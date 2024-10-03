Домашние бендерики с мясной начинкой на завтрак – пошаговый рецепт приготовления.

Бендерики с мясной внутренностью. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Блинчики с мясом или бенедерики совсем не трудно приготовить. Начинка получается очень вкусная и сочная. Такие блины прекрасно смакуют со сметаной. Их можно подавать еще горячими или прохладными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

яйца 2-3 шт.;

мука 130 г;

молоко 400 мл;

сахар 1 ч. л.;

соль по вкусу;

растительное масло.

Для начинки:

лук 1 шт.;

фарш 400 г;

соль и перец.

Способ приготовления

Сначала яйца нужно взбить с половиной молока. Добавить муку и перемешать до однородной массы. После этого влить остальное молоко и снова хорошо размешать. В конце добавить масло.

Яйца и молоко. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Вылить тесто на разогретую сковороду, как только верх подсохнет — перевернуть. Жарить еще около 10 секунд и снять с огня.

Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Для начинки обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавить фарш и продолжать жарить. Когда начинка готова, посолить и добавить специи по вкусу.

Приготовление начинки. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Блинчики сложить пополам, немного завернуть закругленный край, выложить начинку и завернуть треугольником.

Начинка для блинов. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Обжарить блинчики с обеих сторон и подавать к столу. Лучше всего подавать со сметаной.

Блинчики с начинкой. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

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