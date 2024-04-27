Як приготувати вершкове масло за 3 хвилини — простий спосіб

Домашнє вершкове масло за три хвилини зі звичайної сметани — бюджетно та без консервантів
Приготувати домашнє вершкове масло набагато простіше, ніж здається. Для цього вам знадобиться жирна сметана та кілька порад.
Рецепт опублікували на YouTube каналі ТІАНА готувати просто.
Вам знадобиться:
- сметана високої жирності.
Спосіб приготування
Для того, щоб приготувати вершкове масло, потрібно взяти сметану кімнатної температури.
Почати взбивати сметану на найбільшій швидкості.
Збивати доти, поки сметана не стане твердіти. Під час цього процесу буде виділятися рідина, її потім потрібно злити.
Цю масу потрібно промити в холодній воді. Покласти у фольгу та відправити в холодильник, щоб масло стало твердим.
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