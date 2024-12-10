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Домашний холодец из курицы без желатина — всегда застывает

10 декабря 2024 00:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Домашний холодец из курицы без желатина — секреты приготовления для идеального застывшего блюда
Домашний холодец. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Готовите домашний студень из курицы без желатина? С этими секретами ваше блюдо всегда будет идеально застывшим и вкусным! Узнайте, как приготовить наваристый студень, чтобы он не растекался, и радовал вас своим вкусом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • курица домашняя — 2,5 кг;
  • куриные ножки (домашние) — 1 кг;
  • лук репчатый — 250 г;
  • морковь — 250 г;
  • головка чеснока — 1 шт.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • соль — 1 ст.л. с горкой.

Способ приготовления

Курицу и куриные ножки хорошо промывают под проточной водой, после чего выкладывают в кастрюлю и заливают холодной водой. Важно оставить их на четыре часа или даже на ночь.

рецепт студня из курицы
Курица и куриные лапки. Фото: gospodynka.com.ua

После этого сливают воду, снова заливают чистой водой (так, чтобы она лишь чуть-чуть покрывала курицу) и ставят на огонь. Когда вода закипит, собирают пену, добавляют лук, морковь, лавровый лист и солят.

рецепт куриного студня без желатина
Холодец в тарелках. Фото: gospodynka.com.ua

Варить холодец следует на минимальном огне в течение четырех часов (с момента закипания), при этом он должен только "шипеть", а не кипеть.

После варки выключают огонь и оставляют бульон на 30-40 минут. Далее снимают жир, достают курицу и дают ей остыть до комнатной температуры. Затем отделяют мясо от костей и разлагают по судочкам, на дно которых можно положить вареную морковь для украшения.

рецепт вкусного студня без курицы
Готовый холодец. Фото: gospodynka.com.ua

Бульон пробуют по вкусу — он должен быть немного пересоленным, если нужно, добавляют еще соли. Затем добавляют чеснок, перемешивают и дают настояться 30 минут.

В последний раз собрать жир и процедить бульон. Разлить его по судочкам, оставить на столе до полного охлаждения, после чего накрыть и поставить в холодильник на ночь для застывания.

Раньше мы писали об одном секрете, который сделает ваш студень прозрачным.

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