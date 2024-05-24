Сочные котлеты из куриного фарша как у мамы — пошаговое рецепт

Домашние котлеты из куриного фарша по рецепту мамы
Домашние куриные котлеты — очень нежные и вкусные. Это семейный рецепт автора ютуб канала Лизы Глинской. Советуем ознакомиться и обязательно попробовать приготовить.
Рецепт опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 1 кг куриного филе (или индюшиного);
- 350 г лука (2 шт.);
- 300 г картофеля (1-2 шт.);
- 100 г мякиша батона;
- 150 мл молока (0,6 стакана объемом 250 мл);
- соль, перец, чеснок (по желанию);
- 150 г манной крупы (0,75 стакана объемом 250 мл);
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления
Нарежьте крупными кусками картофель и лук. Нарежьте небольшими кусочками филе.
Нарежьте кусочками мякиш батона и залейте молоком.
Пропустите все подготовленные ингредиенты через мясорубку. Посолите и поперчите (по желанию). Перемешайте. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1 час.
Сформируйте котлеты, слегка присыпьте манкой.
Обжарьте котлеты на разогретом масле до золотистости. Доведите до готовности под крышкой.
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