Домашні ролліні. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пропонуємо приготувати домашні ролліні з картоплею, грибами та бринзою. Вони дуже смачні та легкі в приготуванні, підійдуть для сніданку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

400 г тіста філо;

180 г вершкового масла;

300 г грибів;

рослинна олія (для смаження);

300 г бринзи;

3 картоплини (відварені);

кріп;

сіль (за смаком);

кунжут;

1 яйце;

20 мл молока (4 ч. л.).

Спосіб приготування

Приготуємо ролліні з куркою, грибами та бринзою. Дрібно нарізаємо гриби та смажимо їх на рослинній олії.

Інгредієнти для рецепта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Відварюємо картоплю. Натираємо картоплю та бринзу на терці.

Начинка для ролліні. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

До картоплі з бринзою додаємо смажені гриби, кріп та сіль за потребою. Перемішуємо.

Приготування ролліні. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Беремо прямокутні листи тіста філо та змащуємо їх розтопленим вершковим маслом.

Приготування ролліні. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Викладаємо на край тіста начинку, скручуємо в рулет, складаємо навпіл та перекладаємо сформовані ролліні на деко з пергаментом. З цієї порції виходить 11 штук.

Приготування ролліні. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Змащуємо ролліні яйцем з молоком та посипаємо зверху кунжутом.

Приготування ролліні. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Випікаємо ролліні в розігрітій духовці до 185 ºС 20-22 хвилини. Дістаємо з духовки, даємо трішки охолонути та смакуємо.

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