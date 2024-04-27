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Домашнє вершкове масло за три хвилини зі звичайної сметани — бюджетно та без консервантів

27 квітня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати вершкове масло за 3 хвилини — простий спосіб
Вершкове масло. Фото: YouTube @TianaUA
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Приготувати домашнє вершкове масло набагато простіше, ніж здається. Для цього вам знадобиться жирна сметана та кілька порад.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ТІАНА готувати просто

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Вам знадобиться: 

  • сметана високої жирності. 

Спосіб приготування 

Для того, щоб приготувати вершкове масло, потрібно взяти сметану кімнатної температури. 

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Жирні вершки. Фото: YouTube @TianaUA

Почати взбивати сметану на найбільшій швидкості. 

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Приготування вершкового масла. Фото: YouTube @TianaUA

Збивати доти, поки сметана не стане твердіти. Під час цього процесу буде виділятися рідина, її потім потрібно злити. 

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Приготування вершкового масла. Фото: YouTube @TianaUA

Цю масу потрібно промити в холодній воді. Покласти у фольгу та відправити в холодильник, щоб масло стало твердим. 

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Приготування вершкового масла. Фото: YouTube @TianaUA

Раніше ми писали, чим можна замінити вершки — знадобиться олія та молоко.

Також ми розповідали, як перевірити якість згущеного молока ще в магазині та вдома.

Ще ми розповідали, кому не можна їсти сир.

їжа
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вершкове масло
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