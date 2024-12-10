Домашній холодець з курки без желатину — секрети приготування для ідеальної застиглої страви

Домашній холодець. Фото: gospodynka.com.ua

Готуєте домашній холодець з курки без желатину? З цими секретами ваша страва завжди буде ідеально застиглою та смачною! Дізнайтеся, як приготувати наваристий холодець, щоб він не розтікався, і радував вас своїм смаком.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

курка домашня — 2,5 кг;

курячі ніжки (домашні) — 1 кг;

цибуля ріпчаста — 250 г;

морква — 250 г;

головка часнику — 1 шт.;

лавровий лист — 1 шт.;

сіль — 1 ст.л. з гіркою.

Спосіб приготування

Курку та курячі ніжки добре промивають під проточною водою, після чого викладають у каструлю і заливають холодною водою. Важливо залишити їх на чотири години, або навіть на ніч.

Курка та курячі лапки. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього зливають воду, знову заливають чистою водою (так, щоб вона лише трохи покривала курку) і ставлять на вогонь. Коли вода закипить, збирають піну, додають цибулю, моркву, лавровий лист і солять.

Холодець в тарілках. Фото: gospodynka.com.ua

Варити холодець слід на мінімальному вогні протягом чотирьох годин (з моменту закипання), при цьому він повинен лише "шипіти", а не кипіти.

Після варіння вимикають вогонь і залишають бульйон на 30-40 хвилин. Далі знімають жир, дістають курку і дають їй охолонути до кімнатної температури. Потім відокремлюють м'ясо від кісток і розкладають по судочках, на дно яких можна покласти варену моркву для прикраси.

Готовий холодець. Фото: gospodynka.com.ua

Бульйон пробують на смак — він має бути трохи пересоленим, якщо потрібно, додають ще солі. Потім додають часник, перемішують і дають настоятися 30 хвилин.

Останній раз зібрати жир і процідити бульйон. Розлити його по судочках, залишити на столі до повного охолодження, після чого накрити і поставити у холодильник на ніч для застигання.

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