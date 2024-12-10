Домашній холодець з курки без желатину — секрети приготування для ідеальної застиглої страви

Домашній холодець з курки без желатина — завжди застигає
Готуєте домашній холодець з курки без желатину? З цими секретами ваша страва завжди буде ідеально застиглою та смачною! Дізнайтеся, як приготувати наваристий холодець, щоб він не розтікався, і радував вас своїм смаком.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- курка домашня — 2,5 кг;
- курячі ніжки (домашні) — 1 кг;
- цибуля ріпчаста — 250 г;
- морква — 250 г;
- головка часнику — 1 шт.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- сіль — 1 ст.л. з гіркою.
Спосіб приготування
Курку та курячі ніжки добре промивають під проточною водою, після чого викладають у каструлю і заливають холодною водою. Важливо залишити їх на чотири години, або навіть на ніч.
Після цього зливають воду, знову заливають чистою водою (так, щоб вона лише трохи покривала курку) і ставлять на вогонь. Коли вода закипить, збирають піну, додають цибулю, моркву, лавровий лист і солять.
Варити холодець слід на мінімальному вогні протягом чотирьох годин (з моменту закипання), при цьому він повинен лише "шипіти", а не кипіти.
Після варіння вимикають вогонь і залишають бульйон на 30-40 хвилин. Далі знімають жир, дістають курку і дають їй охолонути до кімнатної температури. Потім відокремлюють м'ясо від кісток і розкладають по судочках, на дно яких можна покласти варену моркву для прикраси.
Бульйон пробують на смак — він має бути трохи пересоленим, якщо потрібно, додають ще солі. Потім додають часник, перемішують і дають настоятися 30 хвилин.
Останній раз зібрати жир і процідити бульйон. Розлити його по судочках, залишити на столі до повного охолодження, після чого накрити і поставити у холодильник на ніч для застигання.
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