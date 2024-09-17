Домашние роллины с картофелем, грибами и брынзой из теста фило на завтрак - пошаговый рецепт

Домашние роллини. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Хотите быстро и вкусно приготовить что-нибудь необычное на завтрак? Попробуйте домашние роллини из хрустящего теста фило, наполненные нежной начинкой из картофеля, ароматных грибов и брынзы. Идеальное сочетание вкусов для начала дня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskay.

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Вам понадобится:

400 г теста фило;

180 г сливочного масла;

300 г грибов;

растительное масло (для жарки);

300 г брынзы;

3 картофелины (отварные);

укроп;

соль (по вкусу);

кунжут;

1 яйцо;

20 мл молока (4 ч. л.).

Способ приготовления

Мелко нарезать грибы и пожарить их на растительном масле. Отварить картошку. Натереть картофель и брынзу на терке.

Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

К картофелю с брынзой добавить жареные грибы, укроп и соль по необходимости. Перемешать.

Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Прямоугольные листы фило теста и смазать их растопленным сливочным маслом. Выложить на край теста начинку, свернуть в рулет, сложить пополам и переложить сформированные роллини на противень с пергаментом.

Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Из этой порции выходит 11 штук. Смазываем роллини яйцом с молоком и посыпаем сверху кунжутом. Выпекать роллини в разогретой духовке до 185 градусов 20-22 минуты.

Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

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