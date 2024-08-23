Домашняя галета с абрикосами, голубиной и сливочным сыром – пошаговый рецепт

Домашняя галета. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Домашняя галета с абрикосами, голубикой и сливочным сыром — это настоящее наслаждение, которое можно приготовить в считанные минуты. Простой рецепт сочетает в себе нежное тесто, сочные фрукты и кремовый сыр, создавая идеальный десерт для любого случая.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

300 г муки (10 ст. л. с горкой);

2 г соли (2/5 ч. л.);

60 г сахара (2 ст. л. с горкой + 2 ч. л. без горки);

5 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой);

150 г сливочного масла (жирностью 82%);

70 мл холодной воды (4 ст. л. + 2 ч. л).

Для начинки:

500 г абрикос;

80 г голубики;

50 г тростникового сахара;

150 г сливочного творога.

Дополнительно:

50 г яйца (1 шт.);

миндальные лепестки;

сахарная пудра.

Способ приготовления

Приготовим тесто для галеты. Смешиваем муку, сахар, соль и разрыхлитель. Сливочное масло перед использованием нужно положить в морозильную камеру на 15-20 минут. Достаем из морозильной камеры, обваливаем в муке и натираем на мелкой терке. Должны получить крошку.

Сливочное масло и мука. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем прохладную воду и замешиваем тесто. На этом этапе будьте внимательны, долго вымешивать не нужно, как только мука увлажнится, останавливайте процесс, готовое тесто. Окутываем тесто пищевой пленкой и убираем в холодильник на 30-40 минут.

Тесто для галеты. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Собираем галету. Тесто лучше раскатывать на пергаменте. Посыпаем пергамент, тесто, скалку мукой и раскатываем тесто в круг диаметром 40 см. Срезаем неровный край.

Приготовление галеты. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выкладываем сливочный сыр и распределяем по тесту. Посыпаем сыр тростниковым сахаром. Разрезаем абрикосы пополам и выкладываем на тесто со сливочным творогом. Посыпаем абрикосы тростниковым сахаром. Формируем край галеты. Осторожно заворачиваем. Смазываем край галеты яйцом.

Галеты с фруктами. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Присыпаем галету миндальными лепестками. Разогреваем духовку до 180 ºС, режим нижний и верхний подогрев или только нижний подогрев. Ставим галету в духовой шкаф и выпекаем 35-40 минут. За 10 минут до конца выпекания, добавляем голубику. Достаем галету из духового шкафа, отставляем к охлаждению и наслаждаемся.

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