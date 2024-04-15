Як приготувати пісні голубці з грибами — фото та відео рецепт

Пісні голубці з грибами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Це рецепт пісної страви — голубці, але незвичайні, не з рисом, а з одним інгредієнтом, який набагато корисніший, ніж рис. Ця страва корисна та надзвичайно смачна, обов’язково приготуйте для своєї родини

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

Читайте також:

Вам знадобиться:

200 г перлової крупи;

400 г грибів;

2 цибулини;

1 морква (велика);

100 г томатної пасти;

сіль (за смаком);

перець (за смаком);

кріп;

рослинна олія (для смаження).

Спосіб приготування

Промиваємо та замочуємо на ніч в холодній воді перлову крупу. Миємо гриби, нарізаємо дрібними шматочками та смажимо на рослинній олії з додаванням солі та перцю.

Інгредієнти для голубців. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Дрібно нарізаємо цибулю, натираємо моркву на терці та смажимо на рослинній олії, додаємо сіль за смаком. Ставимо варити перлову крупу у співвідношенні 1:3, тобто 200 г крупи та 600 мл води. Підсолюємо воду, накриваємо кришкою та варимо на маленькому вогні до готовності. Беремо пекінську капусту, відрізаємо частину біля корінця та обережно розбираємо листя.

Листя пекінської капусти. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ретельно промиваємо листя, складаємо в каструлю, заливаємо окропом, накриваємо кришкою та лишаємо на 10 хвилин.

Цибуля та морква. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Змішуємо перлову кашу з грибами та половиною смаженої моркви з цибулею. Перемішуємо. Додаємо подрібнений кріп та знову перемішуємо. Начинка для голубців готова, залишаємо до повного охолодження. Дістаємо капусту з води.

Начинка для голубців. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Беремо лист, зрізаємо тверду частину, перевертаємо та викладаємо начинку на край лиска, загортаємо. Сформовані голубці перекладаємо у форму для випікання або каструлю щільно один до одного. Готувати можна в духовці або тушкувати в каструлі на плиті.

Приготування голубців. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Змішуємо зажарку, яка залишилася з томатною пастою. Додаємо теплу воду та перемішуємо. Поливаємо голубці заправкою та ставимо в розігріту духовку до 185 ºС з конвекцією на 40 хвилин.

Соус для голубців. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Дістаємо голубці з духовки, чекаємо поки вони трішки охолонуть та насолоджуємось.

Голубці з грибами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пропонуємо ще один цікавий рецепт, ви здивуєтесь, наскільки це смачно — голубці з тертою картоплею.

А ще голубці у квашеній капусті — незвичайна начинка здивує вас.

Ще ми розповідали про рецепт найсмачніших лінивих голубців від закарпатської господині.

Також радимо ознайомитися з рецептом лінивих голубців від сільської господині.