Домашний холодец, как готовили мама и бабушка – все секреты приготовления

Домашний холодец, как готовили мама и бабушка — все секреты
Воспроизведите вкус детства с домашним холодцом, как готовили мама и бабушка. В нашем рецепте все секреты приготовления этого блюда, чтобы студень был вкусным и прозрачным, как в старые времена.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 700 г говядины;
- 1,5 кг свинины;
- 5-6 куриных ножек;
- 3 свиные ноги;
- 1 луковица;
- лавровый лист;
- 1 морковь;
- 2 корня сельдерея;
- соль 1 ст. л. или по вкусу;
- перец горошек черный, ароматный по желанию;
- 2-3 зуб. чеснока;
- 5–5,5 литров воды (мясо должно быть покрыто водой на 2-3 пальца выше уровня мяса).
Способ приготовления
Мясо тщательно промыть. В кастрюле залить мясо водой, довести до кипения, слить первый бульон. Затем залить чистой водой, снова довести до кипения, снять пенку ложкой. Добавить промытый, но не очищенный лук и лавровые листья. Убавить огонь, накрыть кастрюлю наполовину крышкой и варить около 5 часов.
После этого добавить морковь, стебель сельдерея и соль. Накрыть крышкой наполовину и варить еще 1 час.
Сваренные овощи и мясо вынуть, в бульон добавить чеснок, выдавленный через пресс. Попробовать по вкусу и добавить соль, если нужно. Бульон должен быть немного пересоленным. Охлаждать около 1 часа.
Разобрать мясо на мелкие кусочки и выложить в подготовленные формы. Залить сверху бульоном. Формы поставить в холодильник на 1-2 часа без крышек. После охлаждения накрыть крышками и оставить до полного застывания.
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