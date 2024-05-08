Как приготовить домашние роллини с начинкой — пошаговый рецепт

Домашние роллины. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Предлагаем приготовить домашние роллини с картофелем, грибами и брынзой. Они очень вкусные и легкие в приготовлении, подойдут для завтрака.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

400 г теста фило;

180 г сливочного масла;

300 г грибов;

растительное масло (для жарки);

300 г брынзы;

3 картофелины (отварные);

укроп;

соль (по вкусу);

кунжут;

1 яйцо;

20 мл молока (4 ч. л.).

Способ приготовления

Приготовим роллини с курицей, грибами и брынзой. Мелко нарезаем грибы и жарим их на растительном масле.

Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Отвариваем картофель. Натираем картофель и брынзу на терке.

Начинка для роллини. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

К картофелю с брынзой добавляем жареные грибы, укроп и соль по необходимости. Перемешиваем.

Приготовление роллини. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Берем прямоугольные листы тесто фило и смазываем их растопленным сливочным маслом.

Приготовление роллини. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выкладываем на край теста начинку, скручиваем в рулет, складываем пополам и перекладываем сформированные роллини на противень с пергаментом. Из этой порции получается 11 штук.

Приготовление роллины. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смазываем роллини яйцом с молоком и посыпаем сверху кунжутом.

Приготовление роллины. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выпекаем роллины в разогретой духовке до 185 ºС 20-22 минуты. Достаем из духовки, даем немного остыть и можно подавать.

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