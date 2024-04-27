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Домашнее сливочное масло за три минуты из обычной сметаны — бюджетно и без консервантов

27 апреля 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить сливочное масло за 3 минуты — простой способ
Сливочное масло. Фото: YouTube @TianaUA
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Приготовить домашнее сливочное масло гораздо проще, чем кажется. Для этого вам понадобится жирная сметана и несколько советов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ТИАНА готовить просто.

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Вам понадобится:

  • сметана высокой жирности.

Способ приготовления

Для того чтобы приготовить сливочное масло, нужно взять сметану комнатной температуры.

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Жирная сметана. Фото: YouTube @TianaUA

Начать взбивать сметану на большей скорости.

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Приготовление сливочного масла. Фото: YouTube @TianaUA

Взбивать до тех пор, пока сметана не станет твердеть. Во время этого процесса будет выделяться жидкость, затем ее нужно слить.

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Приготовление сливочного масла. Фото: YouTube @TianaUA

Эту массу нужно промыть в прохладной воде. Положить в фольгу и отправить в холодильник, чтобы масло стало твердым.

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Приготовление сливочного масла. Фото: YouTube @TianaUA

Раньше мы писали, чем можно заменить сливки — понадобится масло и молоко.

Также мы рассказывали, как проверить качество сгущенки еще в магазине и дома.

Еще мы рассказывали, кому нельзя есть сыр.

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сливочное масло
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