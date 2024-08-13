Домашнє морозиво з 2-х інгредієнтів: рецепт зі смаком дитинства — покроковий рецепт

Домашнє морозиво. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Домашнє морозиво з двох інгредієнтів — це простий рецепт, який поверне вас у часи дитинства. Лише за кілька хвилин ви зможете створити ніжний вершковий десерт, який смакуватиме так само, як улюблене морозиво з дитячих років.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

500 мл вершків 33% жирності;

300 г згущеного молока;

за бажанням можете використати ще вафельні коржі, або ж стаканчики для подачі морозива.

Спосіб приготування

Попередньо охолодіть вершки, вони мають бути дуже холодними.

Вершки в каструлі. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте їх в окрему посудину та збивайте міксером до стану густої піни. У мене це тривало приблизно 5 хвилин.

Приготування морозива. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

До вершків, додайте 300 грамів згущеного молока, та поєднайте їх разом. Збивайте їх міксером приблизно 30-40 секунд.

Приготування морозива. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Візьміть форму, та викладіть у неї морозиво. Морозиво відправте у морозилку на 7-8 годин.

Вершкове морозиво. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Раніше ми писали, чим можна замінити вершки — знадобиться олія та молоко.

Також ми розповідали, як перевірити якість згущеного молока ще в магазині та вдома.

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