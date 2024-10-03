Домашние бендерики с мясной начинкой на завтрак – пошаговый рецепт приготовления.

Домашние бендерики с мясной начинкой — сытные блинчики на завтрак
Блинчики с мясом или бенедерики совсем не трудно приготовить. Начинка получается очень вкусная и сочная. Такие блины прекрасно смакуют со сметаной. Их можно подавать еще горячими или прохладными.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- яйца 2-3 шт.;
- мука 130 г;
- молоко 400 мл;
- сахар 1 ч. л.;
- соль по вкусу;
- растительное масло.
Для начинки:
- лук 1 шт.;
- фарш 400 г;
- соль и перец.
Способ приготовления
Сначала яйца нужно взбить с половиной молока. Добавить муку и перемешать до однородной массы. После этого влить остальное молоко и снова хорошо размешать. В конце добавить масло.
Вылить тесто на разогретую сковороду, как только верх подсохнет — перевернуть. Жарить еще около 10 секунд и снять с огня.
Для начинки обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавить фарш и продолжать жарить. Когда начинка готова, посолить и добавить специи по вкусу.
Блинчики сложить пополам, немного завернуть закругленный край, выложить начинку и завернуть треугольником.
Обжарить блинчики с обеих сторон и подавать к столу. Лучше всего подавать со сметаной.
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