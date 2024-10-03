Домашні бендерики з м'ясною начинкою на сніданок — покроковий рецепт приготування.

Домашні бендерики з м'ясною начинкою — ситні налисники на сніданок
Налисники з м'ясом або бенедерики зовсім не важко готувати. Начинка виходить дуже смачна і соковита. Такі млинці чудово смакують зі сметаною. Їх можна подавати ще гарячими або холодними.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- яйця 2-3 шт.;
- борошно 130 г;
- молоко 400 мл;
- цукор 1 ч. л.;
- сіль за смаком;
- олія.
Для начинки:
- цибуля 1 шт.;
- фарш 400 г;
- сіль і перець.
Спосіб приготування
Спочатку яйця потрібно збити з половиною молока. Додати борошно і перемішати до однорідної маси. Після цього влити решту молока і знову добре розмішати. На завершення додати олію.
Вилити тісто на розігріту сковорідку, як тільки верх підсохне — перевернути. Смажити ще близько 10 секунд і зняти з вогню.
Для начинки обсмажити дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору. Додати фарш і продовжувати смажити. Коли начинка майже готова, посолити та додати спеції за смаком.
Налисники скласти навпіл, трохи загорнути заокруглений край, викласти начинку і загорнути трикутником.
Обсмажити налисники з обох сторін і подавати до столу. Найкраще подавати зі сметаною.
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