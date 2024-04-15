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Домашні пісні голубці з грибами — знадобиться пекінська капуста

15 квітня 2024 13:24
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати пісні голубці з грибами — фото та відео рецепт
Пісні голубці з грибами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт пісної страви — голубці, але незвичайні, не з рисом, а з одним інгредієнтом, який набагато корисніший, ніж рис. Ця страва корисна та надзвичайно смачна, обов’язково приготуйте для своєї родини

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 200 г перлової крупи;
  • 400 г грибів;
  • 2 цибулини;
  • 1 морква (велика);
  • 100 г томатної пасти;
  • сіль (за смаком);
  • перець (за смаком);
  • кріп;
  • рослинна олія (для смаження). 

Спосіб приготування 

Промиваємо та замочуємо на ніч в холодній воді перлову крупу. Миємо гриби, нарізаємо дрібними шматочками та смажимо на рослинній олії з додаванням солі та перцю.

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Інгредієнти для голубців. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Дрібно нарізаємо цибулю, натираємо моркву на терці та смажимо на рослинній олії, додаємо сіль за смаком. Ставимо варити перлову крупу у співвідношенні 1:3, тобто 200 г крупи та 600 мл води. Підсолюємо воду, накриваємо кришкою та варимо на маленькому вогні до готовності. Беремо пекінську капусту, відрізаємо частину біля корінця та обережно розбираємо листя.

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Листя пекінської капусти. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ретельно промиваємо листя, складаємо в каструлю, заливаємо окропом, накриваємо кришкою та лишаємо на 10 хвилин. 

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Цибуля та морква. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Змішуємо перлову кашу з грибами та половиною смаженої моркви з цибулею. Перемішуємо. Додаємо подрібнений кріп та знову перемішуємо. Начинка для голубців готова, залишаємо до повного охолодження. Дістаємо капусту з води.

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Начинка для голубців. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Беремо лист, зрізаємо тверду частину, перевертаємо та викладаємо начинку на край лиска, загортаємо.  Сформовані голубці перекладаємо у форму для випікання або каструлю щільно один до одного. Готувати можна в духовці або тушкувати в каструлі на плиті.

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Приготування голубців. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Змішуємо зажарку, яка залишилася з томатною пастою. Додаємо теплу воду та перемішуємо. Поливаємо голубці заправкою та ставимо в розігріту духовку до 185 ºС з конвекцією на 40 хвилин. 

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Соус для голубців. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Дістаємо голубці з духовки, чекаємо поки вони трішки охолонуть та насолоджуємось.

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Голубці з грибами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пропонуємо ще один цікавий рецепт, ви здивуєтесь, наскільки це смачно — голубці з тертою картоплею.

А ще голубці у квашеній капусті — незвичайна начинка здивує вас. 

Ще ми розповідали про рецепт найсмачніших лінивих голубців від закарпатської господині. 

Також радимо ознайомитися з рецептом лінивих голубців від сільської господині. 

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