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Домашнее печенье "Мария" — бюджетный рецепт без яиц и молока

28 мая 2024 13:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Домашнее печенье Мария без яиц и молока — быстрый и бюджетный рецепт
Домашнее печенье "Мария". Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Простой бюджетный рецепт домашнего печенья без яиц и молока. Готовится быстро, а получается вкусно. В герметичной упаковке может храниться до одного месяца.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • мука 600 г;
  • сахар 200 г;
  • сливочное масло/маргарин 150 г;
  • вода 150 мл;
  • сода 5 г (3/4 ч.л.)
  • соль 1/2 ч.л.

Способ приготовления

К воде добавить сахар и соль. Довести до кипения и добавить соду. Постоянно помешивать до появления пены.

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Вода и сахар. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

К муке добавить масло или маргарин.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Перетереть в крошку. Добавить воду с сахаром и содой. Замешайте тесто.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Замотать в пищевую пленку и поставить в холодильник на 30 минут. Тесто раскатать. Вырезать печенье с помощью стакана или специальной формы.

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Приготовление печенья. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Сделать проколы с помощью вилки. Печенье выпекать при 200 ºС в течение 15 минут.

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Приготовление печенья. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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