Домашнее печенье Мария без яиц и молока — быстрый и бюджетный рецепт

Домашнее печенье "Мария". Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Простой бюджетный рецепт домашнего печенья без яиц и молока. Готовится быстро, а получается вкусно. В герметичной упаковке может храниться до одного месяца.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

Читайте также:

Вам понадобится:

мука 600 г;

сахар 200 г;

сливочное масло/маргарин 150 г;

вода 150 мл;

сода 5 г (3/4 ч.л.)

соль 1/2 ч.л.

Способ приготовления

К воде добавить сахар и соль. Довести до кипения и добавить соду. Постоянно помешивать до появления пены.

Вода и сахар. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

К муке добавить масло или маргарин.

Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Перетереть в крошку. Добавить воду с сахаром и содой. Замешайте тесто.

Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Замотать в пищевую пленку и поставить в холодильник на 30 минут. Тесто раскатать. Вырезать печенье с помощью стакана или специальной формы.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Сделать проколы с помощью вилки. Печенье выпекать при 200 ºС в течение 15 минут.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раньше мы писали о вкусном десерте Британской семьи за 30 минут — рецепте бисквита королевы Виктории.

Еще мы рассказывали о рецепте ароматного пирога с ягодами и способе приготовления венгерской королевской ватрушки.

Также мы писали о рецепте итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный.