Сочные котлеты из куриного фарша как у мамы — пошаговое рецепт

Домашние котлеты. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Домашние куриные котлеты — очень нежные и вкусные. Это семейный рецепт автора ютуб канала Лизы Глинской. Советуем ознакомиться и обязательно попробовать приготовить.

Рецепт опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

Читайте также:

Вам понадобится:

1 кг куриного филе (или индюшиного);

350 г лука (2 шт.);

300 г картофеля (1-2 шт.);

100 г мякиша батона;

150 мл молока (0,6 стакана объемом 250 мл);

соль, перец, чеснок (по желанию);

150 г манной крупы (0,75 стакана объемом 250 мл);

растительное масло для жарки.

Способ приготовления

Нарежьте крупными кусками картофель и лук. Нарежьте небольшими кусочками филе.

Куриное филе. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Нарежьте кусочками мякиш батона и залейте молоком.

Куриный фарш. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пропустите все подготовленные ингредиенты через мясорубку. Посолите и поперчите (по желанию). Перемешайте. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1 час.

Приготовление котлет. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сформируйте котлеты, слегка присыпьте манкой.

Приготовление котлет. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обжарьте котлеты на разогретом масле до золотистости. Доведите до готовности под крышкой.

Ранее мы писали про сочные котлеты из детства по рецепту бабушки.

Как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.