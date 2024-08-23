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Домашня галета з абрикосами, лохиною та вершковим сиром — простий рецепт десерту

23 серпня 2024 12:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Домашня галета з абрикосами, лохиною та вершковим сиром — покроковий рецепт
Домашня галета. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Домашня галета з абрикосами, лохиною та вершковим сиром — це справжня насолода, яку можна приготувати за лічені хвилини. Простий рецепт поєднує в собі ніжне тісто, соковиті фрукти та кремовий сир, створюючи ідеальний десерт для будь-якої нагоди.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 300 г борошна (10 ст. л. з гіркою);
  • 2 г солі (2/5 ч. л.);
  • 60 г цукру (2 ст. л. з гіркою + 2 ч. л. без гірки);
  • 5 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою);
  • 150 г вершкового масла (жирністю 82%);
  • 70 мл холодної води (4 ст. л. + 2 ч. л).

Для начинки:

  • 500 г абрикос;
  • 80 г лохини;
  • 50 г тростинного цукру;
  • 150 г вершкового сиру.

Додатково:

  • 50 г яйця (1 шт);
  • мигдалеві пелюстки;
  • цукрова пудра.

Спосіб приготування 

Приготуємо тісто для галети. Змішуємо борошно, цукор, сіль та розпушувач. Вершкове масло, перед використанням, потрібно покласти в морозильну камеру на 15-20 хвилин. Дістаємо з морозильної камери, обвалюємо в борошні та натираємо на дрібній терці. Маємо отримати крихту.

рецепт галети
Вершкове масло та борошно. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо холодну воду та замішуємо тісто. На цьому етапі будьте уважні, довго вимішувати не потрібно, як тільки борошно зволожиться, зупиняйте процес, тісто готове. Огортаємо тісто харчовою плівкою та прибираємо в холодильник на 30-40 хвилин.

рецепт тіста для галети
Тісто для галети. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Збираємо галету. Тісто краще розкачувати на пергаменті. Підпилюємо пергамент, тісто, качалку борошном та розкачуємо тісто в коло діаметром 40 см. Зрізаємо нерівний край.

рецепт галети з абрикосами
Приготування галети. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Викладаємо вершковий сир та розподіляємо по тісту. Посипаємо сир тростинним цукром. Розрізаємо абрикоси навпіл та викладаємо на тісто з вершковим сиром.  Посипаємо абрикоси тростинним цукром. Формуємо край галети. Обережно загортаємо. Змащуємо край галети яйцем.

рецепт домашньої галети
Галета з фруктами. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Присипаємо галету мигдалевими пелюстками. Розігріваємо духовку до 180 ºС, режим нижній та верхній підігрів або лише нижній підігрів. Ставимо галету в духову шафу та випікаємо 35-40 хвилин. За 10 хвилин до кінця випікання, додаємо лохину. Дістаємо галету з духової шафи, відставляємо до охолодження та насолоджуємось. 

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лайфхаки абрикос пиріг десерт рецепти лохина

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