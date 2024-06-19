Як приготувати печиво "хвилина" — покрокове приготування

Печиво "хвилинка". Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Як приготувати найсмачніше печиво легко і просто? Вам потрібен саме цей рецепт приготування печива. Той самий десерт родом із дитинства.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

200 г вершкового масла (розм'якшеного, жирність — 82%);

100 г цукрової пудри (4 ст. л. з гіркою);

60 г білка (2 шт.);

цедра одного лимона;

300 г пшеничного борошна (1,8 склянки об'ємом 250 мл);

сіль;

100-150 г яблучного повидла (3-4 ст. л., сливового чи айвового).

Спосіб приготування

Збийте в чаші комбайна вершкове масло, воно має посвітлішати й збільшитися в об'ємі.

Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додайте до масла цукрову пудру і знову збийте. Додайте яєчний білок, попередньо прогрітий у мікрохвильовій печі протягом 10-15 секунд. Знову збийте.

Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додати цедру лимона, борошно, сіль. Перемішайте на слабких обертах до однорідної суміші.

Тісто для печива. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Готове тісто перекладіть у кондитерський мішок із насадкою "Відкрита зірка" діаметром 18 мм. Відсадіть печиво на лист, вистелений пергаментом.

Приготування печива. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Зробіть посередині кожного печива виїмку для повидла, змочивши палець водою. Перекладіть повидло в мішок, заповніть повидлом серединки печива.

Приготування печива. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Поставте печиво випікатися в попередньо розігріту до 175 ºС духовку на 18-20 хвилин.

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