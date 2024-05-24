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Домашні котлети з курячого фаршу за рецептом мами

24 травня 2024 16:59
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Соковиті котлети з курячого фаршу як у мами — покроковий рецепт
Домашні котлети. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Домашні курячі котлети — дуже ніжні та смачні. Це сімейний рецепт автора ютуб каналу Лізи Глинської. Радимо ознайомитися та обов'язково спробувати приготувати.

Рецепт опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

  • 1 кг курячого філе (або індичого);
  • 350 г цибулі (2 шт.);
  • 300 г картоплі (1-2 шт.);
  • 100 г середини батона;
  • 150 мл молока (0,6 склянки обсягом 250 мл);
  • сіль, перець, часник (за бажанням);
  • 150 г манної крупи (0,75 склянки об'ємом 250 мл);
  • олія для смаження.

Спосіб приготування

Наріжте великими шматками картоплю та цибулю. Наріжте невеликими шматочками філе.

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Куряче філе. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Наріжте шматочками м'якуш батона і залийте молоком.

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Курячий фарш. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пропустіть усі підготовлені інгредієнти через м'ясорубку. Посоліть і поперчіть (за бажанням). Перемішайте. Накрийте харчовою плівкою та приберіть у холодильник на 1 годину.

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Приготування котлет. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сформуйте котлети, трохи присипте манкою.

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Приготування котлет. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обсмажте котлети на розігрітій олії до золотистості. Доведіть до готовності під кришкою.

Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

Як приготувати котлети в духовці — простий рецепт.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.

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котлети
м'ясний фарш

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