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Домашние роллини с картофелем, грибами и брынзой из теста фило — приготовьте к завтраку

17 сентября 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Домашние роллины с картофелем, грибами и брынзой из теста фило на завтрак - пошаговый рецепт
Домашние роллини. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите быстро и вкусно приготовить что-нибудь необычное на завтрак? Попробуйте домашние роллини из хрустящего теста фило, наполненные нежной начинкой из картофеля, ароматных грибов и брынзы. Идеальное сочетание вкусов для начала дня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskay.

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Вам понадобится:

  • 400 г теста фило;
  • 180 г сливочного масла;
  • 300 г грибов;
  • растительное масло (для жарки);
  • 300 г брынзы;
  • 3 картофелины (отварные);
  • укроп;
  • соль (по вкусу);
  • кунжут;
  • 1 яйцо;
  • 20 мл молока (4 ч. л.).

Способ приготовления

Мелко нарезать грибы и пожарить их на растительном масле. Отварить картошку. Натереть картофель и брынзу на терке.

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Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

К картофелю с брынзой добавить жареные грибы, укроп и соль по необходимости. Перемешать.

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Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Прямоугольные листы фило теста и смазать их растопленным сливочным маслом. Выложить на край теста начинку, свернуть в рулет, сложить пополам и переложить сформированные роллини на противень с пергаментом.

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Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Из этой порции выходит 11 штук. Смазываем роллини яйцом с молоком и посыпаем сверху кунжутом. Выпекать роллини в разогретой духовке до 185 градусов 20-22 минуты.

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Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

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