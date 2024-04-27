Как приготовить сливочное масло за 3 минуты — простой способ

Домашнее сливочное масло за три минуты из обычной сметаны — бюджетно и без консервантов
Приготовить домашнее сливочное масло гораздо проще, чем кажется. Для этого вам понадобится жирная сметана и несколько советов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале ТИАНА готовить просто.
Вам понадобится:
- сметана высокой жирности.
Способ приготовления
Для того чтобы приготовить сливочное масло, нужно взять сметану комнатной температуры.
Начать взбивать сметану на большей скорости.
Взбивать до тех пор, пока сметана не станет твердеть. Во время этого процесса будет выделяться жидкость, затем ее нужно слить.
Эту массу нужно промыть в прохладной воде. Положить в фольгу и отправить в холодильник, чтобы масло стало твердым.
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