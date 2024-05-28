Домашнє печиво Марія без яєць і молока — швидкий і бюджетний рецепт

Домашнє печиво "Марія" — бюджетный рецепт без яєць і молока
Простий, бюджетний рецепт домашнього печива без яєць і молока. Готується швидко, а виходить смачно. В герметичній упаковці може зберігатися до одного місяця.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- борошно 600 г;
- цукор 200 г;
- вершкове масло/маргарин 150 г;
- вода 150 мл;
- сода 5 г (3/4 ч.л.)
- сіль 1/2 ч.л.
Спосіб приготування
До води додати цукор та сіль. Довести до кипіння та додати соду. Постійно помішувати до виникнення піни.
До борошно додати масло або маргарин.
Перетерти в крихту. Додати воду з цукром та содою. Замішати тісто.
Загорнути в харчову плівку та поставити в холодильник на 30 хвилин. Тісто розкатати. Вирізати печиво за допомогою склянки або спеціальної форми.
Зробити проколи за допомогою виделки. Печиво випікати при 200 ºС протягом 15 хвилин.
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