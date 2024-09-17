Домашній твердий сир лише з 2-х інгредієнтів — покроковий рецепт приготування

Домашній твердий сир лише з 2-х інгредієнтів — рецепт без клопоту
Приготувати домашній твердий сир тепер стало ще простіше. Усього два інгредієнти, мінімум часу та зусиль — і смачний сир готовий до подачі. Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто любить домашню їжу без зайвих клопотів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 300 г кисломолочного сиру 5% жирності (або ж домашній сир);
- 300 м молока 3,2% жирності;
- 0,5 чайної ложки солі;
- 1/3 чайної ложки соди;
- 15 г вершкового масла.
Спосіб приготування
У каструлю додайте сир та молоко, перемішайте та поставте на мінімальний вогонь. Тримайте на вогні помішуючи, маса має бути досить гарячою, та не доводьте до кипіння. Як тільки сиворотка відійде знімайте масу з вогню.
Процідіть готову масу через марлю. З сиру дуже ретельно відіжміть всю сиворотку. Відправте сир з якого віджали сиворотку у каструлю на самий мінімальний вогонь. Додайте до нього сіль та соду.
Тримайте масу на мінімальному вогні приблизно 15-20 хвилин. Увесь час помішуйте масу, щоб вона не пригорала. Тут головне, максимально розплавити сир, щоб зменшити у ньому кількість білих грудочок.
Коли білих грудочок вже переважно не буде, додайте масло та ретельно все перемішуючи тримайте на вогні ще дві хвилини.
Знімайте масу з вогню, сформуйте сир у кульку, та покладіть у зручну для вас форму. Дайте сиру повністю охолонути, і тоді вже смакуйте!
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