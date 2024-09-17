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Домашні ролліні з картоплею, грибами та бринзою з тіста філо — приготуйте до сніданку

17 вересня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Домашні ролліні з картоплею, грибами та бринзою з тіста філо на сніданок — покроковий рецепт
Домашні ролліні. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете швидко і смачно приготувати щось незвичне на сніданок? Спробуйте домашні ролліні з хрусткого тіста філо, наповнені ніжною начинкою з картоплі, ароматних грибів та бринзи. Ідеальне поєднання смаків для початку дня. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 400 г тіста філо;
  • 180 г вершкового масла;
  • 300 г грибів;
  • рослинна олія (для смаження);
  • 300 г бринзи;
  • 3 картоплини (відварені);
  • кріп;
  • сіль (за смаком);
  • кунжут;
  • 1 яйце;
  • 20 мл молока (4 ч. л). 

Спосіб приготування 

Дрібно нарізати гриби та смажимо їх на рослинній олії. Відварити картоплю. Натерти картоплю та бринзу на терці. 

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Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

До картоплі з бринзою додати смажені гриби, кріп та сіль за потребою. Перемішати.

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Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Прямокутні листи тіста філо та змастити їх розтопленим вершковим маслом. Викласти на край тіста начинку, скрутити в рулет, скласти навпіл та перекласти сформовані ролліні на деко з пергаментом. 

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Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

З цієї порції виходить 11 штук. Змащуємо ролліні яйцем з молоком та посипаємо зверху кунжутом. Випікати ролліні в розігрітій духовці до 185 градусів 20-22 хвилини.

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