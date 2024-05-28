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Домашнє печиво "Марія" — бюджетный рецепт без яєць і молока

28 травня 2024 13:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Домашнє печиво Марія без яєць і молока — швидкий і бюджетний рецепт
Домашнє печиво "Марія". Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Простий, бюджетний рецепт домашнього печива без яєць і молока. Готується швидко, а виходить смачно. В герметичній упаковці може зберігатися до одного місяця. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • борошно 600 г;
  • цукор 200 г;
  • вершкове масло/маргарин 150 г;
  • вода 150 мл;
  • сода 5 г (3/4 ч.л.)
  • сіль 1/2 ч.л.

Спосіб приготування 

До води додати цукор та сіль. Довести до кипіння та додати соду. Постійно помішувати до виникнення піни. 

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Вода та цукор. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

До борошно додати масло або маргарин.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Перетерти в крихту. Додати воду з цукром та содою. Замішати тісто. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Загорнути в харчову плівку та поставити в холодильник на 30 хвилин. Тісто розкатати. Вирізати печиво за допомогою склянки або спеціальної форми. 

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Приготування печива. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Зробити проколи за допомогою виделки. Печиво випікати при 200 ºС протягом 15 хвилин. 

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Приготування печива. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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