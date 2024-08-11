Домашня гранола з родзинками та ягодами — покроковий рецепт корисного сніданку

Домашня гранола. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Домашня гранола з родзинками та ягодами — це ідеальний рецепт для корисного та смачного сніданку. Легко готується, багата на поживні речовини і наповнена натуральними інгредієнтами, ця гранола стане чудовим початком вашого дня. Спробуйте приготувати її вдома, і ви більше не захочете купувати магазинні аналоги.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

300 г плющеної вівсяної крупи;

100 г меду (5 ст. л.);

50 мл кокосової олії (3 ст. л.);

70 г родзинок або журавлини;

80 г горіхів (волоський горіх);

20 г сублімованих ягід (за бажанням, малина, вишня).

Спосіб приготування

Беремо велику миску, в неї засипаємо вівсянку, додаємо кокосову олію та перемішуємо. Додаємо мед, перемішуємо.

Інгредієнти для граноли. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо горіхи та знову перемішуємо. Викладаємо пластівці на деко з пергаментом.

Вівсянка та мед. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ставимо деко в розігріту до 180 ºС духовку на 15 хвилин, режим нижній підігрів з конвекцією або просто конвекція. Під час випікання періодично відкриваємо духовку та перемішуємо гранолу.

Приготування граноли. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Миємо, просушуємо родзинки та за 15 хвилин додаємо і випікаємо ще три хвилини. Дістаємо деко з духової шафи, залишаємо до повного охолодження.

Приготування граноли. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перекладаємо гранолу в миску, додаємо сублімовані ягоди. Подаємо гранолу з кефіром або білим густим йогуртом.

Гранола з ягодами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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