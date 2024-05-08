Домашні ролліні з картоплею, грибами та бринзою
Пропонуємо приготувати домашні ролліні з картоплею, грибами та бринзою. Вони дуже смачні та легкі в приготуванні, підійдуть для сніданку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 400 г тіста філо;
- 180 г вершкового масла;
- 300 г грибів;
- рослинна олія (для смаження);
- 300 г бринзи;
- 3 картоплини (відварені);
- кріп;
- сіль (за смаком);
- кунжут;
- 1 яйце;
- 20 мл молока (4 ч. л.).
Спосіб приготування
Приготуємо ролліні з куркою, грибами та бринзою. Дрібно нарізаємо гриби та смажимо їх на рослинній олії.
Відварюємо картоплю. Натираємо картоплю та бринзу на терці.
До картоплі з бринзою додаємо смажені гриби, кріп та сіль за потребою. Перемішуємо.
Беремо прямокутні листи тіста філо та змащуємо їх розтопленим вершковим маслом.
Викладаємо на край тіста начинку, скручуємо в рулет, складаємо навпіл та перекладаємо сформовані ролліні на деко з пергаментом. З цієї порції виходить 11 штук.
Змащуємо ролліні яйцем з молоком та посипаємо зверху кунжутом.
Випікаємо ролліні в розігрітій духовці до 185 ºС 20-22 хвилини. Дістаємо з духовки, даємо трішки охолонути та смакуємо.
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