свободными радикалами.
Улучшение настроения и снижение усталости
Аромат апельсина обладает выраженным свойством улучшать настроение и снимать усталость. Именно эфирные масла, выделяемые из апельсиновой цедры при нагревании, обладают антистрессовым эффектом. Чай с апельсином не только насытит организм полезными веществами, но поможет снять напряжение после тяжелого дня.
Содержание клетчатки и природных сахаров
Ломтик апельсина в чае дарит натуральную сладость благодаря природным сахарам. Это отличная альтернатива добавленному сахару или подсластителям, и к тому же вы получаете немного клетчатки, что хорошо для пищеварения.
Если дать апельсину настояться в горячей воде, он придаст чаю приятный вкус и немного густоты, делая напиток более насыщенным.
Как добавить апельсин в чай
Все очень просто! Нужно только порезать апельсин тонкими ломтиками и добавить в чашку с горячим чаем. Если любите более насыщенный вкус, добавьте несколько ломтиков и дайте им настояться. Можно использовать как черный, так и зеленый чай.
Раньше мы рассказывали, чем завтракать в начале осени, чтобы укрепить иммунитет.
Еще мы писали о рецепте густого вишневого варенья из вишни, которое не темнеет.
Советуем ознакомиться с заготовкой на зиму — консервированный клубничный компот с лимоном.
Читайте Новини.LIVE!