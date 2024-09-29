Домашній рецепт копченої підчеревини — покрокове приготування.

Домашній рецепт копченої підчеревини — грудинка-сало-шпондер
Копчена підчеревина — це справжній смак домашньої кухні. Грудинка, сало та шпондер, приготовані за цим рецептом, підкорять вас насиченим ароматом і ніжною текстурою. Спробуйте приготувати цей делікатес у домашніх умовах, і він точно стане вашим улюбленим
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- підчеревина 2,5 кг;
- нітритна сіль 15 г на 1 кг м’яса;
- мокрий маринад на 18–20 л. води;
- сіль звичайна 180 г тобто на 1 л води 10 г солі);
- лаврових невеликих листочків 10 шт;
- чорний перець горошком 10 г;
- духмяний перець 10 шт;
- коріандр 1 ч.л;
- гводзика 5 шт.
Спосіб приготування
Сало з прожилками м'яса потрібно наколоти шпажкою, це покращить текстуру м'яса. На 1 кг м'яса потрібно взяти 15 г нітритної солі та ретельно натираємо. Перекладаємо в каструлю та маринаємо в холодному місці дві доби.
Теперпотрібно приготвати маринад. Нагріти 18 л води та додати 180 г солі, 10 г чорного перцю горошком, 10-15 лаврових листків, 10 штук духмяного перцю, 1 чайна ложка коріандру та 5 штук гвоздики. Варити маринад протягом 5 хвилин та охолодити.
Перекладаємо м'яса у холодний маринад та залишаємо в холодному місці ще на дві доби.
Всі шматки підчепити на гак та залишити для просушки на свіжому повітрі. Тим часом розігріти коптильню до 80 ºС.
Всі шматочки м'яса перемістити у коптильню. Накрити полотном з мішковини та залишити на 6 годин.
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