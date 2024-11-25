Домашній холодець, як готували мама та бабуся — всі секрети приготування

Домашній холодець. Фото: gospodynka.com.ua

Відтворіть смак дитинства з домашнім холодцем, як готували мама та бабуся. У нашому рецепті — всі секрети приготування цієї страви, щоб холодець був смачним і прозорим, як у старі часи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

700 г яловичини;

1,5 кг свинини;

5-6 курячих ніжок;

3 свинячі ноги;

1 цибуля;

лавровий лист;

1 морква;

2 коріння селери;

сіль 1 ст. л. або за смаком;

перець горошок чорний, духмяний за бажанням;

2-3 зуб. часнику;

5–5,5 літрів води (м’ясо має бути вкрите водою на 2-3 пальці вище рівня м’яса).

Спосіб приготування

М’ясо ретельно промити. У каструлю залити м’ясо водою, довести до кипіння, злити перший бульйон. Потім залити чистою водою, знову довести до кипіння, зняти пінку ложкою. Додати промиту, але не почищену цибулю та лаврові листки. Зменшити вогонь, накрити каструлю наполовину кришкою та варити близько 5 годин.

Яловичина та свинина. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього додати моркву, стебло селери та сіль. Накрити наполовину кришкою та варити ще 1 годину.

Приготування бульона. Фото: gospodynka.com.ua

Зварені овочі та м’ясо вийняти, до бульйону додати часник, видавлений через прес. Спробувати на смак і додати сіль, якщо потрібно. Бульйон має бути трохи пересоленим. Охолоджувати приблизно 1 годину.

Селера та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

М’ясо розібрати на дрібні шматочки та викласти у підготовлені форми. Залити зверху бульйоном. Форми поставити в холодильник на 1-2 години без кришок. Після охолодження накрити кришками та залишити до повного застигання.

Приготування холодця. Фото: gospodynka.com.ua

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