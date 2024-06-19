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Домашнє печиво з варенням "хвилинка" — смак дитинства

19 червня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати печиво "хвилина" — покрокове приготування
Печиво "хвилинка". Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Як приготувати найсмачніше печиво легко і просто? Вам потрібен саме цей рецепт приготування печива. Той самий десерт родом із дитинства.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

  • 200 г вершкового масла (розм'якшеного, жирність — 82%);
  • 100 г цукрової пудри (4 ст. л. з гіркою);
  • 60 г білка (2 шт.);
  • цедра одного лимона;
  • 300 г пшеничного борошна (1,8 склянки об'ємом 250 мл);
  • сіль;
  • 100-150 г яблучного повидла (3-4 ст. л., сливового чи айвового).

Спосіб приготування

Збийте в чаші комбайна вершкове масло, воно має посвітлішати й збільшитися в об'ємі.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додайте до масла цукрову пудру і знову збийте. Додайте яєчний білок, попередньо прогрітий у мікрохвильовій печі протягом 10-15 секунд. Знову збийте.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додати цедру лимона, борошно, сіль. Перемішайте на слабких обертах до однорідної суміші.

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Тісто для печива. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Готове тісто перекладіть у кондитерський мішок із насадкою "Відкрита зірка" діаметром 18 мм. Відсадіть печиво на лист, вистелений пергаментом.

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Приготування печива. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Зробіть посередині кожного печива виїмку для повидла, змочивши палець водою. Перекладіть повидло в мішок, заповніть повидлом серединки печива.

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Приготування печива. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Поставте печиво випікатися в попередньо розігріту до 175 ºС духовку на 18-20 хвилин.

Раніше ми писали про хрумке і смачне печиво з родзинками за рецептом бабусі.

Також ми розповідали про шоколадні тістечка без випічки — смак дитинства.

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