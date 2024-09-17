Домашні ролліні з картоплею, грибами та бринзою з тіста філо на сніданок — покроковий рецепт

Домашні ролліні з картоплею, грибами та бринзою з тіста філо — приготуйте до сніданку
Хочете швидко і смачно приготувати щось незвичне на сніданок? Спробуйте домашні ролліні з хрусткого тіста філо, наповнені ніжною начинкою з картоплі, ароматних грибів та бринзи. Ідеальне поєднання смаків для початку дня.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 400 г тіста філо;
- 180 г вершкового масла;
- 300 г грибів;
- рослинна олія (для смаження);
- 300 г бринзи;
- 3 картоплини (відварені);
- кріп;
- сіль (за смаком);
- кунжут;
- 1 яйце;
- 20 мл молока (4 ч. л).
Спосіб приготування
Дрібно нарізати гриби та смажимо їх на рослинній олії. Відварити картоплю. Натерти картоплю та бринзу на терці.
До картоплі з бринзою додати смажені гриби, кріп та сіль за потребою. Перемішати.
Прямокутні листи тіста філо та змастити їх розтопленим вершковим маслом. Викласти на край тіста начинку, скрутити в рулет, скласти навпіл та перекласти сформовані ролліні на деко з пергаментом.
З цієї порції виходить 11 штук. Змащуємо ролліні яйцем з молоком та посипаємо зверху кунжутом. Випікати ролліні в розігрітій духовці до 185 градусів 20-22 хвилини.
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