Соковиті котлети з курячого фаршу як у мами — покроковий рецепт

Домашні котлети з курячого фаршу за рецептом мами
Домашні курячі котлети — дуже ніжні та смачні. Це сімейний рецепт автора ютуб каналу Лізи Глинської. Радимо ознайомитися та обов'язково спробувати приготувати.
Рецепт опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 1 кг курячого філе (або індичого);
- 350 г цибулі (2 шт.);
- 300 г картоплі (1-2 шт.);
- 100 г середини батона;
- 150 мл молока (0,6 склянки обсягом 250 мл);
- сіль, перець, часник (за бажанням);
- 150 г манної крупи (0,75 склянки об'ємом 250 мл);
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Наріжте великими шматками картоплю та цибулю. Наріжте невеликими шматочками філе.
Наріжте шматочками м'якуш батона і залийте молоком.
Пропустіть усі підготовлені інгредієнти через м'ясорубку. Посоліть і поперчіть (за бажанням). Перемішайте. Накрийте харчовою плівкою та приберіть у холодильник на 1 годину.
Сформуйте котлети, трохи присипте манкою.
Обсмажте котлети на розігрітій олії до золотистості. Доведіть до готовності під кришкою.
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