Как приготовить сливочное масло за 3 минуты — простой способ

Сливочное масло. Фото: YouTube @TianaUA

Приготовить домашнее сливочное масло гораздо проще, чем кажется. Для этого вам понадобится жирная сметана и несколько советов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ТИАНА готовить просто.

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Вам понадобится:

сметана высокой жирности.

Способ приготовления

Для того чтобы приготовить сливочное масло, нужно взять сметану комнатной температуры.

Жирная сметана. Фото: YouTube @TianaUA

Начать взбивать сметану на большей скорости.

Приготовление сливочного масла. Фото: YouTube @TianaUA

Взбивать до тех пор, пока сметана не станет твердеть. Во время этого процесса будет выделяться жидкость, затем ее нужно слить.

Приготовление сливочного масла. Фото: YouTube @TianaUA

Эту массу нужно промыть в прохладной воде. Положить в фольгу и отправить в холодильник, чтобы масло стало твердым.

Приготовление сливочного масла. Фото: YouTube @TianaUA

Раньше мы писали, чем можно заменить сливки — понадобится масло и молоко.

Также мы рассказывали, как проверить качество сгущенки еще в магазине и дома.

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