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Домашнее печенье с вареньем "минутка" — вкус детства

19 июня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить печенье "минутка" — пошаговое приготовление
Печенье "минутка". Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Как приготовить вкуснейшее печенье легко и просто? Вам нужен именно этот рецепт приготовления печенья. Тот самый десерт родом из детства. 

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится: 

  • 200 г сливочного масла (размягченного, жирность — 82%);
  • 100 г сахарной пудры (4 ст. л. с горкой);
  • 60 г белка (2 шт.);
  • цедра одного лимона;
  • 300 г пшеничной муки (1,8 стакана объемом 250 мл);
  • соль;
  • 100-150 г яблочного повидла (3-4 ст. л., сливового или айвового). 

Способ приготовления 

Взбейте в чаше комбайна сливочное масло, оно должно посветлеть и увеличиться в объеме.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте к маслу сухарную пудру и снова взбейте. Добавьте яичный белок, предварительно прогретый в микроволновке в течение 10-15 секунд. Снова взбейте.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте цедру лимона, муку, соль. Перемешайте на слабых оборотах до однородной консистенции.

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Тесто для печенья. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Готовое тесто переложите в кондитерский мешок с насадкой "Открытая звезда" диаметром 18 мм. Отсадите печенье на противень, выстеленный пергаментом.

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Приготовление печенья. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сделайте посередине каждого печенья выемку для повидла, смочив палец водой. Переложите повидло в кондитерский мешок, заполните повидлом серединки печенья.

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Приготовление печенья. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Отправьте печенье выпекаться в предварительно разогретую до 175 ºС духовку на 18-20 минут.

Ранее мы писали про хрустящее и вкусное печенье с изюмом по рецепту бабушки. 

Также мы рассказывали про шоколадные пирожные без выпечки — вкус детства. 

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