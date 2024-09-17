Домашние роллины с картофелем, грибами и брынзой из теста фило на завтрак - пошаговый рецепт

Домашние роллини с картофелем, грибами и брынзой из теста фило — приготовьте к завтраку
Хотите быстро и вкусно приготовить что-нибудь необычное на завтрак? Попробуйте домашние роллини из хрустящего теста фило, наполненные нежной начинкой из картофеля, ароматных грибов и брынзы. Идеальное сочетание вкусов для начала дня.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskay.
Вам понадобится:
- 400 г теста фило;
- 180 г сливочного масла;
- 300 г грибов;
- растительное масло (для жарки);
- 300 г брынзы;
- 3 картофелины (отварные);
- укроп;
- соль (по вкусу);
- кунжут;
- 1 яйцо;
- 20 мл молока (4 ч. л.).
Способ приготовления
Мелко нарезать грибы и пожарить их на растительном масле. Отварить картошку. Натереть картофель и брынзу на терке.
К картофелю с брынзой добавить жареные грибы, укроп и соль по необходимости. Перемешать.
Прямоугольные листы фило теста и смазать их растопленным сливочным маслом. Выложить на край теста начинку, свернуть в рулет, сложить пополам и переложить сформированные роллини на противень с пергаментом.
Из этой порции выходит 11 штук. Смазываем роллини яйцом с молоком и посыпаем сверху кунжутом. Выпекать роллини в разогретой духовке до 185 градусов 20-22 минуты.
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