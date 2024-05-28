Домашнє печиво Марія без яєць і молока — швидкий і бюджетний рецепт

Домашнє печиво "Марія". Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Простий, бюджетний рецепт домашнього печива без яєць і молока. Готується швидко, а виходить смачно. В герметичній упаковці може зберігатися до одного місяця.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

борошно 600 г;

цукор 200 г;

вершкове масло/маргарин 150 г;

вода 150 мл;

сода 5 г (3/4 ч.л.)

сіль 1/2 ч.л.

Спосіб приготування

До води додати цукор та сіль. Довести до кипіння та додати соду. Постійно помішувати до виникнення піни.

Вода та цукор. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

До борошно додати масло або маргарин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Перетерти в крихту. Додати воду з цукром та содою. Замішати тісто.

Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Загорнути в харчову плівку та поставити в холодильник на 30 хвилин. Тісто розкатати. Вирізати печиво за допомогою склянки або спеціальної форми.

Приготування печива. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Зробити проколи за допомогою виделки. Печиво випікати при 200 ºС протягом 15 хвилин.

Приготування печива. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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