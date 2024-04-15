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Домашние постные голубцы с грибами — понадобится пекинская капуста

15 апреля 2024 13:24
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить постные голубцы с грибами — фото и видео рецепт
Постные голубцы с грибами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт постного блюда — голубцы, но необычные, не с рисом, а с одним ингредиентом, который намного полезнее риса. Это блюдо полезное и очень вкусное, обязательно приготовьте для своей семьи

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 200 г перловой крупы;
  • 400 г грибов;
  • 2 луковицы;
  • 1 морковь (большая);
  • 100 г томатной пасты;
  • соль (по вкусу);
  • перец (по вкусу);
  • укроп;
  • растительное масло (для жарки).

Способ приготовления

Промываем и замачиваем на ночь в холодной воде перловую крупу. Моем грибы, нарезаем мелкими кусочками и жарим на растительном масле с добавлением соли и перца.

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Ингредиенты для голубцов. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Мелко нарезаем лук, натираем морковь на терке и жарим на растительном масле, добавляем соль по вкусу. Ставим варить перловую крупу в соотношении 1:3, то есть 200 г крупы и 600 мл воды. Подсаливаем воду, накрываем крышкой и варим на маленьком огне до готовности. Берем пекинскую капусту, отрезаем часть у корешка и осторожно разбираем листья.

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Листья пекинской капусты. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Тщательно промываем листья, складываем в кастрюлю, заливаем крутым кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 10 минут.

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Лук и морковь. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смешиваем перловую кашу с грибами и половиной жареной моркови с луком. Перемешиваем. Добавляем измельченный укроп и снова перемешиваем. Начинка для голубцов готова, оставляем до полного охлаждения. Достаем капусту из воды.

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Начинки для голубцов. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Берем лист, срезаем твердую часть, переворачиваем и выкладываем начинку на край листа, заворачиваем. Сформированные голубцы перекладываем в форму для выпечки или кастрюлю плотно друг к другу. Готовить можно в духовке или тушить в кастрюле на плите.

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Приготовление голубцов. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смешиваем оставшуюся зажарку с томатной пастой. Добавляем теплую воду и перемешиваем. Поливаем заправкой голубцы и ставим в разогретую духовку до 185 ºС с конвекцией на 40 минут.

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Соус для голубцов. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Достаем голубцы из духовки, ждем пока они немного остынут и наслаждаемся.

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Голубцы с грибами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Предлагаем еще один интересный рецепт, вы удивитесь, насколько это вкусно — голубцы с тертым картофелем.

А еще голубцы в квашеной капусте — необычная начинка удивит вас.

Еще мы рассказывали о рецепте самых вкусных ленивых голубцов от закарпатской хозяйки.

Также рекомендуем ознакомиться с рецептом ленивых голубцов от деревенской хозяйки.

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