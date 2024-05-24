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Домашние котлеты из куриного фарша по рецепту мамы

24 мая 2024 16:59
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сочные котлеты из куриного фарша как у мамы — пошаговое рецепт
Домашние котлеты. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Домашние куриные котлеты — очень нежные и вкусные. Это семейный рецепт автора ютуб канала Лизы Глинской. Советуем ознакомиться и обязательно попробовать  приготовить. 

Рецепт опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится: 

  • 1 кг куриного филе (или индюшиного);
  • 350 г лука (2 шт.);
  • 300 г картофеля (1-2 шт.);
  • 100 г мякиша батона;
  • 150 мл молока (0,6 стакана объемом 250 мл);
  • соль, перец, чеснок (по желанию);
  • 150 г манной крупы (0,75 стакана объемом 250 мл);
  • растительное масло для жарки. 

Способ приготовления 

Нарежьте крупными кусками картофель и лук. Нарежьте небольшими кусочками филе.

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Куриное филе. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Нарежьте кусочками мякиш батона и залейте молоком.

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Куриный фарш. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пропустите все подготовленные ингредиенты через мясорубку. Посолите и поперчите (по желанию). Перемешайте. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1 час.

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Приготовление котлет. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сформируйте котлеты, слегка присыпьте манкой.

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Приготовление котлет. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обжарьте котлеты на разогретом масле до золотистости. Доведите до готовности под крышкой.

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лайфхаки
Ужин
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курица
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мясной фарш

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