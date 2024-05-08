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Домашние роллини с картофелем, грибами и брынзой

8 мая 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить домашние роллини с начинкой — пошаговый рецепт
Домашние роллины. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем приготовить домашние роллини с картофелем, грибами и брынзой. Они очень вкусные и легкие в приготовлении, подойдут для завтрака.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 400 г теста фило;
  • 180 г сливочного масла;
  • 300 г грибов;
  • растительное масло (для жарки);
  • 300 г брынзы;
  • 3 картофелины (отварные);
  • укроп;
  • соль (по вкусу);
  • кунжут;
  • 1 яйцо;
  • 20 мл молока (4 ч. л.).

Способ приготовления

Приготовим роллини с курицей, грибами и брынзой. Мелко нарезаем грибы и жарим их на растительном масле.

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Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Отвариваем картофель. Натираем картофель и брынзу на терке.

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Начинка для роллини. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

К картофелю с брынзой добавляем жареные грибы, укроп и соль по необходимости. Перемешиваем.

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Приготовление роллини. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Берем прямоугольные листы тесто фило и смазываем их растопленным сливочным маслом.

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Приготовление роллини. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выкладываем на край теста начинку, скручиваем в рулет, складываем пополам и перекладываем сформированные роллини на противень с пергаментом. Из этой порции получается 11 штук.

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Приготовление роллины. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смазываем роллини яйцом с молоком и посыпаем сверху кунжутом.

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Приготовление роллины. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выпекаем роллины в разогретой духовке до 185 ºС 20-22 минуты. Достаем из духовки, даем немного остыть и можно подавать.

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