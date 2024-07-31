Домашнє печиво з нічого – покроковий рецепт за 15 хвилин.

Домашнє печиво з нічого — рецепт за 15 хвилин, без молока та вершкового масла
Цей простий рецепт домашнього печива підійде всім господаркам, особливо в ті моменти, коли в будинку немає молока та вершкового масла. Використовуючи олію, можна швидко і легко приготувати смачне печиво.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйце 1 шт;
- цукор 80 г;
- олія 100 мл;
- борошно 200 г;
- розпушувач 1 ч. л;
- сіль 1/4 ч.л.
Спосіб приготування
Збийте яйце із цукром до повного розчинення цукру. Додайте олію і ретельно перемішайте. Просійте в суміш борошно, розпушувач та додайте сіль. Замісіть еластичне та м'яке тісто.
Застеліть лист пергаментним папером. Скачати з тіста невеликі кульки і викласти їх на пергамент, злегка сплющивши. Посипте печиво зверху цукром та зробіть невеликі надрізи на поверхні.
Випікайте при температурі 180 ºС протягом 13-15 хвилин. В результаті виходить ароматне та солодке цукрове печиво. За бажанням, до тіста можна додати різні начинки, такі як шоколад, горіхи або родзинки, щоб урізноманітнити смак.
Раніше ми писали про хрумке і смачне печиво з родзинками за рецептом бабусі.
Також ми розповідали про шоколадні тістечка без випічки — смак дитинства.
Читайте Новини.LIVE!