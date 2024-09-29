Домашний рецепт копченой подбрюшины – пошаговое приготовление.

Копченое сало. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Копченая подбрюшина — это настоящий вкус домашней кухни. Грудинка, сало и шпондер, приготовленные по этому рецепту, покорят вас насыщенным ароматом и нежной текстурой. Попытайтесь приготовить этот деликатес в домашних условиях, и он точно станет вашим любимым.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

подбрюшина — 2,5 кг;

нитритная соль — 15 г на 1 кг мяса;

мокрый маринад на 18-20 л. воды;

соль обычная — 180 г (т.е. на 1 л воды 10 г соли);

лавровых небольших листочков — 10 шт.;

черный перец горошком — 10 г;

душистый перец — 10 шт.;

кориандр — 1 ч.л.;

гвоздика — 5 шт.

Способ приготовления

Сало с прожилками мяса нужно наколоть шпажкой, это улучшит текстуру мяса. На 1 кг мяса нужно взять 15 г нитритной соли и тщательно натираем. Перекладываем в кастрюлю и маринуем в холодном месте двое суток.

Сало в соли. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Теперь нужно приготовить маринад. Нагреть 18 л воды и добавить 180 г соли, 10 г черного перца горошком, 10-15 лавровых листочка, 10 штук душистого перца, 1 чайную ложку кориандра и 5 штук гвоздики. Варить маринад в течение 5 минут и охладить.

Приготовление маринада. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Перекладываем мясо в холодный маринад и оставляем в холодном месте еще на двое суток.

Сало в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Все куски подцепить на крюк и оставить для просушки на открытом воздухе. Тем временем разогреть коптильню до 80 ºС.

Сало в коптильне. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Все кусочки мяса переместить в коптильню. Накрыть холстом из мешковины и оставить на 6 часов.

Кусочки сала. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

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