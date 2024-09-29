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Домашній рецепт копченої підчеревини — грудинка-сало-шпондер

29 вересня 2024 16:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Домашній рецепт копченої підчеревини — покрокове приготування.
Копчене сало. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Копчена підчеревина — це справжній смак домашньої кухні. Грудинка, сало та шпондер, приготовані за цим рецептом, підкорять вас насиченим ароматом і ніжною текстурою. Спробуйте приготувати цей делікатес у домашніх умовах, і він точно стане вашим улюбленим

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • підчеревина 2,5 кг;
  • нітритна сіль 15 г на 1 кг м’яса;
  • мокрий маринад на 18–20 л. води;
  • сіль звичайна 180 г  тобто на 1 л води 10 г солі);
  • лаврових невеликих листочків 10 шт;
  • чорний перець горошком 10 г;
  • духмяний перець 10 шт;
  • коріандр 1 ч.л;
  • гводзика 5 шт.

Спосіб приготування 

Сало з прожилками м'яса потрібно наколоти шпажкою, це покращить текстуру м'яса. На 1 кг м'яса потрібно взяти 15 г нітритної солі та ретельно натираємо. Перекладаємо в каструлю та маринаємо в холодному місці дві доби. 

копчене сало вдома
Сало в солі. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Теперпотрібно приготвати маринад. Нагріти 18 л води та додати 180 г солі, 10 г чорного перцю горошком, 10-15 лаврових листків, 10 штук духмяного перцю, 1 чайна ложка коріандру та 5 штук гвоздики. Варити маринад протягом 5 хвилин та охолодити. 

домашній рецепт копченого сала
Приготування маринада. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Перекладаємо м'яса у холодний маринад та залишаємо в холодному місці ще на дві доби. 

як коптити сало вдома
Сало в маринаді. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Всі шматки підчепити на гак та залишити для просушки на свіжому повітрі. Тим часом розігріти коптильню до 80 ºС.

як коптити сало в домашніх умовах
Сало в коптильні. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Всі шматочки м'яса перемістити у коптильню. Накрити полотном з мішковини та залишити на 6 годин. 

як швидко коптити сало в домашніх умовах
Шматочки сала. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

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