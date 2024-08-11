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Домашня гранола з родзинками та ягодами — рецепт корисного сніданку

11 серпня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Домашня гранола з родзинками та ягодами — покроковий рецепт корисного сніданку
Домашня гранола. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Домашня гранола з родзинками та ягодами — це ідеальний рецепт для корисного та смачного сніданку. Легко готується, багата на поживні речовини і наповнена натуральними інгредієнтами, ця гранола стане чудовим початком вашого дня. Спробуйте приготувати її вдома, і ви більше не захочете купувати магазинні аналоги.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 300 г плющеної вівсяної крупи;
  • 100 г меду (5 ст. л.);
  • 50 мл кокосової олії (3 ст. л.);
  • 70 г родзинок або журавлини;
  • 80 г горіхів (волоський горіх);
  • 20 г сублімованих ягід (за бажанням, малина, вишня). 

Спосіб приготування 

Беремо велику миску, в неї засипаємо вівсянку, додаємо кокосову олію та перемішуємо. Додаємо мед, перемішуємо. 

рецепт домашньої граноли
Інгредієнти для граноли. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо горіхи та знову перемішуємо. Викладаємо пластівці на деко з пергаментом.

рецепт граноли з вівсянки
Вівсянка та мед. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ставимо деко в розігріту до 180 ºС духовку на 15 хвилин, режим нижній підігрів з конвекцією або просто конвекція. Під час випікання періодично відкриваємо духовку та перемішуємо гранолу.

приготування граноли з вівсянки
Приготування граноли. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Миємо, просушуємо родзинки та за 15 хвилин додаємо і випікаємо ще три хвилини. Дістаємо деко з духової шафи, залишаємо до повного охолодження.

простий рецепт граноли з медом
Приготування граноли. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перекладаємо гранолу в миску, додаємо сублімовані ягоди. Подаємо гранолу з кефіром або білим густим йогуртом. 

рецепт граноли з ягодами
Гранола з ягодами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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рецепти лайфхаки вівсянка ідея для сніданку гранола

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