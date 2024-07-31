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Домашнє печиво з нічого — рецепт за 15 хвилин, без молока та вершкового масла

31 липня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Домашнє печиво з нічого – покроковий рецепт за 15 хвилин.
Домашнє печиво. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей простий рецепт домашнього печива підійде всім господаркам, особливо в ті моменти, коли в будинку немає молока та вершкового масла. Використовуючи олію, можна швидко і легко приготувати смачне печиво.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • яйце 1 шт;
  • цукор 80 г;
  • олія 100 мл;
  • борошно 200 г;
  • розпушувач 1 ч. л;
  • сіль 1/4 ч.л.

Спосіб приготування

Збийте яйце із цукром до повного розчинення цукру. Додайте олію і ретельно перемішайте. Просійте в суміш борошно, розпушувач та додайте сіль. Замісіть еластичне та м'яке тісто.

Застеліть лист пергаментним папером. Скачати з тіста невеликі кульки і викласти їх на пергамент, злегка сплющивши. Посипте печиво зверху цукром та зробіть невеликі надрізи на поверхні.

рецепт домашнього печива
Домашнє печиво. Фото: smachnenke.com.ua

Випікайте при температурі 180 ºС протягом 13-15 хвилин. В результаті виходить ароматне та солодке цукрове печиво. За бажанням, до тіста можна додати різні начинки, такі як шоколад, горіхи або родзинки, щоб урізноманітнити смак.

Раніше ми писали про хрумке і смачне печиво з родзинками за рецептом бабусі.

Також ми розповідали про шоколадні тістечка без випічки — смак дитинства.

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