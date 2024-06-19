Как приготовить печенье "минутка" — пошаговое приготовление

Домашнее печенье с вареньем "минутка" — вкус детства
Как приготовить вкуснейшее печенье легко и просто? Вам нужен именно этот рецепт приготовления печенья. Тот самый десерт родом из детства.
Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 200 г сливочного масла (размягченного, жирность — 82%);
- 100 г сахарной пудры (4 ст. л. с горкой);
- 60 г белка (2 шт.);
- цедра одного лимона;
- 300 г пшеничной муки (1,8 стакана объемом 250 мл);
- соль;
- 100-150 г яблочного повидла (3-4 ст. л., сливового или айвового).
Способ приготовления
Взбейте в чаше комбайна сливочное масло, оно должно посветлеть и увеличиться в объеме.
Добавьте к маслу сухарную пудру и снова взбейте. Добавьте яичный белок, предварительно прогретый в микроволновке в течение 10-15 секунд. Снова взбейте.
Добавьте цедру лимона, муку, соль. Перемешайте на слабых оборотах до однородной консистенции.
Готовое тесто переложите в кондитерский мешок с насадкой "Открытая звезда" диаметром 18 мм. Отсадите печенье на противень, выстеленный пергаментом.
Сделайте посередине каждого печенья выемку для повидла, смочив палец водой. Переложите повидло в кондитерский мешок, заполните повидлом серединки печенья.
Отправьте печенье выпекаться в предварительно разогретую до 175 ºС духовку на 18-20 минут.
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