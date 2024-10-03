Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Домашние бендерики с мясной начинкой — сытные блинчики на завтрак arrow

Домашние бендерики с мясной начинкой — сытные блинчики на завтрак

3 октября 2024 06:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Домашние бендерики с мясной начинкой на завтрак – пошаговый рецепт приготовления.
Бендерики с мясной внутренностью. Фото: скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Блинчики с мясом или бенедерики совсем не трудно приготовить. Начинка получается очень вкусная и сочная. Такие блины прекрасно смакуют со сметаной. Их можно подавать еще горячими или прохладными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца 2-3 шт.;
  • мука 130 г;
  • молоко 400 мл;
  • сахар 1 ч. л.;
  • соль по вкусу;
  • растительное масло.

Для начинки:

  • лук 1 шт.;
  • фарш 400 г;
  • соль и перец.

Способ приготовления

Сначала яйца нужно взбить с половиной молока. Добавить муку и перемешать до однородной массы. После этого влить остальное молоко и снова хорошо размешать. В конце добавить масло.

рецепт бендериков
Яйца и молоко. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Вылить тесто на разогретую сковороду, как только верх подсохнет — перевернуть. Жарить еще около 10 секунд и снять с огня.

рецепт бендериков с начинкой
Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Для начинки обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавить фарш и продолжать жарить. Когда начинка готова, посолить и добавить специи по вкусу.

рецепт бендериков с начинкой на завтрак
Приготовление начинки. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Блинчики сложить пополам, немного завернуть закругленный край, выложить начинку и завернуть треугольником.

быстрый рецепт бендериков с начинкой
Начинка для блинов. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Обжарить блинчики с обеих сторон и подавать к столу. Лучше всего подавать со сметаной.

простой рецепт бендериков с начинкой на завтрак
Блинчики с начинкой. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

рецепты мясо курица идея для завтрака блины

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:30 В Украине растут цены на подсолнечник — сколько стоит тонна зерна в октябре

06:30 ВВК военнообязанных — какие три документа они должны получить

06:19 В ООН рассказали, в какой области Украина является одним из лидеров мира

06:10 Пенсии в 2025 году — кто из украинцев получит 23 тыс. грн

06:03 Языковеды объяснили, как будет на украинском словосочетание "в первую очередь"

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:01 Клиенты Ощадбанка жалуются на ограничения по закрытию и обмену карт

05:50 В Украине стремительно растут цены на автогаз — какая стоимость горючего на АЗС

05:48 Весь транспорт в Киеве может стать бесплатным — кто принимает решение

05:39 В Германии из-за подозрения на смертельный вирус из Африки эвакуировали целый вокзал

05:05 Тепло, но с дождями — прогноз погоды в Украине на сегодня

06:30 В Украине растут цены на подсолнечник — сколько стоит тонна зерна в октябре

06:30 ВВК военнообязанных — какие три документа они должны получить

06:19 В ООН рассказали, в какой области Украина является одним из лидеров мира

06:10 Пенсии в 2025 году — кто из украинцев получит 23 тыс. грн

06:03 Языковеды объяснили, как будет на украинском словосочетание "в первую очередь"

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:01 Клиенты Ощадбанка жалуются на ограничения по закрытию и обмену карт

05:50 В Украине стремительно растут цены на автогаз — какая стоимость горючего на АЗС

05:48 Весь транспорт в Киеве может стать бесплатным — кто принимает решение

05:39 В Германии из-за подозрения на смертельный вирус из Африки эвакуировали целый вокзал

05:05 Тепло, но с дождями — прогноз погоды в Украине на сегодня

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

Text

10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

Text

08:00 Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024
Text

22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила