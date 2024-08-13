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Домашнє морозиво з двох інгредієнтів — рецепт зі смаком дитинства

13 серпня 2024 12:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Домашнє морозиво з 2-х інгредієнтів: рецепт зі смаком дитинства — покроковий рецепт
Домашнє морозиво. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Домашнє морозиво з двох інгредієнтів — це простий рецепт, який поверне вас у часи дитинства. Лише за кілька хвилин ви зможете створити ніжний вершковий десерт, який смакуватиме так само, як улюблене морозиво з дитячих років. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 500 мл вершків 33% жирності;
  • 300 г згущеного молока;
  • за бажанням можете використати ще вафельні коржі, або ж стаканчики для подачі морозива.

Спосіб приготування 

Попередньо охолодіть вершки, вони мають бути дуже холодними.

рецепт домашнього морозива
Вершки в каструлі. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте їх в окрему посудину та збивайте міксером до стану густої піни. У мене це тривало приблизно 5 хвилин. 

простий рецепт домашнього морозива
Приготування морозива. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

До вершків, додайте 300 грамів згущеного молока, та поєднайте їх разом. Збивайте їх міксером приблизно 30-40 секунд.

рецепт смачного морозива
Приготування морозива. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Візьміть форму, та викладіть у неї морозиво. Морозиво відправте у морозилку на 7-8 годин.

вершкове морозиво рецепт
Вершкове морозиво. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Раніше ми писали, чим можна замінити вершки — знадобиться олія та молоко.

Також ми розповідали, як перевірити якість згущеного молока ще в магазині та вдома.

Ще ми розповідали, кому не можна їсти сир.

морозиво рецепти лайфхаки молоко десерт

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