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Добавьте в чай вместо лимона апельсин — вот почему это полезнее

7 ноября 2024 20:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Чай с апельсином вместо лимона — узнайте, почему это полезнее.
Чай с апельсином. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Чай с лимоном — классика, покорившая не одно поколение. Но знали ли вы, что апельсин в чае может быть не только интересной альтернативой, но и более полезной? Известно, что апельсины содержат особый состав витаминов и микроэлементов, способных значительно повысить полезные свойства чая, даря приятный аромат и необычный вкус.

Новини.LIVE расскажут о полезных свойствах апельсина в чае. 

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Витамин C в двойном объеме

Апельсин, как и лимон, является отличным источником витамина C. Но апельсин имеет уникальный состав — он также содержит витамины группы B, которые способствуют поддержанию энергии и снижают усталость.

можно ли добавлять апельсин в чай
Кусочек апельсина. Фото: Freepik

Добавив в чай ​​апельсин, вы получите не только повышенное содержание витамина C, но и дополнительные полезные элементы для поддержания иммунитета, особенно в холодное время года.

Мягкий вкус и отсутствие чрезмерной кислотности

В отличие от лимона апельсин не придает чаю такой резкой кислоты, которая может раздражать желудок. Для тех, у кого повышена кислотность, апельсин может стать приятной заменой, сохраняя пользу без избытка кислоты. Чай с апельсином обладает нежным, сладковатым вкусом, что понравится даже детям.

Дополнительные антиоксиданты

Цедра апельсина содержит антиоксиданты и эфирные масла, которые помогают бороться со стрессом, снижают воспаление и укрепляют сосуды. Добавив в чай ​​несколько ломтиков апельсина или его кожуру, вы обогащаете напиток полезными веществами, поддерживающими организм в тонусе и помогающими бороться со свободными радикалами.

Улучшение настроения и снижение усталости

Аромат апельсина обладает выраженным свойством улучшать настроение и снимать усталость. Именно эфирные масла, выделяемые из апельсиновой цедры при нагревании, обладают антистрессовым эффектом. Чай с апельсином не только насытит организм полезными веществами, но поможет снять напряжение после тяжелого дня.

Содержание клетчатки и природных сахаров

Ломтик апельсина в чае дарит натуральную сладость благодаря природным сахарам. Это отличная альтернатива добавленному сахару или подсластителям, и к тому же вы получаете немного клетчатки, что хорошо для пищеварения.

что будет, если положить апельсин в чай вместо лимона
Апельсины и чай. Фото: Freepik

Если дать апельсину настояться в горячей воде, он придаст чаю приятный вкус и немного густоты, делая напиток более насыщенным.

Как добавить апельсин в чай

Все очень просто! Нужно только порезать апельсин тонкими ломтиками и добавить в чашку с горячим чаем. Если любите более насыщенный вкус, добавьте несколько ломтиков и дайте им настояться. Можно использовать как черный, так и зеленый чай.

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