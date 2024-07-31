Домашнее печенье из ничего — пошаговый рецепт за 15 минут.

Домашнее печенье. Фото: smachnenke.com.ua

Этот простой рецепт домашнего печенья подойдет всем хозяйкам, особенно в те моменты, когда в доме нет молока и сливочного масла. Используя растительное масло, можно быстро и легко приготовить вкусное печенье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйцо 1 шт;

сахар 80 г;

растительное масло 100 мл;

мука 200 г;

разрыхлитель 1 ч.л;

соль 1/4 ч.л.

Способ приготовления

Взбейте яйцо с сахаром до полного растворения сахара. Добавьте растительное масло и тщательно перемешайте. Просейте в смесь муку, разрыхлитель и добавьте соль. Замесите эластичное и мягкое тесто.

Застелите противень пергаментной бумагой. Скатайте из теста небольшие шарики и выложите их на пергамент, слегка сплющив. Посыпьте печенье сверху сахаром и сделайте небольшие надрезы на поверхности.

Домашнее печенье. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекайте при температуре 180 ºС в течение 13-15 минут. В результате получается ароматное и сладкое сахарное печенье. По желанию, в тесто можно добавить различные начинки, такие как шоколад, орехи или изюм, чтобы разнообразить вкус.

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