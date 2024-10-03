Домашні бендерики з м'ясною начинкою на сніданок — покроковий рецепт приготування.

Бендерики з м'ясною начинкою. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Налисники з м'ясом або бенедерики зовсім не важко готувати. Начинка виходить дуже смачна і соковита. Такі млинці чудово смакують зі сметаною. Їх можна подавати ще гарячими або холодними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

яйця 2-3 шт.;

борошно 130 г;

молоко 400 мл;

цукор 1 ч. л.;

сіль за смаком;

олія.

Для начинки:

цибуля 1 шт.;

фарш 400 г;

сіль і перець.

Спосіб приготування

Спочатку яйця потрібно збити з половиною молока. Додати борошно і перемішати до однорідної маси. Після цього влити решту молока і знову добре розмішати. На завершення додати олію.

Яйця та молоко. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Вилити тісто на розігріту сковорідку, як тільки верх підсохне — перевернути. Смажити ще близько 10 секунд і зняти з вогню.

Приготування тіста. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Для начинки обсмажити дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору. Додати фарш і продовжувати смажити. Коли начинка майже готова, посолити та додати спеції за смаком.

Приготування начинки. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Налисники скласти навпіл, трохи загорнути заокруглений край, викласти начинку і загорнути трикутником.

Начинка для млинців. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Обсмажити налисники з обох сторін і подавати до столу. Найкраще подавати зі сметаною.

Млинці з начинкою. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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