Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Домашній холодець з курки без желатина — завжди застигає arrow

Домашній холодець з курки без желатина — завжди застигає

10 грудня 2024 00:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Домашній холодець з курки без желатину — секрети приготування для ідеальної застиглої страви
Домашній холодець. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Готуєте домашній холодець з курки без желатину? З цими секретами ваша страва завжди буде ідеально застиглою та смачною! Дізнайтеся, як приготувати наваристий холодець, щоб він не розтікався, і радував вас своїм смаком.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • курка домашня — 2,5 кг;
  • курячі ніжки (домашні) — 1 кг;
  • цибуля ріпчаста — 250 г;
  • морква — 250 г;
  • головка часнику — 1 шт.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • сіль — 1 ст.л. з гіркою. 

Спосіб приготування

Курку та курячі ніжки добре промивають під проточною водою, після чого викладають у каструлю і заливають холодною водою. Важливо залишити їх на чотири години, або навіть на ніч.

рецепт холодця з курки
Курка та курячі лапки. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього зливають воду, знову заливають чистою водою (так, щоб вона лише трохи покривала курку) і ставлять на вогонь. Коли вода закипить, збирають піну, додають цибулю, моркву, лавровий лист і солять.

рецепт курячого холодця без желатина
Холодець в тарілках. Фото: gospodynka.com.ua

Варити холодець слід на мінімальному вогні протягом чотирьох годин (з моменту закипання), при цьому він повинен лише "шипіти", а не кипіти.

Після варіння вимикають вогонь і залишають бульйон на 30-40 хвилин. Далі знімають жир, дістають курку і дають їй охолонути до кімнатної температури. Потім відокремлюють м'ясо від кісток і розкладають по судочках, на дно яких можна покласти варену моркву для прикраси.

рецепт смачного холодця без курки
Готовий холодець. Фото: gospodynka.com.ua

Бульйон пробують на смак — він має бути трохи пересоленим, якщо потрібно, додають ще солі. Потім додають часник, перемішують і дають настоятися 30 хвилин.

Останній раз зібрати жир і процідити бульйон. Розлити його по судочках, залишити на столі до повного охолодження, після чого накрити і поставити у холодильник на ніч для застигання.

Раніше ми писали про один секрет, який зробить ваш холодець прозорим

Також ми розповідали, як почистити оселедець швидко і без кісток за одну хвилину — перевірений спосіб.

Зверніть увагу, що ця олія краще підходить для смаження будь-яких продуктів і не шкодить здоров'ю.

Ще ми писали про те, якою олією правильно заправляти салати, щоб не нашкодити здоров'ю.

рецепти курка закуска холодець Новий рік 2025

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:02 В ОП пояснили, як працюватиме нова Контактна група

9 грудня 2024

23:53 На ялинку біля парламенту Грузії вивісили портрети опозиціонерів

23:40 У Грузії учасники акцій протесту розповіли про свої очікування

23:14 Український рятувальник серед кращих в бігу на 100 км

23:08 У Львові військовий вимагав звільнення зі служби — що вирішив суд

22:45 В Києві Укрзалізниця запустить більше рейсів електрички

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

22:33 На Хмельниччині ТЦК не надав відстрочку чоловіку — що вирішив суд

Text

22:16 Синоптик повідомила, в які регіони завітає потепління

21:57 В Одесі військовий впритул застрелив чоловіка — як покарав суд

21:41 Динамо націлилося на трансфер футболіста збірної України

00:02 В ОП пояснили, як працюватиме нова Контактна група

9 грудня 2024

23:53 На ялинку біля парламенту Грузії вивісили портрети опозиціонерів

23:40 У Грузії учасники акцій протесту розповіли про свої очікування

23:14 Український рятувальник серед кращих в бігу на 100 км

23:08 У Львові військовий вимагав звільнення зі служби — що вирішив суд

22:45 В Києві Укрзалізниця запустить більше рейсів електрички

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

22:33 На Хмельниччині ТЦК не надав відстрочку чоловіку — що вирішив суд

21:57 В Одесі військовий впритул застрелив чоловіка — як покарав суд

21:41 Динамо націлилося на трансфер футболіста збірної України

21:33 Кого зобов'язали пройти ВЛК до лютого 2025 року — важливі зміни

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

22:16 Синоптик повідомила, в які регіони завітає потепління

Text

18:34 Масштабний мітинг у Тбілісі — прямий ефір

Text

18:01 Рябцев пропонує розробити тариф на розподіл електрики

Text

17:50 Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

12:34 Пендзин пояснив причину зростання цін на продукти для олів'є

Text

08:00 Заява Трампа про війну та удар по Сирії — ефір Ранок.LIVE

7 грудня 2024
Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям