Домашня галета з абрикосами, лохиною та вершковим сиром — покроковий рецепт

Домашня галета з абрикосами, лохиною та вершковим сиром — простий рецепт десерту
Домашня галета з абрикосами, лохиною та вершковим сиром — це справжня насолода, яку можна приготувати за лічені хвилини. Простий рецепт поєднує в собі ніжне тісто, соковиті фрукти та кремовий сир, створюючи ідеальний десерт для будь-якої нагоди.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 300 г борошна (10 ст. л. з гіркою);
- 2 г солі (2/5 ч. л.);
- 60 г цукру (2 ст. л. з гіркою + 2 ч. л. без гірки);
- 5 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою);
- 150 г вершкового масла (жирністю 82%);
- 70 мл холодної води (4 ст. л. + 2 ч. л).
Для начинки:
- 500 г абрикос;
- 80 г лохини;
- 50 г тростинного цукру;
- 150 г вершкового сиру.
Додатково:
- 50 г яйця (1 шт);
- мигдалеві пелюстки;
- цукрова пудра.
Спосіб приготування
Приготуємо тісто для галети. Змішуємо борошно, цукор, сіль та розпушувач. Вершкове масло, перед використанням, потрібно покласти в морозильну камеру на 15-20 хвилин. Дістаємо з морозильної камери, обвалюємо в борошні та натираємо на дрібній терці. Маємо отримати крихту.
Додаємо холодну воду та замішуємо тісто. На цьому етапі будьте уважні, довго вимішувати не потрібно, як тільки борошно зволожиться, зупиняйте процес, тісто готове. Огортаємо тісто харчовою плівкою та прибираємо в холодильник на 30-40 хвилин.
Збираємо галету. Тісто краще розкачувати на пергаменті. Підпилюємо пергамент, тісто, качалку борошном та розкачуємо тісто в коло діаметром 40 см. Зрізаємо нерівний край.
Викладаємо вершковий сир та розподіляємо по тісту. Посипаємо сир тростинним цукром. Розрізаємо абрикоси навпіл та викладаємо на тісто з вершковим сиром. Посипаємо абрикоси тростинним цукром. Формуємо край галети. Обережно загортаємо. Змащуємо край галети яйцем.
Присипаємо галету мигдалевими пелюстками. Розігріваємо духовку до 180 ºС, режим нижній та верхній підігрів або лише нижній підігрів. Ставимо галету в духову шафу та випікаємо 35-40 хвилин. За 10 хвилин до кінця випікання, додаємо лохину. Дістаємо галету з духової шафи, відставляємо до охолодження та насолоджуємось.
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