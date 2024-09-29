Домашний рецепт копченой подбрюшины – пошаговое приготовление.

Домашний рецепт копченой подбрюшины — грудинка-сало-шпондер
Копченая подбрюшина — это настоящий вкус домашней кухни. Грудинка, сало и шпондер, приготовленные по этому рецепту, покорят вас насыщенным ароматом и нежной текстурой. Попытайтесь приготовить этот деликатес в домашних условиях, и он точно станет вашим любимым.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- подбрюшина — 2,5 кг;
- нитритная соль — 15 г на 1 кг мяса;
- мокрый маринад на 18-20 л. воды;
- соль обычная — 180 г (т.е. на 1 л воды 10 г соли);
- лавровых небольших листочков — 10 шт.;
- черный перец горошком — 10 г;
- душистый перец — 10 шт.;
- кориандр — 1 ч.л.;
- гвоздика — 5 шт.
Способ приготовления
Сало с прожилками мяса нужно наколоть шпажкой, это улучшит текстуру мяса. На 1 кг мяса нужно взять 15 г нитритной соли и тщательно натираем. Перекладываем в кастрюлю и маринуем в холодном месте двое суток.
Теперь нужно приготовить маринад. Нагреть 18 л воды и добавить 180 г соли, 10 г черного перца горошком, 10-15 лавровых листочка, 10 штук душистого перца, 1 чайную ложку кориандра и 5 штук гвоздики. Варить маринад в течение 5 минут и охладить.
Перекладываем мясо в холодный маринад и оставляем в холодном месте еще на двое суток.
Все куски подцепить на крюк и оставить для просушки на открытом воздухе. Тем временем разогреть коптильню до 80 ºС.
Все кусочки мяса переместить в коптильню. Накрыть холстом из мешковины и оставить на 6 часов.
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