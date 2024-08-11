Домашняя гранола с изюмом и ягодами – пошаговый рецепт полезного завтрака

Домашняя гранола с изюмом и ягодами — рецепт полезного завтрака
Домашняя гранола с изюмом и ягодами — это идеальный рецепт для полезного и вкусного завтрака. Легко готовится, богатая питательными веществами и наполненная натуральными ингредиентами, эта гранола станет отличным началом вашего дня. Попытайтесь приготовить ее дома, и вы больше не захотите покупать магазинные аналоги.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 300 г плющеной овсяной крупы;
- 100 г меда (5 ст. л.);
- 50 мл кокосового масла (3 ст. л.);
- 70 г изюма или клюквы;
- 80 г орехов (грецкий орех);
- 20 г сублимированных ягод (по желанию, малина, вишня).
Способ приготовления
Берем большую миску, в нее засыпаем овсянку, добавляем кокосовое масло и перемешиваем. Добавляем мед, перемешиваем.
Добавляем орехи и снова перемешиваем. Выкладываем хлопья на противень с пергаментом.
Ставим противень в разогретую до 180 ºС духовку на 15 минут, режим нижний подогрев с конвекцией или просто конвекция. При выпекании периодически открываем духовку и перемешиваем гранолу.
Моем, просушиваем изюм и за 15 минут добавляем и выпекаем еще три минуты. Достаем противень из духового шкафа, оставляем его до полного охлаждения.
Перекладываем гранолу в миску, добавляем сублимированные ягоды. Подаем гранолу с кефиром или белым густым йогуртом.
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