Домашні ролліні з картоплею, грибами та бринзою з тіста філо на сніданок — покроковий рецепт

Домашні ролліні. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Хочете швидко і смачно приготувати щось незвичне на сніданок? Спробуйте домашні ролліні з хрусткого тіста філо, наповнені ніжною начинкою з картоплі, ароматних грибів та бринзи. Ідеальне поєднання смаків для початку дня.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

400 г тіста філо;

180 г вершкового масла;

300 г грибів;

рослинна олія (для смаження);

300 г бринзи;

3 картоплини (відварені);

кріп;

сіль (за смаком);

кунжут;

1 яйце;

20 мл молока (4 ч. л).

Спосіб приготування

Дрібно нарізати гриби та смажимо їх на рослинній олії. Відварити картоплю. Натерти картоплю та бринзу на терці.

Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

До картоплі з бринзою додати смажені гриби, кріп та сіль за потребою. Перемішати.

Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Прямокутні листи тіста філо та змастити їх розтопленим вершковим маслом. Викласти на край тіста начинку, скрутити в рулет, скласти навпіл та перекласти сформовані ролліні на деко з пергаментом.

Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

З цієї порції виходить 11 штук. Змащуємо ролліні яйцем з молоком та посипаємо зверху кунжутом. Випікати ролліні в розігрітій духовці до 185 градусів 20-22 хвилини.

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