Домашний хумус из нута — как приготовить, рецепт с фото.

Домашний хумус. Фото: Скриншот YouTube @simplefoodrecipe

Хумус из нута — это идеальное сочетание пользы и вкуса. Приготовить его в домашних условиях проще, чем кажется! Всего несколько простых шагов — и на вашем столе окажется питательная закуска, которая подойдет как для перекуса, так и для праздничного стола.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

300 г сухого нута;

30–100 г семян кунжута;

3 зубчика чеснока;

4–7 ст. л. лимонного сока;

3 ст. л. оливкового масла;

соль.

Способ приготовления

Лучше приготовить нут заранее. Хорошо промойте его и замочите на 10–15 часов. Он впитывает в себя всю жидкость. Затем хорошо промойте его и залейте чистой водой. Нут варите 2 часа без соли и специй.

Нут в воде. Фото: Скриншот YouTube @simplefoodrecipe

Слегка обжарьте кунжут до золотистого цвета. Вы также можете использовать уже готовую пасту из кунжута, которая называется тахини, а можно приготовить её самостоятельно.

Кунжутнные зерна. Фото: Скриншот YouTube @simplefoodrecipe

Смешайте кунжут с чесноком и оливковым маслом и измельчите в блендере до однородности. Добавьте нут и 300 мл отвара, продолжая измельчать.

Нут и кунжут. Фото: Скриншот YouTube @simplefoodrecipe

В готовое блюдо добавьте лимонный сок и соль по вкусу, все еще раз хорошо перемешайте. Подавайте хумус, полив немного оливковым маслом и посыпав специями.

Готовый хумус. Фото: Скриншот YouTube @simplefoodrecipe

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