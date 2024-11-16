Домашний хумус из нута — как приготовить, рецепт с фото.

Домашній Хумус. Фото: Скріншот YouTube @simplefoodrecipe

Хумус з нуту — це ідеальне поєднання користі та смаку. Приготувати його в домашніх умовах простіше, ніж здається! Всього кілька простих кроків — і на вашому столі виявиться поживна закуска, яка підійде як для перекусу, так і для святкового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

300 г сухого нуту;

30-100 г насіння кунжуту;

3 зубчики часнику;

4-7 столових ложок лимонного соку;

3 столові ложки оливкової олії;

сіль.

Спосіб приготування

Краще приготувати заздалегідь нут. Добре промийте його та замочіть на 10–15 годин. Він вбирає у собі всю рідину. Потім добре промийте його та залийте чистою водою. Нут варіть 2 години без солі та спецій.

Нут у воді. Фото: Скріншот YouTube @simplefoodrecipe

Злегка обсмажте кунжут до золотистого кольору. Ви також можете використовувати готову пасту з кунжуту, яка називається тахіні, а можна приготувати її самим.

Кунжутні зерна. Фото: Скріншот YouTube @simplefoodrecipe

Змішайте кунжут із часником та оливковою олією і подрібніть у блендері до однорідності. Додайте нут та 300 мл. відвару, продовжуючи подрібнювати.

Нут і кунжут. Фото: Скріншот YouTube @simplefoodrecipe

До готової страви додайте лимонний сік і сіль за смаком, все ще добре перемішайте. Подавайте хумус полив трохи оливковою олією та посипавши спеціями.

Готовий Хумус. Фото: Скріншот YouTube @simplefoodrecipe

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