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Домашнее мороженое из двух ингредиентов — рецепт со вкусом детства

13 августа 2024 12:10
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Домашнее мороженое из 2-х ингредиентов: рецепт со вкусом детства – пошаговый рецепт
Домашнее мороженое. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Домашнее мороженое из двух ингредиентов — это простой рецепт, который вернет вас во времена детства. Всего за несколько минут вы сможете создать нежный сливочный десерт, который будет таким же вкусным, как любимое мороженое из детских лет.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 500 мл сливок 33% жирности;
  • 300 г сгущенки;
  • по желанию можете использовать еще вафельные коржи или стаканчики для подачи мороженого.

Способ приготовления

Предварительно охладите сливки, они должны быть очень холодными.

рецепт домашнего мороженого
Сливки в кастрюле. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте в отдельную посуду и взбивайте миксером до состояния густой пены. У меня это заняло около 5 минут.

простой рецепт домашнего мороженого
Приготовление мороженого. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

К сливкам добавьте 300 граммов сгущенки и соедините их вместе. Взбивайте их миксером примерно 30-40 секунд.

рецепт вкусного мороженого
Приготовление мороженого. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Возьмите форму и выложите в нее мороженое. Мороженое отправьте в морозилку на 7-8 часов.

сливочное мороженое рецепт
Сливочное мороженое. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Раньше мы писали, чем можно заменить сливки — понадобится масло и молоко.

Также мы рассказывали, как проверить качество сгущенки еще в магазине и дома.

Еще мы рассказывали, кому нельзя есть сыр.

мороженое рецепты лайфхаки молоко десерт

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