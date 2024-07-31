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Домашнее печенье из ничего — рецепт за 15 минут, без молока и сливочного масла

31 июля 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Домашнее печенье из ничего — пошаговый рецепт за 15 минут.
Домашнее печенье. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот простой рецепт домашнего печенья подойдет всем хозяйкам, особенно в те моменты, когда в доме нет молока и сливочного масла. Используя растительное масло, можно быстро и легко приготовить вкусное печенье.

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам понадобится: 

  • яйцо 1 шт;
  • сахар 80 г;
  • растительное масло 100 мл;
  • мука 200 г;
  • разрыхлитель 1 ч.л;
  • соль 1/4 ч.л.

Способ приготовления 

Взбейте яйцо с сахаром до полного растворения сахара. Добавьте растительное масло и тщательно перемешайте. Просейте в смесь муку, разрыхлитель и добавьте соль. Замесите эластичное и мягкое тесто.

Застелите противень пергаментной бумагой. Скатайте из теста небольшие шарики и выложите их на пергамент, слегка сплющив. Посыпьте печенье сверху сахаром и сделайте небольшие надрезы на поверхности.

рецепт домашнего печенья
Домашнее печенье. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекайте при температуре 180 ºС в течение 13-15 минут. В результате получается ароматное и сладкое сахарное печенье. По желанию, в тесто можно добавить различные начинки, такие как шоколад, орехи или изюм, чтобы разнообразить вкус.

Раньше мы писали о хрустящем и вкусном печенье с изюмом по рецепту бабушки.

Также мы рассказывали о шоколадных пирожных без выпечки — вкусе детства.

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