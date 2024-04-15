Как приготовить постные голубцы с грибами — фото и видео рецепт

Постные голубцы с грибами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Это рецепт постного блюда — голубцы, но необычные, не с рисом, а с одним ингредиентом, который намного полезнее риса. Это блюдо полезное и очень вкусное, обязательно приготовьте для своей семьи

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

200 г перловой крупы;

400 г грибов;

2 луковицы;

1 морковь (большая);

100 г томатной пасты;

соль (по вкусу);

перец (по вкусу);

укроп;

растительное масло (для жарки).

Способ приготовления

Промываем и замачиваем на ночь в холодной воде перловую крупу. Моем грибы, нарезаем мелкими кусочками и жарим на растительном масле с добавлением соли и перца.

Ингредиенты для голубцов. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Мелко нарезаем лук, натираем морковь на терке и жарим на растительном масле, добавляем соль по вкусу. Ставим варить перловую крупу в соотношении 1:3, то есть 200 г крупы и 600 мл воды. Подсаливаем воду, накрываем крышкой и варим на маленьком огне до готовности. Берем пекинскую капусту, отрезаем часть у корешка и осторожно разбираем листья.

Листья пекинской капусты. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Тщательно промываем листья, складываем в кастрюлю, заливаем крутым кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 10 минут.

Лук и морковь. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смешиваем перловую кашу с грибами и половиной жареной моркови с луком. Перемешиваем. Добавляем измельченный укроп и снова перемешиваем. Начинка для голубцов готова, оставляем до полного охлаждения. Достаем капусту из воды.

Начинки для голубцов. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Берем лист, срезаем твердую часть, переворачиваем и выкладываем начинку на край листа, заворачиваем. Сформированные голубцы перекладываем в форму для выпечки или кастрюлю плотно друг к другу. Готовить можно в духовке или тушить в кастрюле на плите.

Приготовление голубцов. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смешиваем оставшуюся зажарку с томатной пастой. Добавляем теплую воду и перемешиваем. Поливаем заправкой голубцы и ставим в разогретую духовку до 185 ºС с конвекцией на 40 минут.

Соус для голубцов. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Достаем голубцы из духовки, ждем пока они немного остынут и наслаждаемся.

Голубцы с грибами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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