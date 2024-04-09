Як приготувати сир в домашніх умовах — покроковий рецепт.

Домашній сир. Фото: YouTube @selo235

Це рецепт приготування сиру в домашніх умовах. Весь процес триває якийсь час, проте автор рецепта гарантує, що ви залишитеся задоволені отриманим результатом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Життя у селі.

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Вам знадобиться:

молоко — 5 л;

набір для закваски сиру;

барвник для сиру (за бажанням).

Як приготувати 20% розсіл

4 літри води довести до кипіння, розчинити 1 кг кам'яної солі. Остудити до кімнатної температури і процідити, щоб весь бруд із солі залишився на дні. Додати 5 мл 6% оцту й чайну ложку 10% розчину хлористого кальцію. Розсіл можна використовувати кілька разів.

Спосіб приготування

Налити в каструлю молоко й нагріти до 32 °С. Зняти з вогню. Додати на поверхню молока заквасочну культуру. Дати постояти 1-2 хвилини, щоб порошок увібрав вологу.

Молоко та закваска. Фото: YouTube @selo235

Обережно, повільними рухами перемішати молоко ложкою. Накрити кришкою та дати постояти 40 хвилин.

Молоко в каструлі. Фото: YouTube @selo235

Додати натуральний барвник, 1 крапля на 1л молока. Добре перемішати. Розчинити фермент у 50 мл води. Добре, але повільно перемішати. Накрити кришкою й залишити на 45-60 хвилин.

Загустіння молока. Фото: YouTube @selo235

Перевірити згусток на "чисте відділення", якщо необхідно, залиште ще на 10-15 хвилин. Як тільки "чисте відділення" досягнуто, порізати згусток ножем або великим віночком на шматочки розміром 1-1,5 см.

Сироватка із сиру. Фото: YouTube @selo235

Поставити каструлю на вогонь. Помішуючи, нагріти масу до 40 °С. Цей процес перемішування і нагрівання повинен бути поступовим і тривати 30 хвилин. Не нагрівати масу занадто швидко. Зняти каструлю з вогню, закутати ковдрою для збереження тепла і залишити на 30 хвилин. Сирне зерно осяде на дно каструлі.

Приготування сиру. Фото: YouTube @selo235

Злити сироватку, сирна маса залишиться на дні каструлі. Витягнути сир, подрібнити руками або порізати на кубики розміром 1,5 см і перемішати із сіллю. За бажанням одягнути на форму мішечок для сиру. Викласти всю сирну масу в форму, ущільнюючи якнайкраще.

Прес для сира. Фото: YouTube @selo235

Покласти зверху кришку форми. Поставити форму під прес на 1 годину з вагою 5 кг. Витягнути сир з форми і зняти мішечок. Перевернути. Перезагорнути сир в дренажну тканину, намагаючись робити якомога менше складок. Знову покласти сир у форму, поставити під прес. Пресуйте з вагою 8 кг 3 години при кімнатній температурі. Не забувайте перевернути через годину.

Приготування сиру. Фото: YouTube @selo235

Потім покласти сир в миску с розсолом на 3 години.Через 1,5 години перевернути сир на інший бік для рівномірного просолювання. Дістати сир і підсушити на дренажному килимку 2 дні в холодильнику при температурі 10-12 ºС, щоб скоринка стала абсолютно сухою. Під час сушіння періодично перевертайте, щоб сир рівномірно підсихав з усіх боків.

Приготування сиру. Фото: YouTube @selo235

Ви можете покрити сир воском або латексом або запакувати в термо пакет. Покладіть сир на дозрівання в холодильник з температурою 10-12° С і вологістю 85%. Залиште дозрівати при таких умовах на 20-30 діб.

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