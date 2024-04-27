Як приготувати вершкове масло за 3 хвилини — простий спосіб

Вершкове масло. Фото: YouTube @TianaUA

Приготувати домашнє вершкове масло набагато простіше, ніж здається. Для цього вам знадобиться жирна сметана та кілька порад.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ТІАНА готувати просто.

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Вам знадобиться:

сметана високої жирності.

Спосіб приготування

Для того, щоб приготувати вершкове масло, потрібно взяти сметану кімнатної температури.

Жирні вершки. Фото: YouTube @TianaUA

Почати взбивати сметану на найбільшій швидкості.

Приготування вершкового масла. Фото: YouTube @TianaUA

Збивати доти, поки сметана не стане твердіти. Під час цього процесу буде виділятися рідина, її потім потрібно злити.

Приготування вершкового масла. Фото: YouTube @TianaUA

Цю масу потрібно промити в холодній воді. Покласти у фольгу та відправити в холодильник, щоб масло стало твердим.

Приготування вершкового масла. Фото: YouTube @TianaUA

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