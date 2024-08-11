Домашня гранола з родзинками та ягодами — покроковий рецепт корисного сніданку

Домашня гранола з родзинками та ягодами — рецепт корисного сніданку
Домашня гранола з родзинками та ягодами — це ідеальний рецепт для корисного та смачного сніданку. Легко готується, багата на поживні речовини і наповнена натуральними інгредієнтами, ця гранола стане чудовим початком вашого дня. Спробуйте приготувати її вдома, і ви більше не захочете купувати магазинні аналоги.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 300 г плющеної вівсяної крупи;
- 100 г меду (5 ст. л.);
- 50 мл кокосової олії (3 ст. л.);
- 70 г родзинок або журавлини;
- 80 г горіхів (волоський горіх);
- 20 г сублімованих ягід (за бажанням, малина, вишня).
Спосіб приготування
Беремо велику миску, в неї засипаємо вівсянку, додаємо кокосову олію та перемішуємо. Додаємо мед, перемішуємо.
Додаємо горіхи та знову перемішуємо. Викладаємо пластівці на деко з пергаментом.
Ставимо деко в розігріту до 180 ºС духовку на 15 хвилин, режим нижній підігрів з конвекцією або просто конвекція. Під час випікання періодично відкриваємо духовку та перемішуємо гранолу.
Миємо, просушуємо родзинки та за 15 хвилин додаємо і випікаємо ще три хвилини. Дістаємо деко з духової шафи, залишаємо до повного охолодження.
Перекладаємо гранолу в миску, додаємо сублімовані ягоди. Подаємо гранолу з кефіром або білим густим йогуртом.
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