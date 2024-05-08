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Домашні ролліні з картоплею, грибами та бринзою

8 травня 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати домашні ролліні з начинкою ​​— покроковий рецепт
Домашні ролліні. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо приготувати домашні ролліні з картоплею, грибами та бринзою. Вони дуже смачні та легкі в приготуванні, підійдуть для сніданку

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться: 

  • 400 г тіста філо;
  • 180 г вершкового масла;
  • 300 г грибів;
  • рослинна олія (для смаження);
  • 300 г бринзи;
  • 3 картоплини (відварені);
  • кріп;
  • сіль (за смаком);
  • кунжут;
  • 1 яйце;
  • 20 мл молока (4 ч. л.). 

Спосіб приготування 

Приготуємо ролліні з куркою, грибами та бринзою. Дрібно нарізаємо гриби та смажимо їх на рослинній олії. 

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Інгредієнти для рецепта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Відварюємо картоплю. Натираємо картоплю та бринзу на терці. 

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Начинка для ролліні. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

До картоплі з бринзою додаємо смажені гриби, кріп та сіль за потребою. Перемішуємо. 

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Приготування ролліні. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Беремо прямокутні листи тіста філо та змащуємо їх розтопленим вершковим маслом. 

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Приготування ролліні. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Викладаємо на край тіста начинку, скручуємо в рулет, складаємо навпіл та перекладаємо сформовані ролліні на деко з пергаментом.  З цієї порції виходить 11 штук.

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Приготування ролліні. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Змащуємо ролліні яйцем з молоком та посипаємо зверху кунжутом. 

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Приготування ролліні. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Випікаємо ролліні в розігрітій духовці до 185 ºС 20-22 хвилини. Дістаємо з духовки, даємо трішки охолонути та смакуємо.

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