Домашнее печенье Мария без яиц и молока — быстрый и бюджетный рецепт

Домашнее печенье "Мария" — бюджетный рецепт без яиц и молока
Простой бюджетный рецепт домашнего печенья без яиц и молока. Готовится быстро, а получается вкусно. В герметичной упаковке может храниться до одного месяца.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- мука 600 г;
- сахар 200 г;
- сливочное масло/маргарин 150 г;
- вода 150 мл;
- сода 5 г (3/4 ч.л.)
- соль 1/2 ч.л.
Способ приготовления
К воде добавить сахар и соль. Довести до кипения и добавить соду. Постоянно помешивать до появления пены.
К муке добавить масло или маргарин.
Перетереть в крошку. Добавить воду с сахаром и содой. Замешайте тесто.
Замотать в пищевую пленку и поставить в холодильник на 30 минут. Тесто раскатать. Вырезать печенье с помощью стакана или специальной формы.
Сделать проколы с помощью вилки. Печенье выпекать при 200 ºС в течение 15 минут.
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