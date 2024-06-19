Як приготувати печиво "хвилина" — покрокове приготування

Домашнє печиво з варенням "хвилинка" — смак дитинства
Як приготувати найсмачніше печиво легко і просто? Вам потрібен саме цей рецепт приготування печива. Той самий десерт родом із дитинства.
Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 200 г вершкового масла (розм'якшеного, жирність — 82%);
- 100 г цукрової пудри (4 ст. л. з гіркою);
- 60 г білка (2 шт.);
- цедра одного лимона;
- 300 г пшеничного борошна (1,8 склянки об'ємом 250 мл);
- сіль;
- 100-150 г яблучного повидла (3-4 ст. л., сливового чи айвового).
Спосіб приготування
Збийте в чаші комбайна вершкове масло, воно має посвітлішати й збільшитися в об'ємі.
Додайте до масла цукрову пудру і знову збийте. Додайте яєчний білок, попередньо прогрітий у мікрохвильовій печі протягом 10-15 секунд. Знову збийте.
Додати цедру лимона, борошно, сіль. Перемішайте на слабких обертах до однорідної суміші.
Готове тісто перекладіть у кондитерський мішок із насадкою "Відкрита зірка" діаметром 18 мм. Відсадіть печиво на лист, вистелений пергаментом.
Зробіть посередині кожного печива виїмку для повидла, змочивши палець водою. Перекладіть повидло в мішок, заповніть повидлом серединки печива.
Поставте печиво випікатися в попередньо розігріту до 175 ºС духовку на 18-20 хвилин.
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