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Домашний холодец, как готовили мама и бабушка — все секреты

25 ноября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Домашний холодец, как готовили мама и бабушка – все секреты приготовления
Домашний студень. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Воспроизведите вкус детства с домашним холодцом, как готовили мама и бабушка. В нашем рецепте все секреты приготовления этого блюда, чтобы студень был вкусным и прозрачным, как в старые времена.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 700 г говядины;
  • 1,5 кг свинины;
  • 5-6 куриных ножек;
  • 3 свиные ноги;
  • 1 луковица;
  • лавровый лист;
  • 1 морковь;
  • 2 корня сельдерея;
  • соль 1 ст. л. или по вкусу;
  • перец горошек черный, ароматный по желанию;
  • 2-3 зуб. чеснока;
  • 5–5,5 литров воды (мясо должно быть покрыто водой на 2-3 пальца выше уровня мяса).

Способ приготовления

Мясо тщательно промыть. В кастрюле залить мясо водой, довести до кипения, слить первый бульон. Затем залить чистой водой, снова довести до кипения, снять пенку ложкой. Добавить промытый, но не очищенный лук и лавровые листья. Убавить огонь, накрыть кастрюлю наполовину крышкой и варить около 5 часов.

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Говядина и свинина. Фото: gospodynka.com.ua

После этого добавить морковь, стебель сельдерея и соль. Накрыть крышкой наполовину и варить еще 1 час.

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Приготовление бульона. Фото: gospodynka.com.ua

Сваренные овощи и мясо вынуть, в бульон добавить чеснок, выдавленный через пресс. Попробовать по вкусу и добавить соль, если нужно. Бульон должен быть немного пересоленным. Охлаждать около 1 часа.

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Сельдерей и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Разобрать мясо на мелкие кусочки и выложить в подготовленные формы. Залить сверху бульоном. Формы поставить в холодильник на 1-2 часа без крышек. После охлаждения накрыть крышками и оставить до полного застывания.

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Приготовление студня. Фото: gospodynka.com.ua

Раньше мы писали об одном секрете, который сделает ваш холодец прозрачным.

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Обратите внимание, что это масло лучше подходит для жарки любых продуктов и не вредит здоровью.

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