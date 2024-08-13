Домашнє морозиво з 2-х інгредієнтів: рецепт зі смаком дитинства — покроковий рецепт

Домашнє морозиво з двох інгредієнтів — рецепт зі смаком дитинства
Домашнє морозиво з двох інгредієнтів — це простий рецепт, який поверне вас у часи дитинства. Лише за кілька хвилин ви зможете створити ніжний вершковий десерт, який смакуватиме так само, як улюблене морозиво з дитячих років.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 500 мл вершків 33% жирності;
- 300 г згущеного молока;
- за бажанням можете використати ще вафельні коржі, або ж стаканчики для подачі морозива.
Спосіб приготування
Попередньо охолодіть вершки, вони мають бути дуже холодними.
Додайте їх в окрему посудину та збивайте міксером до стану густої піни. У мене це тривало приблизно 5 хвилин.
До вершків, додайте 300 грамів згущеного молока, та поєднайте їх разом. Збивайте їх міксером приблизно 30-40 секунд.
Візьміть форму, та викладіть у неї морозиво. Морозиво відправте у морозилку на 7-8 годин.
Раніше ми писали, чим можна замінити вершки — знадобиться олія та молоко.
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