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Домашний сыр Королевский — рецепт, который повторит каждая хозяйка

9 апреля 2024 16:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить сыр в домашних условиях — пошаговый рецепт
Домашний сыр. Фото: YouTube @selo235
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт приготовления сыра в домашних условиях. Весь процесс занимает какое-то время, однако автор рецепта гарантирует, что вы останетесь довольны полученным результатом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Жизнь в селе.

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Вам понадобится:

  • молоко — 5 л;
  • набор для закваски творога;
  • краситель для творога (по желанию).

Как приготовить 20% рассол

4 литра воды довести до кипения, растворить 1 кг каменной соли. Остудить до комнатной температуры и процедить, чтобы вся грязь из соли осталась на дне. Добавить 5 мл 6% уксуса и чайную ложку 10% раствора хлористого кальция. Рассол можно использовать несколько раз.

Способ приготовления

Налить в кастрюлю молоко и нагреть до 32 °С. Снять с огня. Добавить на поверхность молока заквасочную культуру. Дать постоять 1-2 минуты, чтобы порошок впитал влагу.

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Молоко и закваска. Фото: YouTube @selo235

Осторожно, медленными движениями перемешать молоко ложкой. Накрыть крышкой и дать постоять 40 минут.

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Молоко в кастрюле. Фото: YouTube @selo235

Добавить натуральный краситель, 1 капля на 1л молока. Хорошо перемешать. Растворить фермент в 50 мл воды. Хорошо, но медленно перемешать. Накройте крышкой и оставьте на 45-60 минут.

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Загустение молока. Фото: YouTube @selo235

Проверить сгусток на "чистое отделение". Если необходимо, оставьте еще на 10-15 минут. Как только "чистое отделение" достигнуто, порезать сгусток ножом или большим венчиком на кусочки размером 1-1,5 см.

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Сыворотка из сыра. Фото: YouTube @selo235

Поставить кастрюлю на огонь. Помешивая, нагреть до 40 °С. Этот процесс перемешивания и нагревания должен быть постепенным и занять 30 минут. Не нагревайте массу слишком быстро. Снять кастрюлю с огня, укутать одеялом для сохранения тепла и оставить на 30 минут. Сырное зерно осядет на дно кастрюли.

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Приготовление творога. Фото: YouTube @selo235

Слить сыворотку, творожная масса останется на дне кастрюли. Вытащить творог, измельчить руками или порезать на кубики размером 1,5 см и перемешать с солью. По желанию одеть в форму мешочек для сыра. Выложить всю творожную массу в форму, хорошо уплотняя.

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Пресс для творога. Фото: YouTube @selo235

Положить сверху крышку формы. Поставить форму под пресс на 1 час весом 5 кг. Вытащить сыр из формы и снять мешочек. Перевернуть. Перезавернуть сыр в дренажную ткань, стараясь делать поменьше складок. Снова положить сыр в форму, поставить под пресс. Прессуйте с весом 8 кг 3 часа при комнатной температуре. Не забывайте перевернуть через час.

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Приготовление сыра. Фото: YouTube @selo235

Затем положить сыр в тарелку с рассолом на 3 часа. Через 1,5 часа перевернуть сыр на другую сторону для равномерного просаливания. Достать сыр и подсушить на дренажном коврике 2 дня в холодильнике при температуре 10-12 ºС, чтобы корочка стала совершенно сухой. Во время сушки периодически переворачивайте, чтобы сыр равномерно подсыхал со всех сторон.

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Приготовление сыра. Фото: YouTube @selo235

Вы можете покрыть сыр воском или латексом или упаковать в термопакет. Положите сыр на созревание в холодильник с температурой 10-12 °С и влажностью 85%. Оставьте созревать при таких условиях на 20-30 дней.

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