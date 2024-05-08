Как приготовить домашние роллини с начинкой — пошаговый рецепт

Домашние роллини с картофелем, грибами и брынзой
Предлагаем приготовить домашние роллини с картофелем, грибами и брынзой. Они очень вкусные и легкие в приготовлении, подойдут для завтрака.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 400 г теста фило;
- 180 г сливочного масла;
- 300 г грибов;
- растительное масло (для жарки);
- 300 г брынзы;
- 3 картофелины (отварные);
- укроп;
- соль (по вкусу);
- кунжут;
- 1 яйцо;
- 20 мл молока (4 ч. л.).
Способ приготовления
Приготовим роллини с курицей, грибами и брынзой. Мелко нарезаем грибы и жарим их на растительном масле.
Отвариваем картофель. Натираем картофель и брынзу на терке.
К картофелю с брынзой добавляем жареные грибы, укроп и соль по необходимости. Перемешиваем.
Берем прямоугольные листы тесто фило и смазываем их растопленным сливочным маслом.
Выкладываем на край теста начинку, скручиваем в рулет, складываем пополам и перекладываем сформированные роллини на противень с пергаментом. Из этой порции получается 11 штук.
Смазываем роллини яйцом с молоком и посыпаем сверху кунжутом.
Выпекаем роллины в разогретой духовке до 185 ºС 20-22 минуты. Достаем из духовки, даем немного остыть и можно подавать.
Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.
Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.
Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.
Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.
Читайте Новини.LIVE!