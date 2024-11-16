Домашний хумус из нута — как приготовить, рецепт с фото.

Домашний хумус из нута — готовится проще, чем кажется
Хумус из нута — это идеальное сочетание пользы и вкуса. Приготовить его в домашних условиях проще, чем кажется! Всего несколько простых шагов — и на вашем столе окажется питательная закуска, которая подойдет как для перекуса, так и для праздничного стола.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- 300 г сухого нута;
- 30–100 г семян кунжута;
- 3 зубчика чеснока;
- 4–7 ст. л. лимонного сока;
- 3 ст. л. оливкового масла;
- соль.
Способ приготовления
Лучше приготовить нут заранее. Хорошо промойте его и замочите на 10–15 часов. Он впитывает в себя всю жидкость. Затем хорошо промойте его и залейте чистой водой. Нут варите 2 часа без соли и специй.
Слегка обжарьте кунжут до золотистого цвета. Вы также можете использовать уже готовую пасту из кунжута, которая называется тахини, а можно приготовить её самостоятельно.
Смешайте кунжут с чесноком и оливковым маслом и измельчите в блендере до однородности. Добавьте нут и 300 мл отвара, продолжая измельчать.
В готовое блюдо добавьте лимонный сок и соль по вкусу, все еще раз хорошо перемешайте. Подавайте хумус, полив немного оливковым маслом и посыпав специями.
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