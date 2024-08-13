Домашнее мороженое из 2-х ингредиентов: рецепт со вкусом детства – пошаговый рецепт

Домашнее мороженое из двух ингредиентов — рецепт со вкусом детства
Домашнее мороженое из двух ингредиентов — это простой рецепт, который вернет вас во времена детства. Всего за несколько минут вы сможете создать нежный сливочный десерт, который будет таким же вкусным, как любимое мороженое из детских лет.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 500 мл сливок 33% жирности;
- 300 г сгущенки;
- по желанию можете использовать еще вафельные коржи или стаканчики для подачи мороженого.
Способ приготовления
Предварительно охладите сливки, они должны быть очень холодными.
Добавьте в отдельную посуду и взбивайте миксером до состояния густой пены. У меня это заняло около 5 минут.
К сливкам добавьте 300 граммов сгущенки и соедините их вместе. Взбивайте их миксером примерно 30-40 секунд.
Возьмите форму и выложите в нее мороженое. Мороженое отправьте в морозилку на 7-8 часов.
Раньше мы писали, чем можно заменить сливки — понадобится масло и молоко.
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