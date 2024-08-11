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Домашняя гранола с изюмом и ягодами — рецепт полезного завтрака

11 августа 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Домашняя гранола с изюмом и ягодами – пошаговый рецепт полезного завтрака
Домашняя гранола. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Домашняя гранола с изюмом и ягодами — это идеальный рецепт для полезного и вкусного завтрака. Легко готовится, богатая питательными веществами и наполненная натуральными ингредиентами, эта гранола станет отличным началом вашего дня. Попытайтесь приготовить ее дома, и вы больше не захотите покупать магазинные аналоги.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 300 г плющеной овсяной крупы;
  • 100 г меда (5 ст. л.);
  • 50 мл кокосового масла (3 ст. л.);
  • 70 г изюма или клюквы;
  • 80 г орехов (грецкий орех);
  • 20 г сублимированных ягод (по желанию, малина, вишня).

Способ приготовления

Берем большую миску, в нее засыпаем овсянку, добавляем кокосовое масло и перемешиваем. Добавляем мед, перемешиваем.

рецепт домашней гранолы
Ингредиенты для гранолы. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем орехи и снова перемешиваем. Выкладываем хлопья на противень с пергаментом.

рецепт гранолы из овсянки
Овсянка и мед. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ставим противень в разогретую до 180 ºС духовку на 15 минут, режим нижний подогрев с конвекцией или просто конвекция. При выпекании периодически открываем духовку и перемешиваем гранолу.

приготовление гранолы из овсянки
Приготовление гранолы. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Моем, просушиваем изюм и за 15 минут добавляем и выпекаем еще три минуты. Достаем противень из духового шкафа, оставляем его до полного охлаждения.

простой рецепт гранолы с медом
Приготовление гранолы. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перекладываем гранолу в миску, добавляем сублимированные ягоды. Подаем гранолу с кефиром или белым густым йогуртом.

рецепт гранолы с ягодами
Гранола с ягодами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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