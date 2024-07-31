Домашнее печенье из ничего — пошаговый рецепт за 15 минут.

Домашнее печенье из ничего — рецепт за 15 минут, без молока и сливочного масла
Этот простой рецепт домашнего печенья подойдет всем хозяйкам, особенно в те моменты, когда в доме нет молока и сливочного масла. Используя растительное масло, можно быстро и легко приготовить вкусное печенье.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйцо 1 шт;
- сахар 80 г;
- растительное масло 100 мл;
- мука 200 г;
- разрыхлитель 1 ч.л;
- соль 1/4 ч.л.
Способ приготовления
Взбейте яйцо с сахаром до полного растворения сахара. Добавьте растительное масло и тщательно перемешайте. Просейте в смесь муку, разрыхлитель и добавьте соль. Замесите эластичное и мягкое тесто.
Застелите противень пергаментной бумагой. Скатайте из теста небольшие шарики и выложите их на пергамент, слегка сплющив. Посыпьте печенье сверху сахаром и сделайте небольшие надрезы на поверхности.
Выпекайте при температуре 180 ºС в течение 13-15 минут. В результате получается ароматное и сладкое сахарное печенье. По желанию, в тесто можно добавить различные начинки, такие как шоколад, орехи или изюм, чтобы разнообразить вкус.
Раньше мы писали о хрустящем и вкусном печенье с изюмом по рецепту бабушки.
Также мы рассказывали о шоколадных пирожных без выпечки — вкусе детства.
Читайте Новини.LIVE!